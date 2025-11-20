Pomoć u shoppingu: Trećina potrošača planira koristiti AI alate za blagdansku kupovinu

Prema najnovijem istraživanju, gotovo trećina kupaca namjerava angažirati umjetnu inteligenciju (AI) prilikom planiranja blagdanskih kupovina. Istraživanje provedeno od strane UserTesting obuhvatilo je 4 000 potrošača iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije te otkrilo promjene u navikama kupaca pred sezonom darivanja.

AI kao novi prijatelj za poklone i uštede

Ankete pokazuju da će kupci najviše koristiti AI alate za smišljanje poklona, usporedbu cijena, pronalaženje konkretnih proizvoda te procjenu vrijednosti ponuđenih „dealova“. Za mnoge, ta tehnologija donosi osjećaj veće učinkovitosti i manji stres tijekom dinamičnog razdoblja kupovine.

Iako je želja za takvom pomoći snažna, pojavljuju se i zabrinutosti — sudionici su naveli bojazan za privatnost podataka, moguću izloženost prevarama te manjak „ljudskog tona“ prilikom interakcije s AI sustavima.

Mlađi potrošači predvode trend

Generacijske skupine pokazuju jasnu podjelu po pitanju prihvaćanja AI rješenja. Gen Z i milenijci su najotvoreniji prema korištenju umjetne inteligencije – preko polovice njih navodi da planira iskoristiti AI alate ove blagdanske sezone. Među njima, najveća primjena je u traženju ideja za poklone i uspoređivanju cijena.

Budućnost kupovine: automatizirano, ali s nadzorom

Unatoč skepticizmu, većina potrošača vjeruje da će AI transformirati način njihove kupovine u naredne tri godine. Preko 80% pripadnika Gen Z-a, 70% milenijaca i 56% pripadnika Generacije X ističe da očekuje promjene u svakodnevnim kupovnim navikama zahvaljujući tehnologiji.

Zanimljivo je da čak i oni koji nisu potpuno „prodani“ uz AI vide vrijednost: značajan dio ispitanika smatra kako ovakav način kupovine smanjuje iscrpljenost i daje osjećaj kontrole u razdobljima kada je ponuda iznimno velika.

Izazovi za trgovce

Rast popularnosti AI alata stavlja pritisak i na trgovce. Da bi zadržali povjerenje potrošača, moraju jasno komunicirati kada i kako koriste umjetnu inteligenciju u svojim uslugama. Transparentnost o obradi podataka i mogućnostima koje AI nudi postaju ključni elementi u odnosima s kupcima.