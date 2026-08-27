Pomrčina Mjeseca u Ribama zatvara jedno poglavlje: Evo što čeka svaki horoskopski znak

Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci. | Foto: Annegret Hilse