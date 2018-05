Pomažu: Bivše maturantice na 'Fejsu' posuđuju svoje haljine

Moja maturalna haljina godinu dana visi u ormaru, a može uljepšati nekoj djevojci večer kojom će obilježiti svoje srednjoškolsko obrazovanje, rekla je Lucija Mrkus, koja je na Facebooku oglasila da haljinu za maturalnu večeru posuđuje.

Upita je bilo puno. Vjeruje kako je haljina privremeno otišla u prave ruke, ali smatra kako su za to uvelike zaslužni svi njezini prijatelji s društvenih mreža koji su dijelili objavu i pomogli da za nju saznaju djevojke kojima je to potrebno.

Djevojka koja je posudila haljinu iste je visine, kilaže i građe poput Lucije, kojoj svi čestitaju na plemenitoj gesti.

Problem malog mjesta

Ona, pak, zahvaljuje djevojci koja je bila hrabra i nije se sramila pa su obje cure zadovoljne.

Nina iz Nove Gradiške objavila je posudbu haljine, ali - bez fotografije.

- Da sam objavila fotku, vjerojatno bi se neke djevojke ustručavale odjenuti je jer bi svi znali kako ju je dobila. Nisam to htjela jer se mi ipak svi u mjestu poznajemo pa bi curi moglo biti neugodno - objasnila je.

Tihana iz Velike Gorice viđala je slične akcije na društvenim mrežama. Haljinu je posudila, ali ističe kako je najzanimljiviji način na koji se pita posudba za haljinu.

- Cure koje su se javljale za haljinu zapravo su bile posrednice. Znale su neku curu kojoj haljina treba, ali ju je valjda bilo sram javiti se osobno. To me dirnulo još i više jer je to znak kako dobrota nije nestala i da se ipak brinemo jedni o drugima – dodala je Tihana.

Cijene maturalnih haljina ponekad doista prelaze granice dobrog ukusa. Tako hrvatski modni brend Elfs ima svečanije haljine po cijenama između 1400 i 3000 kuna.

Torbice od 150 kuna

Haljine Lei Lou, dizajnerice Aleksandre Dojčinović, stoje između 1499 i 5999 kuna. Američki brend Sherri Hill u Hrvatskoj ima svoju prodavaonicu samo u Radničkoj u Zagrebu, a najjeftinija haljina stoji oko 2200 kuna, dok je najskuplja 10.500 kuna. Haljina se može dati šivati po mjeri, a to stoji s materijalom između 700 i 1200 kuna, ovisno o tome koliko je zahtjevan kroj haljine. Sve ove cijene su vrlo visoke za haljinu koja će se obući samo jednom pa smo provjerili i što nude popularne “obične” prodavaonice.

U Zari se mogu naći lepršave duge haljine i lijepi kombinezoni već od 299,90 kuna. Štikle se u Zari mogu naći već od 250 kuna, a torbica od 150 pa nadalje.

Za blistavu maturalnu večer nisu dovoljne cipele i haljina. U paket treba uključiti i frizuru te šminku, a cijene su između 150 i 300 kuna za frizuru te od 200 kuna nadalje za šminku.

