'Pomozite mi, ne mogu dalje, kći mi se ne javlja tri godine...'

Poštovani Mevludine,

piše vam očajna majka. Molim vas za pomoć koja mi je hitno potrebna. Već tri godine moja kći ne komunicira sa mnom, a sve se iznenada dogodilo. Otada lutam u potrazi za njom - nažalost bezuspješno.

Molila bih vas da mi odgovorite i pomognete, jer u zadnje vrijeme imam suicidalne misli. Ja više nemam vremena, život bez nje i unuka za mene nema smisla.

Molim vas pomozite mi što prije jer dalje ovako ne mogu. Hvala vam na odgovoru.

Odgovor:

Vaša kći je vrlo tašta, egoistična i osjetljiva. No također je i poštena, direktna, otvorena, kapriciozna, ono što misli, to i kaže. Isto tako, vidim da ste jedna drugu dosta povrijedile, no vi ste nju nažalost više i nije joj bilo lako.

Vidim da ona rasuđuje i misli o vama, ali zbog inata i prkosa vam se ne želi javiti. Taština joj je povrijeđena i zbog toga ne želi ponovni kontakt.

No budite malo strpljivi i pokušajte ostvariti kontakt i ispričati joj se. Vidim da se tijekom ove godine strasti smiriti i da ćete ostvariti komunikaciju i ponovno razgovarati.

Savjetujem vam da ništa ne ispravljate nego normalno nastavite razgovor. Nemojte se previše živcirati i opterećivati, sve će uskoro, odnosno već ove godine, sjesti na svoje mjesto i osjećat ćete se mnogo bolje i zadovoljnije.

