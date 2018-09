Pomoć prije škole: U 35 sati kod logopeda će izgovoriti ‘R’

Govor je složen proces koji se razvija od samog rođenja, a u razvoju govora među djecom postoje velike individualne razlike. Dijete usvaja jezik i govor postupno, a to se odnosi i na izgovor. Prvu riječ može izgovoriti s deset mjeseci, ali i s dvije godine, a da kasnije bez razlike postigne uredan govorno-jezični razvoj. Prof. logoped Ivana Banjan Baketić iz Logotherapije pojasnila je do koje se dobi nemogućnost izgovaranja pojedinih glasova kod djece može tolerirati.

- Ne nastaju svi glasovi u isto vrijeme nego postoje određena pravila prema kojima se pojavljuju, tj. prate razvojnu liniju u govornom razvoju. U glasovnom sustavu svakog jezika prvo se pojavljuju glasovi jednostavniji za izgovor, a kasnije oni koji zahtijevaju složenije pokrete govornih organa te imaju složenije akustičke karakteristike - pojašnjava Banjan Baketić te dodaje kako bi predškolsko dijete od šest godina trebalo pravilno izgovarati sve glasove izgovornog sustava hrvatskog jezika.

Najčešće poteškoće, nastavlja, koje se javljaju već u predškolsko doba i zbog kojih ih roditelji dovode logopedu su artikulacijske poteškoće ili poremećaji izgovora. Njihovo ispravljanje i uspješnost terapije ovisi o općenitom dobrom zdravlju djeteta, njegovom urednom intelektualnom razvoju, sluhu, vrsti poteškoće, građi i pokretljivosti artikulacijskih/govornih organa, redovitim dolascima na logopedsku terapiju, vježbanju kod kuće prema uputama i motiviranosti samog djeteta.

Trajanje terapije ovisi o svemu ranije navedenom te o složenosti motoričke izvedbe određenoga glasa i razlikuje se s obzirom na to ispravljamo li jedan glas ili cijelu skupinu glasova.

Postoje logopedske tablice prosječnog trajanja ispravljanja pojedinih glasova. Tako je, recimo, za ispravak nepravilnog izgovora glasa R potrebno otprilike 35 logopedskih seansi, ako dijete dolazi redovito i svi prije navedeni faktori uspjeha su ispunjeni. Ispravak skupine glasova Š, Ž, Č, Ć, DŽ i Đ podrazumijeva trajanje od 26 logopedskih seansi.

- Djeca su izložena više tehnologiji nego crtanju i pisanju, što može utjecati na slabiji razvoj grafomotorike i probleme s pisanjem u školi - govori Banjan Baketić.

Loše odrađena predškola

Najčešće poteškoće zbog kojih pri polasku u školu djeca trebaju pomoć logopeda vezane su uz čitanje i pisanje te nedovoljno razvijenu grafomotoriku, uglavnom zbog neusvojenosti predvještina čitanja i pisanja u predškolskoj dobi.

1. ‘L’ prije 4., a ‘R’ prije 5. godine

Kod djeteta u dobi od 3 do 3,5 godina očekuje se pravilan izgovor jednostavnijih glasova - A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, V, L, F, H, J. U dobi od 4 do 4,5 godina pravilno bi trebali izgovarati S, Z, C, LJ, NJ i R, a do 5,5 godina i Š, Ž, Č, DŽ, Đ i Ć.

2. Za učenje pisanja važno i računanje

Neusvojene predvještine računanja u predškoli također mogu ometati razvoj vještina čitanja i pisanja tijekom prvih godina školovanja. One, naime, zahtijevaju uredan govorno-jezični razvoj, pamćenje, koncentraciju, auditivnu i vizualnu percepciju i dr.

3. Nikad nemojte ispravljati ljevake

Svaki takav pokušaj može dovesti do brojnih poteškoća, pa i do mucanja i usporenoga govorno-jezičnog razvoja, poteškoća u koncentraciji i pamćenju te brzog umaranja u procesu razmišljanja. Može utjecati i na emocionalan razvoj.

4. Nizanje kuglica pomaže pisanju

Za razvoj vještine pisanja važno je poticati razvoj fine grafomotorike (crtanje, kontroliranje držanja olovke, igra plastelinom, modeliranje glinom, nizanje sitnih kuglica na konac) kako bi se dijete pripremilo za zahtjevne pokrete pisanja.

