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VRIJEME KONAČNIH ZAVRŠETAKA

Pomrčina Mjeseca u Ribama zatvara jedno poglavlje: Evo što čeka svaki horoskopski znak

U petak, 28. kolovoza 2026. godine, nebo nam priprema poseban događaj: djelomičnu pomrčinu Mjeseca u znaku Riba. Ovaj nebeski fenomen, koji će biti vidljiv i iz naših krajeva, označava astrološki vrhunac snažnog ciklusa koji je oblikovao naše živote protekle dvije godine. Ne radi se samo o još jednom punom Mjesecu; pomrčine su poznate kao kozmički akceleratori koji iznose skrivene istine na vidjelo i tjeraju nas da zatvorimo vrata prošlosti kako bismo mogli zakoračiti u budućnost. Ovo je vrijeme dubokog emocionalnog čišćenja, intuitivnih spoznaja i konačnih završetaka
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The full moon during a "Blood Moon" total lunar eclipse over Berlin
Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci.  | Foto: Annegret Hilse
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Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci.  | Foto: Annegret Hilse
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