Pojeo sirovu svinjetinu pa su mu u tijelu našli 700 trakavica

Građevinski radnik Zhu Zhong-fa (43) iz istočnokineskog Hangzhoua tjednima prije hospitalizacije patio je od čestih napadaja nalik epileptičnim napadajima. U bolnici su mu u plućima i mozgu pronašli više od 700 trakavica, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Liječnici navode kako su larve ušle u Zhuovo tijelo kroz probavni sustav te su se krvotokom proširile do pluća i mozga. Larve se učahure u tkivu i ondje stvore cistu. Te ciste zatim propadaju i uzrokuju infekcije. Rezultat su simptomi poput kroničnih glavobolja, sljepoće i napadaja te demencije, no ponekad će proći i nekoliko godina do pojave prvih simptoma.

POGLEDAJTE VIDEO NJEGOVIH TRAKAVICA:

U Zhuovom slučaju prošlo je mjesec dana. Infekcija svinjskom trakavicom javlja se kad čovjek pojede jajašca trakavice u zaraženoj svinjetini. Ciste u tkivima uzrokuju infekciju koja je posebno opasna kad se javlja u mozgu ili živčanom sustavu. Tada je riječ o tzv. neurocisticerkozi. Osim što stvaraju ciste, larve se tijekom sljedeća dva mjeseca mogu razviti u odrasle jedinke. Mogu se proširiti u razne organe u tijelu, uključujući mišiće, kožu, oči i središnji živčani sustav.

Zhu je kazao liječnicima kako je prije mjesec dana jeo svinjetinu, ali nije siguran je li bila kuhana. Zatražio je liječničku pomoć jer je redovito imao napadaje i unazad nekoliko tjedana je često padao u nesvijest.

Dr. Huang Jianrong iz Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine zatražio je nalaze magnetske rezonancije za mozak i pluća. Otkrilo se da su u tim organima nastale ciste.

- Imao je brojne lezije na mozgu, ali i ciste u plućima i muskulaturi. Pacijenti različito reagiraju na infekciju, ovisno o tome gdje se parazit učahuri u tijelu. U ovom slučaju, imao je napadaje i gubio je svijest, no drugi kojima su se paraziti nastanili u plućima mogu puno kašljati. Ubit ćemo larve koristeći antiparazitske lijekove te mu zaštititi druge organe i smanjiti posljedice. Nakon tjedan dana uspješno smo dovršili prvu fazu liječenja, a sad ćemo napraviti dodatne pretrage - kazao je dr. Huang govoreći o stanju pacijenta.

Foto: Screenshot/youtube

Još nije jasno hoće li Zhu imati doživotne posljedice zbog infekcije parazitom. Cisticerkoza i neurocisticerkoza učestalije su u poljoprivrednim zajednicama zemalja u razvoju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Tijekom 2015. godine Svjetska zdravstvena organizacija T. solium je prepoznala kao vodećeg uzročnika smrti uzrokovane trovanjem hranom.

Što se dogodi kad pojedete T. solium

Infekcija parazitom Taenia solium, tenijaza, javlja se nakon konzumacije sirove svinjetine. Čovjek pojede meso zaraženo larvama, a jajašca tijekom dva mjeseca sazrijevaju do odraslih jedinki. Mogu se učahuriti u raznim organima, u mišićima, koži, očima ili središnjem živčanom sustavu.

Odrasla trakavica može živjeti u crijevima godinama te postići veličinu od dva do sedam metara. Bol u trbuhu, mučnina, proljev i li zatvor mogu nastati kad parazit dosegne svoju punu veličinu u crijevima. Kad larve dođu do živčanog sustava, uzrokuju neurološke simptome poput epileptičnih napadaja.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako je T.solium uzročnik 30 posto epileptičnih napadaja u endemskim područjima. Simptomi traju sve dok terapija ne uništi parazite. Bez liječenja u tijelu mogu živjeti godinama. T.solium može se pronaći diljem svijeta, no najčešće zaraze javljaju se u zemljama u kojima konzumiraju puno svinjetine, poput Azije.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZEZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: