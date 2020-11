A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Oct 6, 2020 at 6:50am PDT

<p>Poznata američka glumica <strong>Kate Hudson</strong> voli vježbati jogu, a pokušava tu naviku prenijeti i na svoju 2-godišnjakinju kojoj to baš i nije neki vid zabave. Kate je na svojem Instagram profilu pokazala kako to izgleda kad njih dvije vježbaju zajedno.</p><p>Malena <strong>Rani Rose</strong> je kratko sjedila mirno u maminom krilu, a onda je samo iskočila iz njezinog krila i odgegala se prema igračkama.</p><p>Pogledajte kako je to izgledalo:</p><p>Djevojčica se obožava vješati po majčinim nogama dok ova pokušava vježbati. To joj zna često biti bolja zabava od bilo kakve igračke. </p><p>Kate je kćer, inače svoje treće dijete, rodila 2018. godine, a ime joj je dala po pokojnom djedu kojeg je jako voljela. Zvao se Ron.</p><p>Djevojčicu je dobila sa glazbenikom <strong>Dannyem Fujikawom</strong>, a iz prijašnjih veza ima i dvojicu sinova <strong>Rydera Russella </strong>(17) i Binghama Hawna (8).</p>