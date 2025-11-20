Uz umjetnu inteligenciju brže i pametnije u blagdanski šoping

Najzvučnija među njima je funkcija nazvana agentic checkout – sustav koji prati cijene, provjerava dostupnost proizvoda, kontaktira trgovine pa čak i automatski obavlja kupovinu kada su ispunjeni uvjeti koje je korisnik ranije postavio.

Kupovina razgovorom

Uz ovu nadogradnju, Google pretraživanje dobiva „razgovorni način rada“. Korisnici mogu jednostavno opisati što žele – „crni džemper od kašmira“, „blagdanske dekoracije u zlatnoj boji“ ili „tablet za djecu“ – a AI zatim generira vizualno bogate prijedloge s usporedbama cijena, opisima i recenzijama. Cilj je smanjiti vrijeme pretraživanja i omogućiti intuitivniji pristup kupnji.

Isti sustav integriran je i u Gemini aplikaciju, gdje korisnici mogu izrađivati popise želja, uspoređivati proizvode i planirati poklone kroz chat-sučelje.

AI zove trgovine umjesto vas

Još jedna zanimljiva značajka je mogućnost da Googleov AI umjesto korisnika kontaktira fizičke trgovine. Automatizirani poziv upućuje se zaposlenicima, a sustav zatim prikupi informacije o dostupnosti proizvoda, cijenama i eventualnim popustima. Nakon poziva, korisnik dobiva sažetak s ključnim informacijama. Trgovine mogu same odlučiti žele li primati takve pozive.

Agentic checkout – automatska kupovina

Najveći iskorak ipak je agentic checkout. Korisnik odabire proizvod, definira željene karakteristike i maksimalnu cijenu, a AI preuzima daljnji posao: prati pad cijene i provjerava dostupnost. Kada se pojavi najbolja ponuda, sustav šalje obavijest korisniku i traži potvrdu kupovine. Nakon odobrenja, transakcija se izvršava automatski putem Googleovog sustava plaćanja.

Značajka je za sada dostupna samo u Sjedinjenim Državama i kod ograničenog broja trgovaca, no Google najavljuje širenje.

Prednosti i izazovi

Uz jasne prednosti poput uštede vremena i lakšeg praćenja popusta, tehnologija nosi i određene izazove. Automatizirani pozivi mogli bi opteretiti trgovce, a korisnici će se možda oprezno odnositi prema ideji da AI sam izvršava kupovinu. Ipak, Google naglašava da bez korisničke potvrde sustav neće dovršiti nijednu transakciju.

Novi standard kupovine?

Ako se AI kupovina pokaže uspješnom, Google bi mogao postaviti novi standard u online trgovini – onaj gdje korisnik više ne mora neprestano pratiti cijene, dostupnost i akcije, nego taj posao prepušta digitalnom agentu. Kako će se trgovci i korisnici prilagoditi ovoj automatiziranoj blagdanskoj kupovini, tek će se vidjeti.