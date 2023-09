Pokrenuli ste posao? Za budući uspjeh ključno je imati širu sliku

Svi poduzetnici žele brz razvoj poslovnih poteza. Ipak, važno je zapamtiti da ono što se čini malom stvari, na kraju može postati vrlo moćno. Uz rizik odbacivanja klišeja, razmislite o sićušnoj sjemenki stabla jabuke. Njegova fizička prisutnost relativno je beznačajna, ali s obzirom na vrijeme i odgovarajuće uvjete, može stvoriti ogromnu razliku za ljude kojima je potrebna hrana. Ili razmislite o vitaminima i dodacima prehrani. Ne proizvode trenutačne učinke, ali mogu imati kumulativni učinak na nečije zdravlje. Teži dio je čekanje da taj utjecaj dođe.

Opet, strpljivost nije osobina po kojoj su poznati osnivači malih tvrtki. Nedavna studija iz Španjolske u Journal of Business Research pokazala je da osobine koje ljudi najviše povezuju s poduzetništvom spadaju u kategorije inicijative i otvorenog uma, a ne sposobnosti čekanja i strpljivosti.

Unatoč tome, strpljenje je ključno jer održava timove u pozitivnom kretanju naprijed čak i u vremenima kada napredak tvrtke nije trenutačan ni linearan. Vođe moraju biti u stanju ne samo vidjeti stablo, već vjerovati da je ono što vidimo da se događa usput, poput rasta grana, cvjetanja ili pak berbe, vrlo stvarno. To je izazovno, pogotovo kada svi oko vas samo pokazuju na sićušno sjeme i govore: "To se nikada neće pretvoriti u ništa." Ali morate imati vjere da se nešto maleno može pretvoriti u nešto veće. Evo kako to učiniti.

1. Odaberite put koji potiče vaše strasti

Kao poduzetnik, odradit ćete puno teških poslova. Emocionalno će vas obuzeti ono u što ste ulagali. Ako nemate strasti prema tim zadacima, mogli biste izgorjeti kao žarulja Thomasa Edisona, piše Entrepreneur.

Edison je bio inovator koji je naučio kako se male stvari mogu zbrojiti i napraviti veliku stvar. Suprotno uvriježenom mišljenju, nije pogriješio u izradi žarulje 10.000 puta. Umjesto toga, pronašao je bezbroj načina na koje žarulja nije mogla raditi. Čak je i njegov pomoćnik podlegao zabrinutosti da su na krivom putu. Međutim, poznato je da je Edison objasnio suprotno.

- Puno smo naučili. Sada znamo da postoji 2000 elemenata koje ne možemo iskoristiti da napravimo dobru žarulju - rekao je Edison.

Lako je zamisliti koliko bi mu bilo teško nastaviti pokušavati da nije bio strastven oko stvaranja tog izuma. Susretat ćete negativce. Ljude koji će vam govoriti da projekt nema smisla. Ne možete dopustiti da vas odvrate od valjanih prilika koje vidite pred sobom, ali su skrivene od drugih. Jedini način da ostanete na pravom putu je da vas pokreće nešto što potiče vašu maštu i vatru.

2. Izbjegavajte instinktivnu žudnju za trenutačnim rezultatima

Živimo u društvu trenutačnog zadovoljstva. U skladu s tim, kada nešto želimo, želimo osjetiti prednosti toga odmah. Ipak, ponekad je dugoročna isplata mnogo bolja. Na primjer, kada uzimate antibiotike, ne možete ih jednostavno prestati koristiti čim nastupi poboljšanje. Morate završiti cijelu kuru ili biste se opet mogli razboljeti.

Isto vrijedi i kad je riječ o upravljanju tvrtkom. Morate početi provoditi male promjene u tvrtki. Možda uvođenjem novosti koje radite jedanput na mjesec. Neće uspjeti odmah, ali na kraju priče sigurno ćete postići željeni rezultat. Primjerice, umjesto sastanaka od sat vremena, uvedite sastanke u trajanju od 50 minuta. Preostalih 10 minuta iskoristite za relaksaciju. Na taj način će sastanci biti produktivniji, a vi ćete tijekom pauze postati fokusiraniji i opušteniji za sljedeći sastanak.

3. Vjerujte da ono što radite ima vrijednost

Povjerenje u vlastitu procjenu vrlo je važno. Ne morate uvijek poslušati one koji kažu da nešto ne možete postići, jer oni nemaju vašu viziju. Vjerujte u napredak i radite razumne korake na tom putu. Primjerice, takva je bila odluka o povećanju cijena Ubera. Vodstvo tvrtke jako se zagrijalo za uvođenje dinamičkih cijena za vožnje Uberom i pokazalo se da se ideja isplatila unatoč brojnim kritikama na početku. Čelnici nisu odstupili od svog nauma, a njihov su model preuzele i druge slične tvrtke.

Sve je to dio putovanja. Ono što vam je potrebno jest povjerenje u slastite sposobnosti i vizija tima kojim biste ideju mogli promišljeno i dosljedno izvršavati. Pritom ćete moći napraviti male promjene koje će se nadograđivati jedna na drugu.