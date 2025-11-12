Obavijesti

Pokrenite vlastiti posao laserskog čišćenja
Lasersko čišćenje je hit! Ekološki, jeftinije, bez kemikalija i otpada. Idealno za poduzetnike! Uložite u budućnost uz bespovratne potpore i povoljne zajmove

Lasersko čišćenje postalo je standard u industriji održavanja, restauracije i pripreme površina jer uklanja hrđu, boju, ulja i okside brzo, precizno i bez abrazije. U usporedbi s pjeskarenjem ili kemijskim sredstvima, ova tehnologija je ekološki prihvatljiva, ne stvara dodatni otpad i značajno smanjuje troškove potrošnog materijala. Za poduzetnike koji žele pokrenuti vlastiti posao, ulazak u industriju laserskog čišćenja znači uslugu visoke dodane vrijednosti za metal, drvo, kamen i kompozite – od automobilske industrije i nautike do građevine i kulturne baštine. 

Zašto odabrati lasersko čišćenje 

Laserski snop selektivno odvaja nečistoću od podloge, čuvajući integritet materijala i smanjujući rizik od oštećenja. Prednosti koje kupci najčešće traže su: 

  • Bez kemikalija i bez dodatnog pijeska ili vode. 

  • Minimalna priprema i bezbrižan rad na terenu ili u radionici. 

  • Preciznost na osjetljivim površinama, uključujući gravure i detalje. 

  • Čist proces koji olakšava održavanje prostora te poboljšava sigurnost. 

Takva kombinacija učinkovitosti i održivosti otvara vrata ugovorima u proizvodnim pogonima, brodogradilištima, lakirnicama, muzejima i servisima. 

Oprema i tehnologija koja radi za vas 

Laserskociscenje.hr isporučuje pouzdane laserske uređaje za čišćenje različitih snaga, od prijenosnih jedinica za terenski rad do sustava za automatizirane linije. Oprema je prilagođena primjeni: čišćenje zavarenih spojeva, priprema za bojanje, uklanjanje premaza, obnova kamenih fasada i drvenih elemenata. Tim prati najnovije tehnološke trendove, pruža početnu obuku i stalnu tehničku podršku, a servis osigurava maksimalnu raspoloživost stroja. Time dobivate rješenje, a ne samo uređaj. 

Financiranje: bespovratne potpore i povoljni zajmovi 

Pokretanje posla laserskog čišćenja olakšano je ciljanim financijskim instrumentima za zelene i digitalne djelatnosti. Moguće je ostvariti do 20.000 EUR bespovratne potpore za nabavu laserskog uređaja, uz kvalitetno pripremljen poslovni plan i usklađenost s kriterijima okolišne održivosti. Za paušalne obrte dostupno je do 10.000 EUR, a za poduzeća (d.o.o., j.d.o.o., obrt s knjigama, samostalne djelatnosti i ustanove) do 20.000 EUR. 

Uz to, kroz programe HAMAG-BICRO moguće je zatražiti zajam do 100.000 EUR s minimalnom kamatom, za nabavu opreme, obrtna sredstva i početne troškove. Posebno se potiču nezaposlene osobe koje pokreću zeleno/digitalno poslovanje, u što se lasersko čišćenje jasno uklapa. 

Kako bi aktivnost bila prihvatljiva, potrebno je pokazati da: 

  • značajno doprinosi okolišnim ciljevima (ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama, prijelaz na kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrola onečišćenja, zaštita i obnova okoliša) 

  • ne nanosi bitnu štetu nijednom od navedenih ciljeva 

Lasersko čišćenje ispunjava te uvjete jer smanjuje upotrebu kemikalija i potrošnog materijala, ublažava emisije i smanjuje otpad. Za podršku u izradi poslovnog plana i pripremi dokumentacije dostupan je tim Laserskociscenje.hr na info@laserskociscenje.hr i 0911513623. 

Isplativost i model prihoda 

Cijena rada laserom u praksi počinje od 70 EUR po satu, bez skrivenih troškova potrošnog materijala. Primjer jednostavne projekcije: s 80 naplatnih sati mjesečno prihod iznosi 5.600 EUR; uz niske varijabilne troškove i potporu ili povoljan zajam, povrat ulaganja može biti vrlo brz. Skaliranje se postiže dodavanjem smjena, većom snagom uređaja ili širenjem na automatizirane projekte u industriji. 

Koraci pokretanja posla laserskog čišćenja 

  1. Istražite tržište i niše: automobilska restauracija, brodogradnja, energetski sektor, kulturna baština, alatnice i kalupi. 

  1. Definirajte uslugu i cjenik: satnica, cijena po m² ili po projektu; ukalkulirajte dolazak i minimalni iznos posla. 

  1. Odaberite opremu: snaga lasera i mobilnost prema ciljanim industrijama; provjerite servis i dostupnost dijelova. 

  1. Izradite poslovni plan s jasnim troškovima, projekcijama i planom marketinga; pripremite se za prijavu na bespovratne potpore i zajmove. 

  1. Postavite sigurnost i kvalitetu: procedure rada, zaštita očiju, označavanje zone, evidencija parametara i završni zapisnik. 

  1. Aktivirajte prodaju: ciljani upiti, demonstracije na licu mjesta, suradnja s lakirnicama i servisima, reference i fotografije prije/poslije. 

Primjene i tržišne niše s najvećim potencijalom 

  • Auto i moto industrija: uklanjanje boje, hrđe i priprema za lakiranje bez oštećenja lima. 

  • Nautika i brodogradnja: čišćenje trupa, paluba i opreme bez abrazije i mikroplastike. 

  • Industrija i energetika: odmašćivanje strojeva, čišćenje zavarenih spojeva, priprema površina u pogonima. 

  • Kulturna baština i graditeljstvo: obnova kamena, cigle i drva uz kontroliranu energiju i očuvanje teksture. 

  • Alatnice i proizvodnja kalupa: uklanjanje oksida i ostataka bez promjene geometrije. 

Diversifikacija kroz više niša stabilizira priljev projekata tijekom cijele godine. 

Što dobivate s Laserskociscenje.hr kao partnerom 

  • Mogućnost kupnje i najma lasera vrhunskih laserskih uređaja za čišćenje. 

  • Pomoć u izradi poslovnog plana i pripremi dokumentacije za bespovratne potpore i HAMAG-BICRO zajmove. 

  • Početnu obuku za siguran i učinkovit rad na različitim materijalima. 

  • Stalnu podršku i servis uređaja, s brzom isporukom potrošnih dijelova i nadogradnji. 

  • Prilagodbu rješenja za automatske pogone ili mobilne terenske jedinice. 

  • Zajednički marketing i savjete za pozicioniranje usluge na lokalnom i regionalnom tržištu. 

Lasersko čišćenje spaja visoku učinkovitost i održivost, a uz provjerenog tehnološkog partnera i jasno strukturiran plan rada pretvara se u stabilan, skalabilan posao s jasnom vrijednošću za klijente. 

Za dodatne informacije posjetite www.laserskociscenje.hr, pošaljite email na info@laserskociscenje.hr ili nazovite 0911513623. 

