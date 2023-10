Pogledajte mu prste na nogama i otkrijte kakav je materijal za brak: Nestašan, emotivan...

Dužina prstiju i širina stopala otkriva puno o nečijoj osobnosti. Drevna umjetnost kineskog čitanja prstiju otkriva je li muškarac poduzetan, energičan ili dobar materijal za brak.

POGLEDAJTE VIDEO: Što sve utječe na stopala?

Pokretanje videa ... Stopala rastu i do 50. godine, o stopalima općenito | Video: 24sata/pixsell

Palac

Ako je duži od ostalih prstiju na stopalima, to otkriva je kako se radi o pametnom i kreativnom čovjeku koji je pun novih ideja. Muškarac koji ima takav palac neće ostavljati probleme da narastu, već će ih pokušati riješiti na sve moguće načine. Mana im je to što se teško koncentriraju na jednu stvar pa ponekad nešto započnu i ne naprave do kraja.

Ako je jednake dužine kao ostali prsti ili mrvicu duži, to pokazuje da je netko sposoban raditi više stvari istovremeno, odličan je u organiziranju i dobar je šef jer zna dobro voditi tim. Čovjeka s takvim palcem krasi šarm koji koristi svugdje.

Drugi prst

Duži od ostalih - Stari Kinezi vjeruju da dužina tog prsta pokazuje je li netko rođeni vođa - što je duži, više je osobina koje su pokazatelji pravog vođe. Radi se o čovjeku koji ne može dugo sjediti na jednom mjestu, dinamičan je, snalažljiv i uvijek će pokušavati napraviti sve da neke stvari idu najboljim mogućim smjerom. Za žene s takvim prstom se vjeruje kako su sklone naređivati svojim muževima pa u davna vremena nisu bile poželjne snahe.

Kraći od ostalih - Ovakav prst pokazuje mirnog čovjeka koji se neće žestoko uhvatiti u koštac s rješavanjem problema. On će mirno promotriti problem sa svih strana i tek tada odlučiti što poduzeti. Ovaj čovjek cijeni život u harmoniji i poštenju, a užasava se ljudi koji su u stanju gaziti po drugima kako bi došli do cilja.

Foto: Dreamstime

Srednji prst

Ovaj prst je za Kineze poseban jer se iz njega najbolje vidi duševno stanje i nečiji karakter. Smatraju da je on povezan sa životnom energijom.

Ako je dugačak to znači da je čovjek vrlo energičan i poduzetan, a što je taj prst duži veće su šanse za uspjeh u karijeri. Mana im je što ponekad mogu zanemarivati obitelj i prijatelje zbog želje da uspiju u poslu.

Ako je kratak to pokazuje čovjeka kojem su u životu važne sitne radosti, obitelj i prijatelji. Posao ne smatraju toliko bitnim da bi zbog njega trebalo zanemariti sve ostalo. To čak smatraju nerazumnim jer život brzo prođe, a nagomilane materijalne stvari se ne mogu ponijeti sa sobom na 'drugi svijet'.

Predzadnji prst

Ako je dugačak i ravan tad se radi o čovjeku kojem je obitelj na prvom mjestu u životu. Vrlo je brižan i vrlo osjetljiv ako nešto u međuljudskim odnosima nije kako treba. Ovaj čovjek duboko je dirnut problemima drugih i nerijetko će pokušati nešto napraviti da situacija bude bolja.

Dugačak je, ali pomalo zakrivljen Ukoliko je čovjek, s karakterom onoga s dugačkim i ravnim predzadnjim prstom, nesretan u privatnom životu, odnosno ima loše odnose s bližnjima ili ako je uznemiren problemima drugih, taj prst može biti pomalo zakrivljen. Tad bi se trebao pokušati opustiti i ne doživljavati sve toliko intenzivno - treba razmisliti o tome kako je nemoguće baš svima pomoći.

Ukoliko je taj prst kratak, tada je čovjek vrlo jak individualac koji vjeruje kako je sam zaslužan i odgovoran za sve što mu se događa u životu.

Foto: Dreamstime_

Mali prst

Ako je taj prst vrlo kratak to otkriva čovjeka sklonog nestašlucima koji voli zabave. Vrlo je inteligentan i druželjubiv, ali vrlo brzo gubi interes za nešto, odnosno počne se dosađivati.

Može li netko pomicati mali prst bez pomicanja predzadnjeg to znači da je živahan, impulzivan, šarmantan i vrlo znatiželjan. Upravo muškarci koji to mogu su najpoželjniji za kratke veze jer su puni strasti, odlični su ljubavnici, ali nisu dobar materijal za brak. Za to je bolje birati one koji to ne mogu.

Pravilno poredani prsti

Znači, prsti koji su poredani tako da stvaraju kosu liniju - jedan je kraći od drugog, i tako do kraja. Oni pokazuju nekoga tko je precizan, točan i praktičan. Mana mu je to što ponekad zna previše gunđati jer očekuje od svih da budu perfekcionisti kao i on.

Širina stopala

Široka stopala - Radi se o čovjeku koji ne može dugo biti miran i voli stalno biti u pokretu. Prema Kinezima to su ljudi koji čvrsto stoje na zemlji i najsretniji su dok nešto rade.

Uska stopala - Čovjek s ovakvim stopalima željan je nježnosti i pažnje te se voli stalno osjećati ugodno. Svoj dom uredit će tako da mu svaki detalj pruža osjećaj zadovoljstva, opušta ga ili jednostavno mu popravlja raspoloženje skladom i ljepotom. Vrlo je šarmantan i često to koristi da bi netko napravio ono što on želi. Kinezi vjeruju kako ovakva stopala imaju princeze te da takvi ljudi ne žive čvrsto stojeći na zemlji već su više u nekom svom svijetu.