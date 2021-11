Šetnice su obasjane tisućama lampica, a edukatori odjeveni u vilenjake posjetitelje su poveli u obilaske ZOO vrta uz božićne priče o životinjama, od onih kršćanskih do suvremenih, priopćio je zagrebački ZOO.

Blagdansko izdanje Zoološkog vrta među prvima su, pod vodstvom fotografa Damira Hoyke, fotografirali veleposlanici akreditirani u Zagrebu: veleposlanica Japana Misako Kaji, veleposlanik Kanade Alan Bowman, veleposlanik Finske Kalle Johannes Kankaanpää, veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Simon Thomas i veleposlanik Irske Ruaidhri Dowling.

- Advent u Zagrebu poželjno je odredište stranih i domaćih gostiju, kao i ovaj njegov dio 'Polarni advent Zoološkog vrta grada Zagreba'. Program se održava u skladu s epidemiološkim mjerama, pa se ljudi mogu osjećati sigurno i ugodno - rekao je pročelnik zagrebačkog Ureda za poljoprivredu i šumarstvo Dejan Jaić.

Prošle zime je "Polarni advent" posjetilo više od 40.400 građana, a dobru posjećenost u ZOO-u, očekuje i ove godine.

- Upravo nam je prošle zime 'Polarni advent' pokazao kako blagdanski duh možemo gajiti unatoč izazovima koje je donijela pandemija. Ovdje građani mogu uživati u blagdanskom uređenju Zoološkog vrta, edukativnim pričama o životinjama te prigodnoj gastronomskoj ponudi - poručio je ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba Damir Skok.

Restoran Kod morskog lava te njegove kućice na Zebrinu trgu nude prigodnu ponudu hrane i pića.

"Polarni advent" posjetitelji mogu doživjeti do 9. siječnja 2022. godine. Program će se do 19. prosinca odvijati petkom, subotom i nedjeljom od 11 do 19 sati, a od 26. prosinca do 9. siječnja 2022. svakodnevno.

Zagrebački Zoološki vrt se svako jutro otvara u 9 sati. Danima kada se održava program "Polarnog adventa" zatvara se u 20 sati, a ostale dane te na Badnjak, Božić i Staru godinu u 16 sati.

Tijekom boravka u Zoološkom vrtu posjetitelji se trebaju pridržavati propisanih epidemioloških mjera.