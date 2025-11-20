Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JEDNOSTAVNO I KORISNO

Uz umjetnu inteligenciju brže i pametnije u blagdanski šoping

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Uz umjetnu inteligenciju brže i pametnije u blagdanski šoping
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Google je najavio novu generaciju alata za online kupovinu, oslonjenih na umjetnu inteligenciju, koji bi mogli potpuno promijeniti način na koji se korisnici pripremaju za blagdansku potrošačku sezonu

Najzvučnija među njima je funkcija nazvana agentic checkout – sustav koji prati cijene, provjerava dostupnost proizvoda, kontaktira trgovine pa čak i automatski obavlja kupovinu kada su ispunjeni uvjeti koje je korisnik ranije postavio.

POGLEDAJ VIDEO: U Dubaiju se otvara restoran koji će voditi AI chef

Pokretanje videa...

U Dubaiju se otvara restoran koji će voditi AI chef 04:20
U Dubaiju se otvara restoran koji će voditi AI chef | Video: 24sata/Reuters

Kupovina razgovorom

Uz ovu nadogradnju, Google pretraživanje dobiva „razgovorni način rada“. Korisnici mogu jednostavno opisati što žele – „crni džemper od kašmira“, „blagdanske dekoracije u zlatnoj boji“ ili „tablet za djecu“ – a AI zatim generira vizualno bogate prijedloge s usporedbama cijena, opisima i recenzijama. Cilj je smanjiti vrijeme pretraživanja i omogućiti intuitivniji pristup kupnji.

Isti sustav integriran je i u Gemini aplikaciju, gdje korisnici mogu izrađivati popise želja, uspoređivati proizvode i planirati poklone kroz chat-sučelje.

MOŽDA VAS IZNENADI Koliko su Hrvati spremni za umjetnu inteligenciju? Otkrijte koji ste tip korisnika AI-ja
Koliko su Hrvati spremni za umjetnu inteligenciju? Otkrijte koji ste tip korisnika AI-ja

AI zove trgovine umjesto vas

Još jedna zanimljiva značajka je mogućnost da Googleov AI umjesto korisnika kontaktira fizičke trgovine. Automatizirani poziv upućuje se zaposlenicima, a sustav zatim prikupi informacije o dostupnosti proizvoda, cijenama i eventualnim popustima. Nakon poziva, korisnik dobiva sažetak s ključnim informacijama. Trgovine mogu same odlučiti žele li primati takve pozive.

Agentic checkout – automatska kupovina

Najveći iskorak ipak je agentic checkout. Korisnik odabire proizvod, definira željene karakteristike i maksimalnu cijenu, a AI preuzima daljnji posao: prati pad cijene i provjerava dostupnost. Kada se pojavi najbolja ponuda, sustav šalje obavijest korisniku i traži potvrdu kupovine. Nakon odobrenja, transakcija se izvršava automatski putem Googleovog sustava plaćanja.

Značajka je za sada dostupna samo u Sjedinjenim Državama i kod ograničenog broja trgovaca, no Google najavljuje širenje.

NOVI AI HITOVI AI “kauboj” srušio ljestvice: Poslušajte njegov novi hit
AI “kauboj” srušio ljestvice: Poslušajte njegov novi hit

Prednosti i izazovi

Uz jasne prednosti poput uštede vremena i lakšeg praćenja popusta, tehnologija nosi i određene izazove. Automatizirani pozivi mogli bi opteretiti trgovce, a korisnici će se možda oprezno odnositi prema ideji da AI sam izvršava kupovinu. Ipak, Google naglašava da bez korisničke potvrde sustav neće dovršiti nijednu transakciju.

Novi standard kupovine?

Ako se AI kupovina pokaže uspješnom, Google bi mogao postaviti novi standard u online trgovini – onaj gdje korisnik više ne mora neprestano pratiti cijene, dostupnost i akcije, nego taj posao prepušta digitalnom agentu. Kako će se trgovci i korisnici prilagoditi ovoj automatiziranoj blagdanskoj kupovini, tek će se vidjeti.

KOLIKO JE PAMETAN AI? Jeste li se ikad pitali koliki IQ ima umjetna inteligencija?
Jeste li se ikad pitali koliki IQ ima umjetna inteligencija?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi skloniji su laganju, dok neki pak preziru laži i nastoje uvijek biti iskreni. Saznajte gdje se vaš znak nalazi na listi, a u komentarima nam recite slažete li se s ovim popisom
Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni
SLAŽETE LI SE?

Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni

Karakter osobe određuju mnogi faktori, a astrologija smatra i da zvijezde imaju veliki utjecaj na to kakvi smo. Evo koje su mane i prednosti svih znakova horoskopa
11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti
PROMJENA IMIDŽA

11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti

Kratke i srednje frizure mogu u potpunosti promijeniti izgled i dodati svježinu vašem stilu. Svaka od ovih frizura ističe crte lica, dodaje volumen i olakšava svakodnevno stiliziranje. Donosimo pregled 11 modernih frizura koje pristaju različitim tipovima kose

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025