Tzv. industrijske police sve su popularnije

Cijeli zid kao polica

Drvo i tegle s biljkama odli\u010dna su kombinacija

Kao okvir za televizor

Objavu dijeli At Home With Katie \ud83e\udd0d (@athomewith_katie) Lis 6, 2020 u 10:59 PDT

Pozadinski zid u drugoj boji za ja\u010di efekt

Ljestve police

Ugradbene od knaufa

Lebde\u0107e police

Kov\u010dezi kao police

Paneli kao pozadina

Objavu dijeli First Impressions Midwest (@firstimpressionsmidwest) Lis 27, 2020 u 4:54 PDT

Ugradbene izgledaju zanimljivo i u kuhinji

Kreativan dizajn za blagavaonu

Odli\u010dan na\u010din za iskoristiti prostor s kojim ne znate \u0161to bi

Nekonvencionalan dizajn polica za knjige

POGLEDAJTE novu epizodu \u2018FIRME\u2019: Ono kad se ne predaje\u0161 na razgovoru za posao

\u00a0

Police kao ukras domu: Otkrijte najbolje ideje za vaš interijer

Police su doista jedan od naboljih ukrasa u domu i premda je njihova svrha prvenstveno praktična, proteklih godina sve više dolaze u fokus kao odličan način za izražavanje vlastitog stila te dekoriranja

<p>Male, velike, ugradbene, lebdeće, dizajnerske, one vlastite izrade ili po mjeri - police dolaze u raznim oblicima i veličinama, no njihov efekt u prostorima doista može biti čudesan.</p><p>Tražite li najbolju vrstu polica koja će se uklopiti u vaš prostor, najbolje se voditi za onim što vam se sviđa, a ako imate dobrog stolara ili ste sami vješti - to vas ne mora koštati cijelo bogatstvo.</p><p>Dovoljno je pronaći dobru ideju, a Instagram ih je prepun. Pogledajte samo neke od njih:</p><p>Tzv. industrijske police sve su popularnije</p><p>Cijeli zid kao polica</p><p>Drvo i tegle s biljkama odlična su kombinacija</p><p>Kao okvir za televizor</p><p>Pozadinski zid u drugoj boji za jači efekt</p><p>Ljestve police</p><p>Ugradbene od knaufa</p><p>Lebdeće police</p><p>Kovčezi kao police</p><p>Paneli kao pozadina</p><p>Ugradbene izgledaju zanimljivo i u kuhinji</p><p>Kreativan dizajn za blagavaonu</p><p>Odličan način za iskoristiti prostor s kojim ne znate što bi</p><p>Nekonvencionalan dizajn polica za knjige</p><p><strong>POGLEDAJTE novu epizodu ‘FIRME’: Ono kad se ne predaješ na razgovoru za posao</strong></p><p> </p>