Pogubljen Čaruga nakon što je godinama terorizirao Slavoniju

Piše Marijana Matković,
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Spis sa suđenja Čarugi ima čak 1200 stranica i čuva se u Državnom arhivu u Osijeku. Po njemu je snimljen i dokumentarac, s fotografijama stvarnog pogubljenja

U rano jutro 28. veljače 1925. godine Jovo Stanisavljević zvani Čaruga odbrojavao je posljednje minute života prije nego što će ga objesiti u dvorištu osječkog zatvora i tadašnje zgrade suda. Sudbina je htjela da to bude baš na njegov 28. rođendan. Iza njega je ostala samo legenda o njemu kao vođi pljačkaške skupine koja je godinama terorizirala Slavoniju u godinama tijekom i nakon Prvog svjetskog rata.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

