- 25 godina nisam znala za ovo, a vi, koliko ste imali godina kad ste saznali za što služi zaštitni čep - prokomentirala je @saravlahvurusic uz video koji je objavila na TikToku u kojem pokazuje bocu ulja i kako iz nje vadi zaštitni čep pa ga okreće naopačke i ponovno prstom gura unutra.

Potom demonstrira svoju ideju ulijevanjem ulja u šalicu u tankom mlazu. I to je sve. Svima koji su pogledali video ostavila je mogućnost da sami zaključe o čemu bi se tu moglo raditi. I dok su neki oduševljeni 'njezinim otkrićem', drugi su skeptični.

Prikupila je gotovo 500 komentara, ovo su neki od njih:

Neki su i isprobali trik kako bi se uvjerili u njegovu djelotvornost. I jedan je čitatelj 24sata sam testirao hvaljeni trik s uljem, no izvijestio je kako mu se ono ipak tako prolijalo i napravilo veliki nered. Sada, je li to do nečije spretnosti ili ne, teško je znati, a jedini siguran način da znate je da ga isprobate sami i donesete zaključak.