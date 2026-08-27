Pomrčina Mjeseca u Ribama zatvara jedno poglavlje: Evo što čeka svaki horoskopski znak

U petak, 28. kolovoza 2026. godine, nebo nam priprema poseban događaj: djelomičnu pomrčinu Mjeseca u znaku Riba. Ovaj nebeski fenomen, koji će biti vidljiv i iz naših krajeva, označava astrološki vrhunac snažnog ciklusa koji je oblikovao naše živote protekle dvije godine. Ne radi se samo o još jednom punom Mjesecu; pomrčine su poznate kao kozmički akceleratori koji iznose skrivene istine na vidjelo i tjeraju nas da zatvorimo vrata prošlosti kako bismo mogli zakoračiti u budućnost. Ovo je vrijeme dubokog emocionalnog čišćenja, intuitivnih spoznaja i konačnih završetaka
Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci.
| Foto: Annegret Hilse
Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci. |
Foto: Annegret Hilse
Ova pomrčina nije izolirani događaj, već veliko finale serije pomrčina na osi Djevica-Ribe koja je započela još u rujnu 2024. godine. Protekle dvije godine, ova astrološka os suočavala nas je s temeljnim pitanjem: gdje je granica između potrebne kontrole i nužnog prepuštanja? Djevica, znak analize, reda i usavršavanja, tražila je od nas da budemo praktični i marljivi. S druge strane, Ribe, znak snova, suosjećanja i duhovnosti, poticale su nas na otpuštanje, vjeru i prihvaćanje. Ovaj dugi nebeski pregovor sada doseže svoju kulminaciju. Svi mehanizmi suočavanja, obrasci pretjeranog funkcioniranja i tihi umor koji su se nakupili pod ovim utjecajem sada dobivaju svoju najočitiju izlaznu točku. To je prilika za oslobađanje tereta koji smo nosili, često i nesvjesno. Utjecaj će osjetiti svi znakovi, no najintenzivnije bi ga mogle doživjeti Ribe, Djevice, Blizanci i Strijelci.
| Foto: Annegret Hilse
OVAN
Za Ovnove, ova pomrčina aktivira dvanaestu kuću podsvijesti, duhovnosti i završetaka. Ovo je snažan poziv na povlačenje, odmor i introspekciju. Umjesto da se borite s vanjskim svijetom, sada je zadatak suočiti se s unutarnjim. Na površinu mogu izaći stari strahovi ili tajne koje ste dugo nosili. Dopustite si odmor; to nije lijenost, već nužan proces obnove energije prije novog početka.
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BIK
Pomrčina Bikovima donosi preispitivanje u području prijateljstava, društvenih krugova i dugoročnih nadanja. Moguće je da ćete shvatiti kako su se neki odnosi temeljili na idealiziranju ili navici, a ne na istinskoj povezanosti. Ovo je trenutak istine koji vam pomaže da vidite tko su vam pravi prijatelji i u kojoj zajednici se zaista osjećate prihvaćeno. Vrijeme je da svoje snove uskladite s ljudima koji ih podržavaju.
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BLIZANCI
U fokusu Blizanaca bit će karijera, javni status i životni smjer. Pomrčina koja se događa na samom vrhu vaše natalne karte tjera vas da se zapitate je li put kojim idete uistinu vaš. Možda ćete dobiti iznenadnu jasnoću oko toga što trebate promijeniti ili napustiti kako biste se osjećali ispunjeno. Uspjeh gubi smisao ako ga ostvarujete u životu koji više ne odražava ono što ste postali.
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RAK
Rakovima se otvara deveta kuća uvjerenja, višeg znanja i životne filozofije. Ova pomrčina može poljuljati neka vaša duboko ukorijenjena vjerovanja ili vas potaknuti da proširite svoje horizonte kroz učenje, putovanje ili duhovnu praksu. Možda ćete shvatiti da je utješna ideja na koju ste se oslanjali postala prepreka. Vrijeme je za reviziju vlastite istine i otvaranje prema novim perspektivama.
