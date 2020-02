Pohvale, a ne kazne: Dokazali su da to bolje djeluje na djecu

Što češće i više se učitelji u osnovnoj školi u interakciji s djecom služe pohvalama, umjesto kaznama, to će djeca više biti fokusirana na gradivo koje se obrađuje, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu journal Educational Psychology.

- Kako učitelji počnu koristiti pohvale umjesto kazni, tako se i učenici koji trebaju riješiti neki zadatak mijenjaju. kaže autor studije dr. Paul Caldarella, profesor na Sveučilišta u Brighamu, I ne samo to, kaže, već je velika povezanost između toga koliko pohvala učitelji koriste u kontaktu s učenicima u odnosu na razinu njihove fokusiranosti na lekciju.

Ranija istraživanja stalno su ukazivala na to da su pohvale najjednostavnija strategija za to da bi učitelji lakše upravljali razredom, te pojačali zainteresiranost i podigli razinu znanja kod djece. One su pokazale da postoji direktna veza između akademskog postignuća i pozitivne socijalne interakcije. S druge strane, utvrđeno je i da česti ukori mogu povećati nevoljkost studenata da se bave sadržajem koji im učitelj predaje i da surađuju u nastavi.

Unatoč tim rezultatima, istraživanja u razredima nisu pokazala da se promijenio pristup učitelja te da oni češće koriste pohvale. Štoviše, udio pohvala od strane učitelja s godinama pomalo opada, a raste udio ukora i kazni, pokazuju istraživanja iz prakse.

Naravno, kako djeca postaju starija, postaju i hrabrija u iskušavanju granica, pa učiteljima nije lako održati mir u razredu, no oni koji uspijevaju zadržati volju za pohvalama kažu kako tako ipak lakše kontroliraju djecu.

Posljednje istraživanje je pokazalo da je najbolji alat kombinacija pohvale i ukora, a većina nastavnika slaže se u tome da to treba biti u omjeru 3 ili 4 pohvale na jedan ukor. To znači da bi za svaki ukor zbog djetetovog lošeg ponašanja nastavnik trebao pronaći tri ili četiri pozitivna primjera ponašanja kod djeteta. To, naravno, treba uzeti s rezervom, jer nema dovoljno istraživanja koja bi potvrdila da je riječ o optimalnom omjeru.

Da bi se približili zaključku, znanstvenici okupljeni oko Profesora Caldarelle proveli su tri godine prateći učitelje u 151 razredu u 19 škola diljem američkih država Missouri, Tennessee i Utah. Tim je pratio interakciju učitelja s ukupno 2536 učenika u dobi između 5 i 12 godina, dakle od vrtićke dobi do šestog razreda.

S tim da je polovici učitelja rečeno da se ponašaju kao i inače, dok je druga polovica trebala slijediti bihevioralni interventni program pod nazivom CW-FIT. ('Class-Wide Function-related Intervention Teams'), program temeljem kojega se od 2005. godine u nastavu uvode alternativne metode.

U okviru tog programa, učitelji prvo s djecom uče neke socijalne vještine, kroz ponavljanje, razgovor i igranje uloga. Potom su ih učitelji pohvalili kad bi dobro odigrali ulogu, na temelju svega što su dotad učili. Kada cijeli tim postigne dobre rezultate, učitelji su ih nagrađivali, uz dodatne pohvale.

Ako učenici ne odgovore pozitivno na ovaj prvi stupanj, postoje i drugi stupnjevi ove metode.Pokazalo se da su učenici u tom programu postizali bolje rezultate i bili zainteresiraniji za nastavu, a neka ponašanja koja su ranije ometala nastavu, potpuno su izostala.

Pritom su znanstvenici došli do zaključka da pohvala ima smisla kao verbalno odobravanje nakon što je učenik pokazao dobro ponašanje, a ne samo radi dobrog odgovora na pitanje. Kazna je, s druge strane, definirana kao verbalno neodobravanje lošeg ponašanja kod učenika, pri čemu se preporučuje i instrukcija koja može ukazati djetetu što bi trebao promijeniti.

Analiza rezultata pokazala je da učitelji koji pruže učenicima više pohvala bilježe i do 30 posto poboljšanja u ponašanju djece.

- Čak i ako učitelj podjednako često pohvali i ukori učenike, učenici bi poboljšali učinkovitost u rješavanju zadatka za 60 posto. Ako je taj omjer 2 prema 1, ili viši, u korist pohvala, moguće je dobiti i bolji rezultat, kaže profesor Caldarella. Zbog toga roditeljima preporučuje da za svoju djecu traže školu i učitelje koji polažu pažnju na pohvale, a ako nisu u takvoj školi, da s učiteljima porazgovaraju o ovim zaključcima, prenosi CNN..

