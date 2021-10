Ljubiteljica vina Lucy Hitchcock (28) došla je na odličnu ideju kako bi rashladila vino. Kada je počela pandemija i kada su se barovi zatvorili ljudi su masovno krenuli piti po parkovima. Tada je shvatila da vino koje nosi je uvijek toplo, a nije ga imala gdje rashladiti.

- Prošle godine, kad je pandemija zahvatila i pubovi su se zatvorili, odlučila sam pokrenuti posao kako bih riješila problem koji sam imala. Poput mnogih ljudi, krenula sam u park piti sa svojim prijateljima, ali nisam mogla hladiti rosé. Kao ljubiteljica dobrog vina, problem mi je predstavljalo piti toplo vino. Tako mi je mama dala bocu koju je dobila kao poklon. To je kratkoročno riješilo problem, ali nije bilo rješenje. Prvo, nije bilo dovoljno veliko da stane cijela boca vina, a onda sam pomislila da bi i moja voda mogla imati okus po vinu. Nakon što sam obavila istraživanje, osjetila sam da mi je dužnost pomoći ljubiteljima vina i hladnih napitaka u cijeloj Velikoj Britaniji da zadrže svoje vino hladnim u pokretu - i tako je nastao 'Partner in Wine' - objasnila je na TikToku Lucy.

No put do toga je bio trnovit, priča Lucy.

- Bila sam siromašna, živjela sam s roditeljima. Počeli smo s poslom u srpnju prošle godine i za samo sedam mjeseci prodali smo tisuće vinskih boca i čaša za vino, lansiranih u sedam boja, a ja nisam mogla pratiti potražnju pakirajući sve narudžbe od kuće pa smo u prosincu sve preostale zalihe preselili u naš centar. Zbog velike potražnje, tri puta smo rasprodali sve proizvode. Mnoge novine su tada počele pisati o tome. Cifra koju sada zarađujem je peteroznamenkasta. Sada želim poručiti svima koji se misle otvoriti nešto svoje da krenu odmah jer nikad ne znaju što može biti za nekoliko mjeseci - objašnjava ljubiteljica vina.

Partner in Wine održava vaše željeno piće hladnim 24 sata (ili vrućim 12 sati ako to želite). Također ne sadrži BPA i što je najvažnije, duboka je 750 ml.

Samo sedam mjeseci nakon pokretanja posla, Selfridges je kontaktirao Lucy.

- Još u ožujku, samo sedam mjeseci nakon lansiranja, primila sam e-mail. To je bilo od tima za kupnju u Selfridgesu. Kao i mnoge druge male tvrtke, to sam očekivala od trenutka kada sam započela svoj posao. Sada napokon naše proizvode ljudi mogu pronaći u trgovini na ulici Oxford Street. I na internetu! Ne mogu vjerovati da se moje boce vina nakon devet mjeseci tamo prodaju. To je jedno od mojih najvećih postignuća - kaže Lucy.

Zatim, u roku od 14 mjeseci od pokretanja posla, kontaktirao ju je i Oliver Bonas.

- Iskreno ne mogu vjerovati što je TikTok učinio za moje poslovanje. Kontaktirali su me odmah nakon što mi je video postao viralan. Cijela ta ideja rodila se jer sam samo htjela sa svojim prijateljima ponijeti hladnu bocu vinu u park. U našem centru ima oko 10 tisuća zaliha, a osim toga ima ih i u Selfridgesu i na internetu Oliver Bonas - nadodaje.

Osim pohvala, dobila je i mnogo negativnih komentara.

- Mnogi su mislili da neću uspjeti jer mi treba mnogo novca. Imala sam dosta ušteđevine za pokrenuti vlastiti posao. To sam potrošila sve, ali evo gdje me dovelo. Mnogi su kritizirali i komentirali kako je to u osnovi boca za vodu, ali sam ju ja pretvorila u bocu za vino. Rekli su mi da nisam originalna - ispričala je.

Nadalje, mnogi su mislili kako je to sve uspjela jer joj je tata dao novac, ali Lucy je objasnila da sve što je napravila je napravila od svoje ušteđevine.

Sada njezin TikTok račun ima 18,5 tisuća pratitelja i 314,9 tisuća lajkova.

Njezine Partner in Wine vinske boce prodaju se za 311 kuna, a čaše za 177. Dolaze u raznim bojama: tirkizna, boja lavande, roza, krem, smeđa, crna, crvena i srebrna, piše The Sun.