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LAV
Lavovima će pažnja biti usmjerena na osmu kuću intimnosti, povjerenja i zajedničkih resursa. Skrivene emocije u najbližim odnosima mogle bi izaći na površinu, tražeći razrješenje. Teme vezane uz zajedničke financije, dugove ili nasljedstvo također mogu doći u prvi plan. Ovo je period duboke psihološke transformacije, gdje otpuštanje kontrole postaje ključno za istinsku bliskost.
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DJEVICA
Budući da se pomrčina događa u vašem suprotnom znaku, najsnažnije ćete je osjetiti u partnerskim odnosima, bilo poslovnim ili privatnim. Ovo je trenutak istine za vaše najvažnije veze. Iluzije padaju, a vi ste suočeni s realnošću odnosa. Iskreni razgovori su neizbježni, a spoznaja da se više ne možete prilagođavati pod svaku cijenu donosi ili kraj ili temeljnu transformaciju veze.
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VAGA
Vage će osjetiti potrebu za korjenitim promjenama u svakodnevnoj rutini, zdravstvenim navikama i radnom okruženju. Pomrčina u vašoj šestoj kući ističe sve obrasce koji vam više ne služe, poput prekomjernog rada ili zanemarivanja vlastitog tijela. Ovo je poziv da pronađete bolju ravnotežu između obaveza i brige o sebi te da se riješite navika koje vas iscrpljuju.
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ŠKORPION
Za Škorpione, ovo razdoblje donosi intenzivne emocije povezane s ljubavlju, kreativnošću, djecom i samoizražavanjem. Pomrčina aktivira vašu petu kuću, pozivajući vas da se prepustite radosti i spontanosti. Možda ćete završiti jedan kreativni projekt kako biste napravili mjesta za novi ili doživjeti prekretnicu u ljubavnom životu. Vrijeme je da otpustite potrebu za kontrolom i ponovno otkrijete ono što vas istinski veseli.
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STRIJELAC
Strijelci će se usmjeriti na dom, obitelj i osjećaj emocionalne sigurnosti. Pomrčina u vašoj četvrtoj kući može potaknuti promjenu životnog prostora, rješavanje starih obiteljskih obrazaca ili suočavanje s naslijeđenim ranama. Na površinu izlaze duboki osjećaji vezani uz vaše korijene. Ovo je prilika da stvorite temelje koji će vam pružiti istinsku sigurnost i osjećaj pripadnosti.
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JARAC
Jarci bi mogli voditi važne razgovore koji će promijeniti njihov pogled na određene situacije. Aktivira se vaša treća kuća komunikacije, potičući vas da izrazite ono što dugo držite u sebi. Intuicija će vam biti posebno izražena, a informacije koje sada dobijete mogu biti ključne. Vrijeme je da ublažite svoje stroge mentalne obrasce i dopustite više suosjećanja u komunikaciji.
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VODENJAK
Vodenjaci će preispitivati svoj odnos prema novcu, materijalnoj sigurnosti i, što je najvažnije, osobnim vrijednostima. Pomrčina u vašoj drugoj kući tjera vas da definirate što vam je zaista važno, mimo onoga što posjedujete. Možda ćete shvatiti da se vaš osjećaj vlastite vrijednosti temeljio na pogrešnim postavkama. Ovo je prilika da svoje resurse uskladite s onim što istinski cijenite.
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RIBE
Budući da se pomrčina događa u vašem znaku, osjetit ćete je najosobnije. Ovo je snažan poticaj za preispitivanje vlastitog identiteta, izgleda, odnosa i životnog smjera. Dvogodišnji ciklus doseže svoj vrhunac upravo u vama. Otvara se prostor za novi početak i shvaćanje tko više niste, što vam omogućuje da se oslobodite prošlosti i zakoračite u autentičniju verziju sebe. Promjena je neizbježna i dobrodošla.
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