Popularni trendovi 2010-ih: Neki od njih nose se i dan danas

Kritično razdoblje u povijesti mode su definitivno bile 2010-e i to zahvaljujući jednoj aplikaciji. Instagram je rođen 2010. godine i od tada naš svijet više nije isti. Industrija je doživjela veliki kulturni pomak. S Instagramom su došli influenceri, wellness kultura i ideja "slika ili se nije dogodilo".

U nastavku se prisjetite nekih trendova koje ste možda zaboravili (ili ste ih nastojali zaboraviti), a neki su cirkulirali ponovo u naše ormare.

Sportska "casual" odjeća

Traperice s ogromnim rupama, košulje oko struka ili tajice na sako ili bluzu s čizmama na petu imale su svoj početak. Kylie Jenner tad je bila u svojoj "King Kylie" eri, kako su je fanovi prozvali, i definicija je tog stila.

Festivalska moda

Boho stil se itekako vrati i ove sezone je možda najpopularniji stil oblačenja. Kraljica festivala Coachella, glumica Vanessa Hudgens, može se nazvati začetnicom senzacije za festivalskom modom. Zahvaljujući dobu Instagrama, glazbeni festivali postali su modne revije. Boho inspirirana odjeća kretala se od resica do cvjetnih kruna. U to spadaju i vrpce oko glave i one naušnice s perjem zbog kojih smo se osjećale kao 'Pocahontas'.

Tatine tenisice

Uskrsnute iz 90-ih i koje je uveo Balenciagin Demna Gvasalia za svoju prezentaciju muške odjeće za jesen 2017., ove su tenisice tu da ostanu.

Valentino Rockstud potpetice

Proizvod Pierpaola Picciolija i Marije Grazie Chiuri, ovi mali klinovi postali su sinonim desetljeća. U kolekciji Rockstud, koja uključuje torbe, nakit i cipele, bile su daleko omiljene cipele s remenčićima za gležnjeve.

Bomber jakna

Bomber jakne bile su neizostavan dio uličnog stila. Mnoge zvijezde nosile su svoje bomber jakne s tajicama ili uskim trapericama, bilo da su crop ili dugačke.

Tenisice na petu

Još jedan kontroverzni trend tenisica su tzv. 'wedge' tenisice. Isabel Marant preuzela je sportski trend i dizajnirala ultimativno popularne Bekett tenisice koje je skoro svaka djevojka morala imati u svom ormaru.

Statement ogrlice

Što veće, to bolje. Slaže se i JLo.

Crop Top

Kratke majice i topovi zavladali su modnim svijetom. U kombinaciji s trapericama visokog struka, bile su nenadmašive kombinacije, poput ove na Kendall Jenner, piše MarieClaire.

Starke

Pogotovo bijele, zar ne? Converse platnene tenisice, bilo visoke ili niske, bile su glavna obuća među mladim djevojkama.

Klasične bijele tenisice

Adidasove tenisice Stan Smith bile su u modi i svi su ih morali imati. Žene su kombinirale klasične tenisice sa suknjama i haljinama kako bi svom elegantnom izgledu dale ležeran dojam u centru grada.

Kratke hlače preko tajica ili čarapa

Ovaj trend je u jako mračnom dijelu modne povijesti i nećemo ga vraćati tako skoro, nadajmo se.

Suknje s volanima

Dio boho stila, suknje s volanima su djevojke obožavale 2010ih, ali ponovno se vraćaju u modu. Ovog ljeta možete ih pronaći u trgovinama, a uveo ih je Miu Miu na reviji za proljeće/ljeto 2024.

Haljine sa šišmiš rukavima

Svi znamo o kojim haljinama se radi, one s dubokim rukavima koje su na ramenima imale rupe. Najčešće su bile široke u gornjem, a uske u donjem dijelu.

Capri hlače

Još jedan trend koji se suptilno vraća, ali ga mnogi ne prihvaćaju. Početkom 2010-ih već su postale demode, ali volimo ih se prisjetiti, a često ih možemo vidjeti na manekenki Belli Hadid.

