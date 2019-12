'Pogreške u kuhinji ne praštaju, disciplina je baš kao u vojsci’

U Elizejskoj palači kuhaju tradicionalna, klasična jela koja najbolje predstavljaju francusku kuhinju i najbolje francuske proizvode iz svih regija u Francuskoj. Ovo je za mene fantastična prilika, rekao nam je Mika Alix.

Francuski chef privremeno će zagrebačku adresu iz Tesline ulice i restorana Le Mika zamijeniti Elizejskom palačom. Pridružit će se timu od 30 kuhara koji kuhaju za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, goste i osoblje.

- Sjajna je stvar i što su raditi s Guillaumeon Gomezom. On je chef s najvećim francuskim ordenima i nagradama te sam ponosan što ću raditi u njegovu timu - rekao je Alix.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ljeto je već proveo na “posudbi” u Francuskoj. Radio je u restoranu “Frederic Simonin“, koji ima Michelinovu zvjezdicu, a nalazi se u blizini Champs-Elyseesa. Opisao je kako to izgleda.

- U restoranima s Michelinovom zvjezdicom sve mora biti savršeno, što stvara velik pritisak na ljude u kuhinji, ali naviknete se na to da ste fokusirani svakog trena na to što radite i da ne smije biti pogreške. Disciplina je kao u vojsci. Kao kuharu koji je dobio diplomu na Institutu ‘Paul Bocuse’ to su sjajne stvari - objasnio nam je.

Njegovi gosti “trljaju” ruke, jer kad se vrati, samo će usavršiti ionako veliko znanje. Voli francusku klasičnu i modernu kuhinju, dodaje i nešto svoje jer, kako kaže, želja mu je da Hrvati nauče njegovu kulturu i tradiciju. Kaže da će mu nedostajati Zagreb i obitelj, ali već se naviknuo na odlaske.

- Mi kuhari smo kao nomadi u potrazi za znanjem i vještinama naših kolega. Često odlazim i po nekoliko mjeseci na usavršavanja u kuhinje velikih kuhara. Tamo uvijek naučite nešto novo, usavršite postojeće znanje, dobijete novo iskustvo i vještine.

Sljedeće godine očekuje ga i još jedno veliko priznanje.

- U veljači ću biti primljen u bratstvo u međunarodnom udruženju ‘Les Disciples d’Escoffier’ u pariškom hotelu Ritz. Sretan sam jer ću biti u društvu najvećih kuhara i sommeliera. Lentu će mi dati Nicolas Sale, glavni chef hotela Ritz i predsjednik ove organizacije - pohvalio se.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: