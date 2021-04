Psihološko testiranje za posao može trajati od dva i pol do tri sata, a razgovor kandidata s psihologom oko sat vremena, kaže psihologinja Martina Trboglav Podvorac, viša konzultantica u tvrtki Ramiro, koja se bavi poslovnim savjetovanjem. Nakon što ste poslali tridesetak molbi na koje većina poslodavaca nije ni odgovorila, poziv na testiranje probudio je nadu, no kad se pred vama nađe opširan test osobnosti i inteligencije te najava da ćete nakon toga proći i procjenu kod psihologa, počinje - stres.

- Cilj psiholoških testova i intervjua tijekom selekcije je upoznati potencijale kandidata, njegovu motivaciju, način na koji pristupa poslu, kako se nosi sa stresnim situacijama, kako komunicira s drugima, kako organizira svoj rad i slično - dodaje Trboglav.

Većina razgovora sadrži nekoliko “krugova” vrlo sličnih pitanja. U pravilu, u prvi krug pripadaju pitanja o iskustvu, bivšem poslodavcu, odnosu s kolegama na bivšem radnome mjestu te motivaciji da se prijavite za posao. Drugi krug čine pitanja koja otkrivaju karakteristike osobnosti i koncentriraju se na osobine potrebne za radno mjesto na koje ste se prijavili, a u trećem krugu morat ćete reći zašto biste bili dobar kandidat za radno mjesto. Zvuči jednostavno, no često ispitivači-psiholozi koriste i igre ili trik-pitanja pomoću kojih mogu steći širi dojam o vama. Na primjer, o tome što mislite o sebi, kako funkcionirate pod pritiskom, kako komunicirate s drugim ljudima.

- Poslodavci posebno cijene sposobnost sagledavanja šire slike poslovanja te pristupanja zadacima s interesom i promišljanjem što se radi te kako se postojeći procesi mogu poboljšati. Cijene se otvorena i konstruktivna komunikacija s drugima te pozitivan pristup poslu - kaže Martina Trboglav Podvorac.

A to što ste uznemireni i što tijekom intervjua možda nećete reagirati savršeno, ne bi trebao biti problem. Testovi su pripremljeni tako da u što većoj mjeri upućuju na stabilne karakteristike osobe, koje se mogu uočiti neovisno o okolnostima i ograničenom vremenu.

Dobra priprema eliminira stres

Pripremamo se cijeli život usavršavanjem, stjecanjem iskustva i novih vještina. No raspitajte se o poslodavcu, tvrtki te radnome mjestu za koje se javljate. Prisjetite se dosadašnjih uspjeha da biste se doveli u pozitivno emocionalno stanje i eliminirali napetost, ističe M. Trboglav.

Stručnim savjetima do bolje prezentacije

U posljednje vrijeme pojedinci se češće odlučuju na to da sami prođu kroz postupak psihologijske procjene kako bi znali što ih čeka kad se kandidiraju za posao. No to je i dobar način da dobijete korisnu povratnu informaciju o svojim potencijalima, što može pomoći da postanete svjesni svojih snaga i prostora za napredak.

Osobnost i radno mjesto

Prije konkretne preporuke u kojoj mjeri kandidat odgovara za radno mjesto, psiholog analizira i radno mjesto te kakav se kandidat može uklopiti u organizaciju. Izrazito društvena osoba koja voli dinamičan posao bolje će se snaći u ulozi prodajnog savjetnika nego kao analitičar okružen mnoštvom grafikona i papira.

Bez uljepšavanja - najbolje prolazi istina i samo istina

Što kad poslodavac pita imate li mana?

- Samosvjesna osoba će bez problema reći u kojem se području može dodatno usavršavati, pri čemu može navesti i konkretne korake koje poduzima ili planira napraviti. Kvalitetan ispitivač ionako će te karakteristike sam uočiti, pa će iskrenost biti dodatni adut - pojašnjava Trboglav Podvorac.

Stres i "šarmiranje" utječu na rezultate

Faktori poput umora ili životnih okolnosti utječu na to kako osoba sebe doživljava ili predstavlja u tom trenutku. Također, svjesna ili nesvjesna potreba da se ostavi dobar dojam može utjecati na rezultate. No u tome i jest uloga psihologa koji treba prepoznati što se krije iza “brojki” dobivenih primjenom testova, ističe Martina Trboglav Podvorac.

Poslodavcima iskustvo i znanje nisu presudni

U praksi se može naići na kandidata koji ima znanje i iskustvo, no procjenom sposobnosti i karakteristika osobnosti može se uočiti da se ne bi dobro uklopio. I obrnuto, ima kandidata koji nemaju iskustvo, ali su sjajan potencijal s obzirom na sposobnosti i način na koji pristupaju ljudima, što su karakteristike ključne za uspjeh, ističe psihologinja Martina Troglav. Svaki razgovor sastoji se od tri kruga pitanja, odnosno od svojevrsnog uvoda, zapleta i raspleta priče.

Na početku slijede pitanja o vama, vašem radnom iskustvu, vještinama i motivaciji da se prijavite baš za taj posao, zatim pitanja koja mogu pomoći da se dobije zaokružena slika o vašim osobinama te nekoliko njih u kojima vam se ostavlja prilika da zaokružite priču i istaknete ono što sami smatrate važnim. Testovi se razlikuju ovisno o specifičnostima posla, pa ćete ponekad odgovarati i na vrlo stručna pitanja, no za svaki taj krug postoji nekoliko onih koja će vam gotovo sigurno postaviti, kao i nekoliko onih za koja se prije razgovora treba malo pripremiti.

Vi i vaša motivacija

Recite nešto o sebi, kakvo radno iskustvo imate, koje ste poslove radili?

Ukratko istaknite detalje iz svoje biografije. Ne počinjite priču od rođenja i ne pričajte anegdote, kratko istaknite najvažnije detalje iz poslovne biografije te vještine koje ste razvijali u slobodno vrijeme, ako je to bitno za novi posao.

Zašto tražite novi posao? Zašto ste napustili bivše radno mjesto?

Budite pozitivni, ne sipajte gorčinu o bivšem poslodavcu i tvrtki čak i ako ste nezakonito dobili otkaz. Ako ste dobili otkaz, pokušajte ga predstaviti kao logičan kraj vaše karijere tamo i recite da je bilo vrijeme za nove izazove.

Što znate o našoj tvrtki, zašto ste se prijavili za ovaj posao? Što želite raditi kod nas?

Prije razgovora obvezno se raspitajte o tvrtki. Dobar pristup bio bi: “Već neko vrijeme pratim vaš uspjeh na tržištu i rado bih pomogao da se poveća prodaja”. Ako tvrtka potiče obrazovanje radnika ili je socijalno osjetljiva, recite da želite raditi u tako poticajnoj sredini.

Jeste li se već negdje javljali, gdje i za što?

Ovim pitanjem poslodavac želi dobiti sliku za kakva se radna mjesta javljate da vidi kako želite razvijati karijeru. Budite otvoreni, no možete prešutjeti ako ste se javljali i na poslove ispod svoje kvalifikacije samo da nađete nekakav posao ili kod izravne konkurencije. Jer ako njima niste bili dobri...

Usavršavate li se?

Istaknite edukacije i tečajeve. Ako neko vrijeme niste radili na tome, ponudite kvalitetan razlog (npr., briga o djeci) te istaknite da stvarate uvjete kako biste se mogli posvetiti tome (djeca su odrasla ili će ih čuvati baka).

Savjet plus: Ostavite dobar prvi dojam

Početak razgovora je vjerojatno najstresniji jer ste tek upoznali ispitivača i još ste u stresu od svega što vas čeka, no pokušajte voditi računa o govoru tijela. Udobno se smjestite (ne vrpoljite se i nemojte utonuti u stolac). Gledajte sugovornika u oči. Držite ruke u krilu, no nemojte ih grčiti, neka budu slobodne. Atmosferu možete razbiti pozitivnom primjedbom: pohvalite cvijeće na stolu, recite da vam se sviđaju boje u uredu...

Moguća trik-pitanja:

Kako ste se slagali s bivšim poslodavcem?

Odlično, naravno, nikom ne treba svađalica. No možete reći da se niste uvijek slagali u idejama koje treba primijeniti u poslu, ali ste zahvaljujući konstruktivnoj atmosferi, najčešće dolazili do dobrih rješenja.

Što bi bivši kolege rekli o vama? Kako ste se slagali?

Odlično, naravno. Vjerujete da ste ostali u sjećanju kao korektan i ugodan kolega. No možete reći da ste možda predugo radili zajedno i ponekad bili u situaciji da vas je rutina ograničavala. To je, ujedno, dobar razlog za promjenu posla.

Vaši najveći uspjesi na bivšem poslu?

Čak i ako vam se čini da je uspjeh već i to što ste preživjeli u onoj ludnici, istaknite nešto pozitivno, projekt ili promjenu za koju ste zaslužni. Dogovorili ste dobar posao, unijeli promjene koje su ubrzale rad u tvrtki ili uspješno upravljali malim timom ljudi.

Koliko imate djece? Planirate li imati djecu?

Ovo je i trik i eliminacijsko pitanje. Ne pozivajte se na pravo da vas se to ne pita. Imate li četvero djece, recite to i istaknite da to ne smeta vašem radu. Dobar pristup je: “Organizirani smo tako da moj posao nikada nije trpio zbog djece”.

Tko ste vi i zašto im trebate? Jeste li timski igrač? Volite li atmosferu nadmetanja ili suradnje?

Kažite da volite znati za koji dio posla odgovarate da mu se možete posvetiti, ali da vam je jako važna poticajna atmosfera u kojoj možete učiti od kolega. Ako dodate da “malo natjecanja ne škodi” jer tako dajete najbolje od sebe, vi ste među idealnim kandidatima.

Kako podnosite rokove i promjene iz sata u sat?

Ako ne funkcionirajte u takvoj atmosferi, možda je bolje to i na neki način priznati, no - mudro. Recite da vam je važno imati dovoljno vremena da se dobro pripremite za posao, pa kad treba, možete doći ranije ili ponijeti papire kući.

Postoje li ljudi s kojima ne biste mogli raditi?

Naravno da ne, nemojte krenuti u priču o tome kako prezirete neradnike ili kako bezobraznike uvijek stavite na svoje mjesto. Vi cijenite sve ljude i vjerujete da svatko može dati određeni doprinos ako je suradnja kvalitetna.

Jeste li imali problema s bivšim šefom, kolegama, klijentima, strankama?

Niste, barem ne ozbiljnih. Ne morate nikoga kovati u zvijezde jer to nije realno. Probajte pronaći sredinu: ponekad zna biti neugodnosti ako stranke dugo čekaju ili kad moraju donijeti stotinu papira, no vjerujete da ste uspješni u tome da im maksimalno olakšate situaciju.

Koji su vaši projekti uspješno uvedeni (na bivšem poslu)? Koje biste ideje/promjene voljeli uvesti kod nas?

Za ova se pitanja trebate pripremiti. Njima treba pokazati koristi koje poslodavac od vas može imati. Na primjer: “Vjerujem da biste mogli uštedjeti/da mogu pripremiti izlazak na inozemno tržište/ponuditi rješenja koja će poboljšati prodaju...”.

Savjet plus: Istražite opcije

Ako funkcionirate samo u rutinskim situacijama, ne možete se brzo prilagođavati i koncentrirati u uredu u kojem vlada gužva, ne lažite. Nije problem samo u razgovoru za posao, nego i u tome što biste sami bili nezadovoljni i vjerojatno neučinkoviti. Radije pitajte postoji li mogućnost rada od kuće ili povremene suradnje na projektima dok ne pronađete odgovarajući posao.

Moguća trik-pitanja:

Što je vaša najveća prednost? Što je vaša najveća mana?

Vaša najveća prednost trebala bi biti da pozitivno iskoristite svoju manu. Ako vam postave jedno od tih pitanja, odmah odgovorite i na drugo. Na primjer: “Još nisam radila na računalnom programu koji koristi vaša tvrtka, no radila sam na ranijim verzijama i brzo usvajam promjene”.

Je li vam važniji novac ili zadovoljstvo poslom?

Kažite da ste svojedobno radili za nešto manju plaću od one koja bi odgovarala vašoj stručnoj spremi i stažu jer ste znali da na tom radnome mjestu možete nešto naučiti i da ste na to uvijek spremni. Pogotovo ako je plaća redovita. Posao vas ispunjava i to nema cijenu.

Koliku plaću ste imali i koliku plaću očekujete?

Poslodavac procjenjuje koliko ste realni, ali i koliko malo vas može platiti. Dobra prilika da kažete: “Počeo sam od 4000 kuna i napredovao, tako da je zadnja plaća bila oko 6000 kuna”. Takvog radnika ne treba podcijeniti. Prije razgovora raspitajte se o plaći za to radno mjesto i odredite sredinu kojom biste bili zadovoljni.

Kakav ste vođa, biste li radije da vas se boje ili da vas vole?

Želite da vas poštuju i uvažavaju vaš trud. Vi volite poticajnu atmosferu u kojoj podređeni i nadređeni ravnopravno komuniciraju o detaljima posla i nadopunjavaju se, s tim da se zna što je čija odgovornost. Važno vam je to da posao bude dobro obavljen.

Zašto baš vi? Zašto bismo trebali zaposliti baš vas?

Vrijeme je da zaokružite priču: podsjetite ispitivača na svoje najjače osobine. Osim formalnog obrazovanja i uobičajenog iskustva, možda imate i neki dodatni plus. I još nekom rečenicom pokažite da cijenite tvrtku u kojoj se natječete za posao.

Kad ste spremni početi?

Odmah, odnosno dat ćete sve od sebe da to bude što prije. Ako u bivšoj tvrtki morate odraditi otkazni rok, recite da ste se spremni organizirati tako da novom poslodavcu povremeno budete na raspolaganju.

Gdje se vidite za pet godina?

Poslodavac želi provjeriti vaše ambicije, pa iskreni odgovor u stilu: “Ako Bog da zdravlje, na nekom šefovskome mjestu, s visokom plaćom i malo obveza...” malo prilagodite. Pokažite da imate poslovni plan, da vjerujete da bi vaš trud mogao uroditi napredovanjem, novim projektima...

Imate li pitanja za mene?

Pripremite se za to prije razgovora. Na temelju informacija koje ste prikupili o tvrtki pokažite da vas zanima njen uspjeh. Na primjer: “Primijetio sam da se pripremate za njemačko tržište. Čini mi se da bi to mogao biti dobar potez, što su pokazala istraživanja tržišta, može li to nadmašiti izvoz u Austriju?”.

Savjet plus: “Popravni"

Ako vam se čini da u jednom dijelu razgovora možda niste dali sve od sebe, nastojte da se to u završnom dijelu ne vidi, odnosno iskoristite ga za popravak.

Nemojte zaključivati razgovor rečenicom: “Vidim da vam se nisam svidio.” Radije zamolite da vam precizno kažu kada se očekuju rezultati te tko će vam ih i kada javiti. Zahvalite što ste imali priliku za razgovor. Ovo je prilika da pitate koliko kandidata se prima u ovom krugu te jesu li u planu nova zapošljavanja do kraja godine kako biste naknadno, u slučaju da vas ne prime, zamolili da zadrže vaš životopis i imaju vas na umu.

Moguća trik-pitanja:

Znate li koliko se kandidata javilo, nadam se da ne očekujete previše?

Znate vi to jako dobro, pogotovo ako ste dio vojske od 360.000 ljudi na burzi ili ako vam je to 15. razgovor za posao. To vam daje pravo da kažete da razumijete da vlada veliko zanimanje za njihovu tvrtku (pitajte koliko je točno molbi stiglo na natječaj) i da se iskreno nadate da imate šanse.

Vi imate četvero djece, ovdje ne biste imali plaću kojom možete financirati sve troškove.

Da imate tri takve plaće i bankarski godišnji bonus, vjerojatno ne bi bilo dovoljno. Vaša prednost je to što ste i do sada bili spremni raditi dodatne poslove ili preuzimati posebne projekte da biste dodatno zaradili.

Pet godina ste bez posla, hoćete li se moći prilagoditi na nove obveze i radno vrijeme?

Apsolutno! Cijelo to vrijeme radili ste na određenim projektima i imali rokove koje ste morali poštovati, tako da ste dobro organizirani. Djeca su s vremenom postala samostalna, pa vjerujete da neće biti problema.

Kako biste reagirali da vam kažem da su vaši odgovori do sada katastrofalni?

To je možda pokušaj da se vidi kako reagirate pod iznenadnim pritiskom. Zato nemojte prihvatiti da doista jest tako, nego recite: “Ako je tako, žao mi je”. Probajte unijeti blagu dozu humora pa recite nešto poput: “Žao mi je, ali imao sam i gorih dana”.

