Pogreške koje su roditelji radili u odgoju i ne bi ih više ponovili

1. Ljudima su rekli ime djeteta prije rođenja

Reći prijateljima i obitelji koje ćete imati dati vašem djetetu može biti velika greška. Iako se to možda ne čini velikim problemom, ali svaka osoba s kojom se susrećete će imati mišljenje o imenu još nerođenog djeteta i tako učiniti da vam se to ime sve manje sviđa.

2. Dopustili su previše ljudi da uđu u rađaonu

Ako svojoj obitelji dopustite da uđu u rađaonu tijekom porođaja mogli biste požaliti. Naime, zbog previše ljudi koji su prisutni možete osjećati pritisak i tako zbog 'srama' ne odraditi porod dovoljno dobro, što može dovesti samo do nepotrebnih komplikacija.

3. Sram zbog nedojenja

Mnoge majke nakon porođaja ne mogu odmah dojiti. Većina njih se zbog toga osjeća tužno i frustrirano, a pogotovo zbog pritiska okoline i rodbine da se dojiti jednostavno mora. Ako je vašem djetetu lakše primati dohranu ili mlijeko koje ste izdojili to je onda samo vaša stvar i ne trebate zbog toga osjećati nikakav sram ili bilo što drugo.

Foto: Dreamstime

4. Prerano uvođenje krute hrane

Ova greška može se dogoditi pogotovo kod mladih mama s prvim djetetom. Obično u tom periodu dobivate puno savjeta pa više ni sami ne znate što je dobro za vaše dijete. Po tom pitanju nekada i liječnici znaju pogriješiti i prerano preporučiti unos krute hrane. Iz tog razloga važno je prvo dobro se informirati i vidjeti što vašem djetetu najbolje odgovara.

5. Dijete nisu vodili na igranje

Zbog pretjerano zaštitničkog stava prema svojem djetetu možete napraviti više štete nego koristi. Naime, ako imate priliku voditi djecu na igranje kod ostalih vršnjaka, učinite to bez razmišljanja. Ako se dijete počne ranije družiti s vršnjacima kasnije neće imati problema s društvom i tako ćete mu učiniti samo uslugu.

Foto: Dreamstime

6. Forsirali su dijete da se grli

Tjerati dijete da zagrli ili poljubi rodbinu prilikom dolaska ili odlaska možda se ne čini kao neka pogreška, ali ispostavlja se da ipak je. Neka djeca su previše sramežljiva i ne vole bliske kontakte sa svakom osobom. Zato, ako vidite da dijete ne želi, nemojte ga forsirati. Dijete će samo odlučiti kome je privrženo i koga će poljubiti ili zagrliti.

7. Nemojte završavati rečenice za dijete

Neka djeca su pričljiva, a kada nešto pričaju treba im dulje vremena da dođu do 'poante priče'. Zbog toga znamo umjesto njih dovršiti rečenicu misleći da smo mu tako olakšali i oslobodili ga muka. Međutim, to ipak nije tako. Dijete mora samo doći do završetka priče bez ikakve vaše pomoći. Tako razvija svoje govorne i kognitivne sposobnosti.

8. Nisu otvorili štednju za fakultet

Kada vam je dijete još malo vjerojatno vam nije ni na kraj pameti da bi ono u budućnosti željelo ići na fakultet ili bilo što slično. Često mislimo da je prerano za razmišljati o takvim stvarima, pa se nerijetko događa da sve radimo u zadnji čas. Za fakultet treba puno novca i papirologije. Pa ako želite svoj život maksimalno olakšati i sebi i djetetu, najbolje bi bilo da mu otvorite štednju za fakultet čim prije.

9. Ne možete dočekati sljedeću fazu

Kada je vaše dijete još beba jedva čekate da prohoda i progovori. Kada progovori i prohoda jedva čekate da nauči čitati i pisati, a kad i to nauči jedva čekate da završi osnovnu školu, pa srednju i tako dalje. Ovakvim razmišljanjem gubite fokus s djeteta i ne uživate u njegovom procesu odrastanja već čekate da vam svi lijepi trenuci prođu pred nosom. Umjesto da razmišljate kako jedva čekate da prođe ovo ili ono, fokusirajte se na dijete i uživajte u svakoj minuti njegovog odrastanja, piše Insider.