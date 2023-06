Devet iznenađujućih stvari koje otkrivaju da brak neće potrajati

Svi žele ljubav svog života. Međutim, praksa pokazuje da je idealan scenarij iznimka u surovoj stvarnosti. U 2017. u Europi su bila oko 2 razvoda na 1000 ljudi. Dobra stvar je što je razvod moguće predvidjeti, a to je potkrijepljeno i znanstvenim istraživanjima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema znanstvenicima, ove stvari otkrivaju da brak neće potrajati:

1. Osmijeh na njihovim fotografijama iz djetinjstva

Psiholozi su proveli niz testova kako bi pokušali shvatiti je li moguće predvidjeti razvod prema fotografijama iz djetinjstva i mladosti. U jednoj studiji znanstvenici su gledali slike iz godišnjaka fakulteta i ocjenjivali intenzitet osmijeha na ljestvici od 1 do 10. Procjena se temeljila na istezanju 2 mišića: jedan je stezao usta, a drugi stvarao bore oko očiju. Nitko od onih čiji je osmijeh dobio ocjenu '10' nije se razveo. Istovremeno se među namrgođenima razvela svaka četvrta osoba.

Općenito, rezultati pokazuju da se ljudi koji na fotografijama izgledaju tmurno razvode pet puta češće od onih koji se smiješe.

Foto: Jupiterimages

2. Emocionalni ton njihova glasa

Računalni algoritam može predvidjeti uspjeh braka, s točnošću od 79%, koristeći samo ton glasa supružnika u međusobnoj komunikaciji. Znanstvenici su analizirali razgovore više od 100 parova koji su išli kod psihologa, a zatim su pet godina pratili njihov bračni status. Ispostavilo se da intenzitet, visina, podrhtavanje i 'uzbuđenje' mogu ukazivati na snažne emocije.

- Nije važno samo ono što kažete, vrlo je važno i kako to kažete. Naša studija potvrđuje da to vrijedi i za vezu između parova - kažu znanstvenici.

3. Kolege suprotnog spola

Prema podacima danskih istraživača, oni koji rade uglavnom okruženi pripadnicima suprotnog spola razvode se 15% češće. Proučavanje ovog pitanja dobilo je veće razmjere kada su proučavali sve parove koji su se vjenčali od 1981. do 2002. u Danskoj. Otkrili su da se njih 100.000 već razvelo.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Majčin odgoj

Žene su te koje češće podnose zahtjeve za razvod. Štoviše, postoje istraživanja koja pokazuju da većina parova kopira ponašanje svojih roditelja, posebice majki. Sociolozi su proučavali ponašanje 7000 ljudi i otkrili da ako bi se majka vrlo često upustila u novu vezu, bilo da je riječ o braku ili samo suživotu, i njihova odrasla djeca bi se ponašala isto.

5. Ignoriranje sukoba

John Gottman naveo je četiri vjesnika skorog razvoda: prijezir, položaj žrtve, kritike i ignoriranje sukoba. 'Četiri jahača apokalipse' na prvi se pogled čini nevinima, ali zapravo su u praksi vrlo opasne strategije ponašanja. Zamislite samo da osjećate da ste spremni za žestoku raspravu o temi koja vas već duže vrijeme muči, a partner odjednom prestane podržavati razgovor. Možda se čini da supružnici time mogu održati mir, ali to je pogrešno. Iako rasprave i svađe nisu najbolji dio komunikacije općenito, one ipak pomažu da riješite stvari. One su potrebne za otkrivanje neriješenih pitanja. Ako netko nastavi ignorirati te situacije, sve više i više frustracija ostaje neriješeno.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Suprugov negativan stav prema ženinim prijateljima

Znanstvenici su analizirali veze 373 para, tijekom 16 godina braka. Pokazalo se da se 46% parova razvelo do 16. godine braka, a nerijetko je muževo kritiziranje ženinih prijatelja u prvoj godini braka predviđalo taj prekid u budućnosti. Prema znanstvenicima, to je zbog činjenice da veze između žena i njihovih prijatelja, koje karakterizira emocionalna bliskost i podrška, traju duže, dok muško prijateljstvo češće ovisi o zajedničkim aktivnostima. Sukladno tome, muškarcima je lakše promijeniti krug komunikacije i teže se pomiriti sa ženinim prijateljicama koje smatraju neugodnima.

7. Pretjerana privrženost mladenaca jedno drugome

Psiholog Ted Huston proučavao je 168 parova unutar 13 godina od njihovog braka. Rezultati su objavljeni u časopisu Interpersonal Relations and Group Processes iz 2001. godine, u kojem je stajalo 'Kada su bili tek vjenčani, parovi koji su se razveli 7 ili više godina nakon toga, pokazali su gotovo 1/3 više privrženosti jedno drugome nego supružnici u uspješnijim brakovima'. To je zbog činjenice da su parovi koji su vezu započeli s jakim romantičnim osjećajima imali veću vjerojatnost da će prekinuti jer im je bilo vrlo teško zadržati intenzitet tih osjećaja.

- Vjerovali ili ne, brakovi koji počinju s manje ‘holivudske romanse’ obično imaju obećavajuću budućnost - kaže stručnjakinja Aviva Patz.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

8. Siromaštvo i nezaposlenost

Sasvim je očito da živjeti u teškim uvjetima nije lako. Veze u tim obiteljima prestaju češće nego u financijski stabilnim obiteljima. To potvrđuje i Bob Birrell, koautor studije o financijskim ishodima roditelja nakon rastave.

- Ljudi misle da sustav djeluje na drakonski način kako bi izvukao novac iz džepova muškaraca. Stvarnost je da većina odvojenih i razvedenih muškaraca ima tako niske prihode, da plaćaju vrlo malo za dobrobit majki i njihove djece - kaže Bill.

9. Uski krevet

Supružnici bi trebali spavati odvojeno ili na vrlo širokom krevetu zbog svog psihičkog i tjelesnog zdravlja, dobrog sna i zdravog okruženja u obitelji. Znanstvenici koji proučavaju probleme sa spavanjem otkrili su da 30-40% parova spava u različitim krevetima. I to je zapravo dobro jer nekvalitetan san može dovesti do razvoda, donosi Bright Side.