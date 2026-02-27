Pogubljen Čaruga nakon što je godinama terorizirao Slavoniju

U rano jutro 28. veljače 1925. godine Jovo Stanisavljević zvani Čaruga odbrojavao je posljednje minute života prije nego što će ga objesiti u dvorištu osječkog zatvora i tadašnje zgrade suda. Sudbina je htjela da to bude baš na njegov 28. rođendan. Iza njega je ostala samo legenda o njemu kao vođi pljačkaške skupine koja je godinama terorizirala Slavoniju u godinama tijekom i nakon Prvog svjetskog rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+