DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Spis sa suđenja Čarugi ima čak 1200 stranica i čuva se u Državnom arhivu u Osijeku. Po njemu je snimljen i dokumentarac, s fotografijama stvarnog pogubljenja
Pogubljen Čaruga nakon što je godinama terorizirao Slavoniju
U rano jutro 28. veljače 1925. godine Jovo Stanisavljević zvani Čaruga odbrojavao je posljednje minute života prije nego što će ga objesiti u dvorištu osječkog zatvora i tadašnje zgrade suda. Sudbina je htjela da to bude baš na njegov 28. rođendan. Iza njega je ostala samo legenda o njemu kao vođi pljačkaške skupine koja je godinama terorizirala Slavoniju u godinama tijekom i nakon Prvog svjetskog rata.
