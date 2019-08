Pokazala je kako se trese dok trpi napadaj od bolesti krpelja

Britanka Steph Todd (22) godinama je patila od stalnih bolova, umora i napadaja. Dijagnozu lajmske bolesti dobila je u siječnju, no tvrdi kako su joj do tad postavljali krive dijagnoze.

Stoga je odlučila prikupiti novac te otputovati u SAD na liječenje.

- Kad ljudi vide moje napadaje, šokirani su i tvrde da djeluje kao da me opsjeo demon. Bolest mi je uzela neovisnost, uzela mi je život, brojna prijateljstva, mogućnost da živim kako želim - požalila se novinarima Daily Maila.

- Lajmska bolest je bakterijska bolest uzrokovana bakterijom borelijom. Prirodni rezervoar su divlje životinje, osobito glodavci, srne ili jeleni, a na čovjeka se prenosi ubodom krpelja koji se zarazio na divljoj životinji. Jedini način na koji se čovjek može zaraziti je ubodom zaraženog krpelja, a bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka - objasnio je specijalist epidemiologije dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Steph iz Gloucestershirea tek je upisala zadnju godinu studija tekstilnog dizajna, no umjesto toga vratila se roditeljima kako bi mogli brinuti o njoj. Simptomi su postali toliko uznapredovali da joj je bilo teško hodati ili čitati. Prstenasti crveni osip na vratu 2015. godine bio je prvi znak njezine bolesti, popraćen simptomima gripe. Otišla je liječniku, no on joj je rekao da ima lišaj, kožnu bolest. No s vremenom se počela osjećati sve lošije.

- Počele su migrene. Bile su toliko snažne da danima nisam mogla izaći iz kreveta. Nakon najmanjih zadataka osjećala sam strahovitu iscrpljenost. A onda su započeli stravični bolovi u zglobovima i mišićima - prisjetila se ona. Liječnici su tvrdili da pati od fibromialgije i mijalgičnog encefalomijelitisa. Obje dijagnoze predstavljaju kroničnu bolest karakteriziranu bolnošću mišića, ligamenata i tetiva, nepoznatog uzroka. No njezini su se simptomi unatoč liječenju pogoršavali, a na početku posljednje godine studija imala je napadaj.

- Osjećala sam se jako čudno i onda sam se iznenada počela tresti. To nije prestajalo. Uslijedila su još dva napadaja, jedan tijekom praznika i drugi na stanici dok sam čekala vlak. Tijelo mi je jednostavno stalo, bila sam napola paralizirana nakon drugog napadaja - prisjetila se. Odlučila je kako bi bilo najbolje pauzirati studij i vratiti se kući obitelji. U siječnju je dobila dijagnozu lajmske borelioze, no već je zahvatila neurološki sustav. Riječ je o komplikaciji bolesti koja nije na vrijeme liječena.

- Kod 80 posto oboljelih javlja se kožna manifestacija i to je prva faza bolesti koja ili završi na tome ili može napredovati u drugu ili treću fazu bolesti ako se ne liječi. U toj prvoj fazi najčešći simptom je tzv. migrirajući eritem, crvenilo, koja se javlja najčešće na mjestu uboda pa se širi. Crveni prsten u sredini blijedi, a naziva se migrirajući jer se može pojavljivati i na drugim dijelovima tijela osim mjesta uboda. U tom slučaju hitno treba otići infektologu na pregled. U nekim situacijama crvenilo nije praćeno bolovima ni temperaturom. U malom postotku oboljelih ako se bolest nije prepoznala ni liječila na vrijeme ona prelazi u drugu fazu, a tada se uglavnom očituje povećanjem limfnih čvorova, glavoboljama i bolovima u mišićima - navodi dalje dr. Kaić. Kaže kako se bolest liječi antibioticima, no u slučaju da se nije na vrijeme prepoznala može prouzročiti upalu moždane ovojnice ili upalu srčanog mišića.

- U Hrvatskoj zadnjih 10 - 15 godina imamo trend porasta oboljelih te se broj prijavljenih slučajeva kreće od 300 do 500 na godinu. Prošle 2018. godine bilo je 820 prijava, a za ovu godinu do sad imamo 309 prijava lajmske borelioze u Hrvatskoj - pojasnio je dr. Kaić.

Kazao je kako je za prevenciju ključno pregledati se nakon svakog boravka u prirodi te što prije odstraniti krpelja, jer ipak mu treba vremena za prijenos infekcije. Što ga se prije uoči i skine, manja je vjerojatnost zaraze. Prema novim zdravstvenim smjernicama u Britaniji liječnici su dobili uputu da pacijente s prstenastim osipom odmah liječe od borelioze umjesto da čekaju nalaze jer time onemogućuju širenje infekcije.

- Bolest mi je toliko toga oduzela. Pokušavam biti zahvalna jer ima drugih kojima je teže nego meni, no toliko je toga što više ne mogu raditi. Ne mogu izaći s prijateljima na piće jer bih vjerojatno završila u njihovom krevetu u agoniji, plačući. Bolest je užasna - kazala je.

Sad na platformi GoFundMe pokušava prikupiti iznos od 80.000 kuna kako bi otputovala u SAD na liječenje.

- U Britaniji nema dovoljno znanja o lajmskoj bolesti. Ako je rano prepoznaju, kratka kura antibiotika je dovoljna. No ako se, kao u mojem slučaju, bolest ne dijagnosticira na vrijeme, infekcija napreduje i postaje komplicirana. Moji liječnici ne znaju kako mi pomoći i nema specijalista za lajmsku bolest. Trebam specijalista koji zna kako liječiti moje stanje. U Washingtonu postoji specijalistička klinika i nadam se da će me ondje izliječiti. To bi mi moglo vratiti život. Imam samo 22 godine i preda mnom je još toliko iskustava koja su mi sad nedohvatljiva. Ne mogu raditi ono što rade moji vršnjaci, a prilika da to sve vratim bila bi nevjerojatna - napisala je objašnjavajući razloge kampanje za skupljanje novca.