Pogreške koje mnogi rade kod kupovine i nanošenja korektora

Dok se puder nanosi na cijelu kožu kako bi je ujednačio i učinio da izgleda zdravo, korektor služi za ciljano prikrivanje nesavršenosti, kaže Melissom Murdick, vizažistica slavnih koja je radila sa Selenom Gomez, Rosalijom, Kim Petras i drugima.

POGLEDAJTE VIDEO Što boja ruža otkriva o ženi:

- Korektor se može koristiti na različite načine, pa najprije trebate odrediti što želite od njega. Dakle, ako želite prikriti akne, nanesite ga izravno na mrlje. Ili, želite li posvijetliti podočnjake, natapkajte ga ispod očiju. Nijansa korektora ovisi o tome što želite s njim raditi. Mnogi griješe jer upotrebljavaju nijanse koje su presvijetle kako bi postigli oba rezultata - pojasnila je.

Za prikrivanje podočnjaka trebalo bi koristiti malo svjetliji korektor koji će ih posvijetliti i tako prikriti.

- Kad kažem malo svjetliji, mislim na nijansu. Također, korektor koji ste predvidjeli za prikrivanje podočnjaka ne želite stavljati na akne jer ćete ih na kraju vjerojatno naglasiti umjesto da ih prikrijete. Presvijetli mrlje na licu čini uočljivijima. U tom slučaju valja nabaviti onaj koji odgovara vašoj boji kože - nastavila je.

Kad ste izabrali pravu boju i nijansu, pobrinite se da ga nanesete na pravo mjesto, pravom tehnikom.

- Postalo je popularno da ljudi nanose korektor prije pudera ili bilo koje druge šminke, ali to je pogreška. Ja najprije nanesem puder, jer želim vidjeti što će sve prekriti te koliko ga je kasnije potrebno nanijeti i gdje - pojasnila je.

- Još važnije je to kako utapkate korektor u kožu i koje alate koristite. Prsti i spužve su preveliki, a spužvice će i ukloniti dio proizvoda dok ga nanosite. Umjesto toga koristite četke koja odgovaraju veličini onoga što želite prekriti - savjetuje.

Znači, malim kistićem ciljano prekrijte mrlje pa na kraju pređite lagano preko njih većom četkom koja će korektor fino stopiti s ostatkom lica.

Foto: Fotolia

'Ne pretjerujte s količinom'

- Nakon što imate nijansu korektora koja vam odgovara i odredite gdje i kako ga nanijeti, postoji još jedna pogreška koju želite izbjeći, a to je korištenje pretjerane količine proizvoda. Znam vidjeti žene koje ga stave previše i to na područja gdje im to nije potrebno - kaže Melissa.

Uzmimo, na primjer, nanošenje korektora ispod očiju.

- Većina ljudi ima podočnjake točno u udubini ili na području prema unutarnjoj polovici oka pa bi tamo trebali nanijeti korektor. Ali, mnogi često ignoriraju to područje i nanose ga prema van. Iako bi korektor oko vanjskog dijela oka isprva mogao izgledati dobro, obično se nabora zbog kretanja i sitnih bora. Također, područje oko vašeg oka čini tamnijim bez ikakvog prekrivanja - pojasnila je.

- Kontrola količine korektora koju koristite je po mom mišljenju jako važna - dodala je, a prenosi Insider.

Najčitaniji članci