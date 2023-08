Pokojni muž me izdao i ponizio. Hoću li ikad naći nekoga tko će me napokon cijeniti?

Poštovani Mevludine,

pokojni muž me izdao, ponizio i lagao mi. Zanima me hoću li ikad naći nekoga tko će me cijeniti onoliko koliko vrijedim. Zanima me i hoće li moja kći ostati u vezi sa sadašnjim partnerom. Što će biti s mojim sinom, snahom i unučadi? Hoće li završiti sud zbog prometne nesreće?

šifra: zabrinuta majka

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Draga gospođo, vi ste vrlo odlučna žena, direktni ste i otvoreni, stabilni, duševno dobri. No život vas nije mazio. Istina je da vas pokojni muž nije pretjerano cijenio, barem ne koliko zaslužujete. Partner vaše kćeri nije potpuno konkretan i odlučan, stoga bi ona trebala od njega čuti kakvoj se budućnosti može nadati. Trebala bi mu reći da je ne zavlači ako ne misli ozbiljno jer godine joj prolaze. No ona jest na svoju ruku, tvrdoglava je i teško prihvaća savjet. Sin će ovo riješiti s unukom i ženom, i to će sjesti sve na svoje mjesto. U vašem životu će se pojaviti pozitivan prijatelj, vjerojatno do iduće godine. Bit će vrlo profinjen i pouzdan, družit ćete se i tu će se roditi pažnja, privrženost i požrtvovnost. Što se tiče odštete, do kraja godine ćete dobiti rješenje i znati na čemu ste. U iduće tri godine vidim stabilizaciju na svim poljima. Imate manjih problema s kostoboljom i reumom, no ostalo je sve u redu. Sretno!