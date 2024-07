Pokaži mi taj pupak: Europljani su ga proizveli, Ameri zabranili

Na modnoj reviji u Parizu 5. srpnja 1946. prvi je put predstavljen bikini. Ime je dobio po otoku Bikini, na kojemu su izvođena testiranja atomske bombe 1945. godine. To je bio prvi ženski kupaći kostim koji je otkrivao pupak, a predstavio ga je francuski inženjer Louis Réard. Svijet ga je prvi put vidio na reviji održanoj na bazenu Piscine Molitor, a nosila ga je 19-godišnja plesačica Micheline Bernardini. Krasio ga je novinski print, a bio je izrađen od 76 centimetara materijala.

Imao je trokutiće umjesto klasičnog grudnjaka i tanke vrpce na bočnim stranama gaćica. Godine 1947. bikini se počeo prodavati u SAD-u, ali je prodaja isprva bila prilično slaba. Bikini je zbog svoje oskudnosti izazivao javnu sablazan i zgražanje, a neki su američki gradovi čak zabranili njegovu uporabu.

Presley je mami posvetio pjesmu

Elvis Presley je 5. srpnja 1954. snimio pjesmu u počast svojoj majci "That s All Right Mama", a nakon nje i "Heartbreak Hotel", koje su mu osigurale vrtoglavi uspon prema svjetskoj slavi. Često je nazivan Kraljem Rock and Rolla. Najuspješnije mu je razdoblje od 1960. do 1975. godine, u kojem je izdao 52 ploče, a tijekom života ih je prodao oko 600 milijuna.

Danci dolazili raditi u Koprivnicu

Ako ste mislili da smo zemlja za strane radnike postali nedavno, varate se. Večernji list u svom broju 5. srpnja 1975. godine piše o "potomcima Vikinga u Koprivnici", odnosno o "simpatičnom plavobradom Dancu Jorgenu" koji je iz Danske došao raditi u Podravku gdje se proizvodilo dansko Tuborg pivo. Novinar ga je uhvatio u pivnici na dan njegova odlaska. Naučio je hrvatski, a došao je sa ženom. U Koprivnici su dobili i kćer, a rekao je da će "u njenim dokumentima zauvijek ostati upisano ime daleke, ali prijateljske Koprivnice.

