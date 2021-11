Ako imate malo dijete i stigne Božić, znajte da ćete morati biti oko njega i paziti ga - posebno kada se nalazi u blizini božićnog drvca. Stručnjak za roditeljstvo i majka dvoje djece Kirsty Ketley (40) ima više od 20 godina iskustva u pomaganju obiteljima pa je odlučila i ove godine pomoći roditeljima da budu opušteni tijekom blagdana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zaštita vašeg drvca (i bebe) trebala bi biti broj 1 na vašoj božićnoj listi, pa evo nekoliko načina da osigurate da vaš božićni duh ostane netaknut – zajedno s drvcem.

Većina nas ima 'ono' mjesto gdje drvo ide, međutim, kada dobijete malenu djecu, ne gledate toliko na estetiku koliko na sigurnost. Ključno je odabrati mjesto u prostoriji gdje će vaše dijete doći teže do drvca. To može biti iza kauča ili na nekom postolju, na ormariću ili slično.

Za bebe koje se ne mogu penjati, visina je pobjednik pa bi bilo dobro da stavite svoje drvce na ormarić ili stol. To bi moglo značiti da ćete na par godina imati manje stablo, ali vjerujte, spasit će vas. No ako ste pobornici čudnih dekoracija, onda budite čudni do kraja i okrenite svoje drvce da visi naopako sa stropa. Možda zvuči pomalo smiješno, ali zapravo možete kupiti unaprijed osvijetljena stabla koja su posebno napravljena za to.

Ako niste ljubitelj toga i mučite se da pronađete teško dostupno područje, možete kupiti ili napraviti neku slatku božićnu ogradu tako da beba ne može do drvca.

Kako biste uštedjeli vrijeme kiteći drvce, mnogi ljudi nakon blagdana zamotaju drvce tako kako je (sa svim ukrasima) i spreme ga na neko sigurno mjesto tako da bude spremno za sljedeći Božić. Ovo je super za ljude koji imaju bebe i malu djecu.

Odvraćanje pažnje je sjajna tehnika za mnoge roditelje, a i super je ideja za zaštitu velikog božićnog drvca. Kupite djetetu neko maleno drvce ili imitaciju božićnog drvca i dajte mu da ga ukrašava. Recite mu da je to njegovo posebno božićno drvce.

Bebe i mala djeca su znatiželjna stvorenja, a božićni ukrasi i lampice su vrlo primamljivi, pa ako se ipak odlučite zadržati na tradiciji i imati svoje drvce, evo nekoliko stvari koje biste trebali uzeti u obzir.

Kako zaštititi bebu ovog Božića: