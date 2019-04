Pokazala je dlakave noge pa ju vrijeđaju: Ružna si i depresivna

Studentica Ana Calatayud Perez-Manglano (24), je prošlog studenog odlučila prestati brijati noge jer nije za to imala volje. Nedavno je na društvenoj mreži objavila video svojih dlakavih nogu i naišla na puno gore komentare nego što je očekivala.

Izgleda da još čekamo taj dan kad će ljudi moći raditi što žele, naravno ne škodeći drugima oko sebe, a da to ne potakne grozne reakcije društva, ili u ovom slučaju, komentare na internetu.

Mlada žena koja se ne slaže s 'društvenom normom' vezanom za uklanjanje dlačica, otkrila je 'stanje društva' na teži način.

No nakon što je objavila snimku svojih dlakavih nogu, studentica likovne umjetnosti iz Valencije u Španjolskoj, ostala je zaprepaštena količinom seksističkih i neumjesnih komentara koje je dobila.

Ana tvrdi da je dobila desetke poruka u kojima joj pišu stvari poput 'Očito dugo nije bilo seksa' ili 'Da moja djevojka ovako izgleda, prekinuo bih s njom'.

- Bila sam lijena i nisam se željela obrijati, nemam nikakvih kompleksa i nije me briga što ljudi kažu - objasnila je Ana.

- Ne stidim se dlakavih nogu, sve žene ih imaju, a same biramo hoćemo li se ili nećemo brijati. To nema nikakve veze s feminizmom ili pokušajem isticanja - jednostavno nisam htjela obrijati noge - napisala je i dodala da se brije samo zato jer to od nje društvo očekuje te da se neće obrijati dok to sama ne poželi.

Ana je rekla da je bila iznenađena time koliko ljudi je reagiralo na njezin video komentarima u stilu da je to razlog zašto nema dečka. A koliko je to osjetljiva tema nekim ljudima, govori i to što je video podijeljen više od 9000 puta. Mnogi su video komentirali uvredama te ju nazivali odvratnom i ružnom, dok je jedan komentator napisao da 'ako ne želi seks, da to treba samo reći'.

Ana kaže da je dobila puno negativnih komentara, ali da je dobila i neke pozitivne. Dio žena joj se zahvalilo što je pokazala da su dlakave noge normalna stvar.

- Trenutno nisam u vezi, a u prijašnjim vezama nikad nisam imala problema s dečkima. Nikad mi nijedan dečko nije rekao da obrijem noge jer misli da sam takva prljava ili odvratna - dodala je.

- Najgori komentar koji sam dobila je bio od čovjeka koji mi je napisao da bolujem od depresije i da imam nisko samopoštovanje jer sam se prestala brijati. Ne mogu vjerovati da me je nasumična osoba dijagnosticirala na internetu, to je nevjerojatno - dodala je.

- Odgovorila sam mu da bi se to isto moglo pomisliti i za njega budući da ima bradu. Moram reći da je bilo mnogo ljudi koji su mi napisali 'hvala' i koji su me podržali i to je uspomena koju ću sačuvati u vezi svega ovog - zaključila je.