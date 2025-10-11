Obavijesti

MEGA DIJETE

Pogledajte ovu bebu: Srušila je rekord bolnice svojom veličinom

Beba je imala gotovo 6 kilograma, što je u bolnici izazvalo popriličan šok i iznenađenje. Mališan je rođen na mamin rođendan, to joj je najveći poklon i to u svakom smislu

Amerikanka mama Shelby Martin i njezin sin Cassian oborili su rekorde bolnice, nakon poroda se ustanovilo da je mališan jedna od najvećih beba u toj bolnici ikad. Ovo je njezino treće dijete.

Cassian je rođen nevjerojatnih 5,8 kilograma, što je čak zaprepastilo i osoblje bolnice, koje je tvrdilo da je on najveće dijete rođeno u posljednje tri godine. Vijest o njegovom rođenju pojavila se i na američkom TV kanalu WSMV.

Posebno emotivno, Cassian je rođen na majčin rođendan, a Shelby ga je nazvala svojim „najvećim poklonom“.

Video je ubrzo postao viralan, prikupivši preko 35 milijuna pregleda na njezinom TikTok profilu @shlbmrtn. 

Mnogi su se pitali kako je porod prošao, dok su drugi šaleći se komentirali da izgleda kao odrasli muškarac.

Foto: shlbmrtn

Jedna osoba je napisala: „Obično ne zagovaram ‘poklone nakon poroda’, ali djevojko, zahtijevaj SVE.“ Drugi je dodao: „Da li vas je on odvezao kući?“ Treći je komentirao: „Čestitke, ali jeste li vi u redu?“

NJEGOVATELJICE, ZAŠTITNICE... Horoskop otkriva kakva ćete biti mama: Blizanke prate sve trendove, Ribe su kao Rambo
Horoskop otkriva kakva ćete biti mama: Blizanke prate sve trendove, Ribe su kao Rambo

Neki su se pitali je li izveden carski rez, dok su drugi komentirali: „Kako su ga uopće izvukli?“

Beba je završila i u lokalnim vijestima, toliko je pažnje izazvala. 

Foto: shlbmrtn

Cassianovo rođenje tako je postalo priča koja je fascinirala i zabavila ljude širom svijeta, pokazujući da priroda ponekad zna biti izvan svih očekivanja, piše The Sun.

