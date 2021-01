Radimo cijeli dan po potrebi. Priprema i termika su na jednome mjestu, rekao je Marin Vanjak, osnivač hrvatske pizzerije O’Hara. Pizze pripremaju u obrtu u Petrinji na adresi Ksaver Šandor Đalski 19.

POGLEDAJTE VIDEO (Chefovi u akciji):

- Dnevno pripremimo više od tisuću pizza. Ljudi ih rezerviraju, a stalno smo popunjeni. Interes je zaista golem - objasnio nam je u petak i dodao kako su popunjeni dva dana unaprijed. Što se tiče ponude, pripremaju miješane pizze.

- Ima nas desetak. Javljaju se ljudi iz cijele regije. Tako Petrinjcima pomažu ljudi iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Dubrovnika, Osijeka... - nabraja Vanjak i dodaje kako mu je drago da mogu pomoći Petrinjcima:

- Cilj nam je ostati što dulje. Materijale nabavljamo od sponzora, a jako su važne velike firme. One su, mogli bismo reći, naša infuzija. Tako da to koliko ćemo biti tamo ovisi o njima, a ja se nadam da će to biti što dulje jer ljudima je zaista potrebna pomoć i bit će im potrebna još neko vrijeme.

Osim materijala, problem je i organizacija jer je ovaj način rada drugačiji od klasičnog.

- Imate toliko različitih ljudi na jednom okupu pa može biti problema u organizaciji, a i ljudi se moraju prilagoditi jedni drugima - objašnjava.

Na ideju da pomognu došao je čim se potres dogodio. Marin i njegov sin Ivan nisu dvojili, nego su se bacili na posao.

- Sin je zadužen za proizvodnju, a ja za logistiku. Važno je paziti da sve funkcionira kako ne bi došlo do raspada sistema jer je ovo specifična situacija - dodaje. Nakon što su dobili lokal na korištenje, tamo su instalirali privremenu kuhinju. Sa sobom je donio i peć tešku 800 kila. Istaknuo je kako ga pogađaju negativni komentari.

- Ljudi padaju s nogu. Spavaju u poljskim krevetima, ne mogu se ni istuširati u normalnim uvjetima, naporno rade cijeli dan pa umorni legnu ponovo u poljski krevet i čitaju ružne komentare, a to im stvarno ne treba - požalio se Vanjak.