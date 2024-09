Ponovno kreće Burger Festival u Zagrebu: Dođite i isprobajte najbolje burgere u gradu!

Bliži nam se najpoznatiji i najposjećeniji street food festival u regiji - zagrebački Burger Festival.

Tata svih streetfood festivala, Burger Festival, koji je u osam godina od osnutka zablistao diljem Hrvatske - od Varaždina i Bjelovara, preko Pule, Zadra i Omiša pa do Dubrovnika, vraća se doma - na zagrebački Trg dr. Franje Tuđmana od 10. do 20. listopada s 13 kućica.

Foto: Sandro Sklepic

Svi su sudionici pomno birani. Ovogodišnju selekciju Burger Festivala Zagreb čine: Institut za burgere by Mate Janković, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, Picnic Mingle & Fun, Good Food, Burger Bar, Thai Thai Streetfood, Bold.Burger, Guloso Burgers & More, Oui Chef on Wheels, Grof Lovski, Ice Crone, Ginglebells te Rakijarnica & Staropramen Bar.

Foto: Sandro Sklepic

Možete očekivati burgere s pestom, kikiriki umakom, salatom od manga i papaje ili pak roštiljkom od divljači.

Foto: Sandro Sklepic

Foto: Sandro Sklepić