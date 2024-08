Poruka Brooke Shields ženama u menopauzi: Cijenite što ste postigle i samo hrabro dalje

Brooke Shields rođena je i rasla u središtu pozornosti javnosti, zahvaljujući karijeri modela koju je započela još u djetinjstvu te glavnim filmskim ulogama koje je dobila još kaj tinejdžerica, slijedom čega je postala poznata u cijelom svijetu. Danas ta glumica, poduzetnica i pisac te majka dvoje djece hrabro korača prema svom novom desetljeću života, a reflektori ne pokazuju znakove slabljenja, prenosi WebMD.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako si olakšati simptome menopauze

Pokretanje videa... 00:50 Savjeti za menopauzu | Video: what'supcams/screenshot

Glumicu smo nedavno mogli vidjeti u komičnoj ulozi, kao zvijezdu Netflixovog filma Majka mladenke . Istodobno, naporno je radila daleko od kamera, usmjeravajući se na jedinstvene potrebe i želje žena starijih od 40 godina, kroz razgovor i inovaciju.

Foto: Eduardo Munoz

- Iz nekog razloga, društvo misli o ovoj životnoj eri kao o menopauzi i kraju aktivnog života za ženu. Čujete riječi poput 'suhoća rodnice' ili 'umor' i slično, a sve to stvara poruku koja sugerira da žene pomalo odustaju od aktivnog života. Osobno se u ovim godinama osjećam sigurnije u svim područjima svog života, zato sam odlučila izaći pred zajednicu da vidim jesam li jedina koja doživljava takvu situaciju - priča glumica. Tako je pokrenula internetski forum pod nazivom 'Početak je sada' na kojem su žene mogle otvoreno i iskreno razgovarati o tome kako žele da im život izgleda nakon 40. godine.

- Ono što je proizašlo iz toga bilo je izvanredno. Toliko se žena osjećalo krivo predstavljeno i zanemareno, kao da je njihova vrijednost umanjena njihovom kronološkom dobi, iako su se osjećale kao da imaju toliko toga za ponuditi - priča Shields. Tri godine kasnije, grupa se razvila i narasla na više od 2 milijuna sljedbenika, nadahnjujući osnaživanje žena. Poslužila je i kao 'inkubator' za liniju rješenja za zdravlje kose i vlasišta formuliranih posebno za žene od 40 i više godina, pod nazivom Commence.

- Na francuskom, commence znači 'započeti'. Za mene je to riječ koja nevjerojatno obećava jer dopušta da se dogodi puno više od očekivanja. I to je ono što želimo pitati žene u ovoj fazi života. Što započinješ? - dodaje slavna glumica.

Kaže da je u perimenopauzu ušla potpuno nesvjesna toga što joj se sprema. Svako spominjanje simptoma koje je imala uglavnom je dočekano namigivanjem i gurkanjem ljudi oko nje.

- Ljudi bi rekli stvari poput, 'Oh, mora da je došlo to vrijeme!', kao da smo svi razumjeli podtekst. A kad sam razgovarala s liječnicima, otkrila sam da ni oni u medicinskoj školi ne uče mnogo o tome. Dakle, ako to nije nešto o čemu raspravljamo, to znači da je vrijeme da počnemo mijenjati narativ - kaže Brooke Shields.

Glumica je osmislila niz pitanja kojima si žene mogu pomoći na ulasku u razdoblje menopauze. Evo o čemu bi se svaka žena trebala preispitati: .

Foto: DREAMSTIME

- Što mi je najpotrebnije za početak?

- Za neke žene to će biti osiguranje više odmora i opuštanja, za druge nešto drugo. Možda i pokretanje novog posla - kaže Brooke Shields.

- Kakva mi je pomoć potrebna?

- Ako patite od simptoma menopauze, postoje brojne mogućnosti da se oni ublaže i olakšaju.

- Što sam postigla do sada?

- Naučite cijeniti put koji ste prošli i ono što ste postigli i gledajte na budućnost kao na put koji sami planirate.

Sposobnost mijenjanja narativa o promjenama koje žena prolazi teško se stječe, kaže Shields. Njezina borba s postporođajnom depresijom nakon rođenja njezine kćeri Rowan 2003. inspirirala je ranjive memoare u kojima je otvoreno pisala o boli i putu kroz iskustvo s kojim su se mnoge žene suočile, ali rijetko se o tome javno govori.

- To je razlog zbog kojeg sam krenula u pisanje te knjige. Nitko nije govorio o tome, kao ni o menopauzi. Pomislila sam da sigurno nisam jedina žena na svijetu koja je iskusila simptome menopauze. Što sam se više bavila time, to sam više shvaćala da se ljudi srame razgovarati o tome i moja poruka je da se nipošto ne bismo trebale sramiti - kaže Brooke Shields. Perimenopauza uzrokuje neugodne i ponekad iscrpljujuće simptome za milijune žena, a vrlo je malo razumijevanja za to stanje. Tako glumica priča da su valovi vrućine koje je osjećala bili najčešći u trenucima pojačane tjeskobe i anksioznosti i bili su neizdrživi.

- Osjećaš se kao da umireš, kaže ona. Ginekolog joj je rekao o bioidentičnim tretmanima koji bi joj mogli pomoći u nadomještanju izgubljenog estrogena, kako bi preboljela najgore i za nju je to bilo korisno rješenje.

- Ne mogu reći da je to ono što bi itko trebao ili ne bi trebao učiniti, ali za mene su hormoni bili rješenje. Mislila sam da ću morati patiti, a ipak postoje alternative, a mnoge žene nemaju dovoljno informacija - priča.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Prema definiciji, menopauza označava "prestanak menstruacije". Ono što je frustrirajuće u vezi s trenutnom situacijom, to je da društvo koristi taj dio u životu žene da bi je definiralo kroz njezinu dob, odnosno godine. S druge strane, Brooke Shields vidi ovo razdoblje života kao veliku kulminaciju iskustava. Kao da je zaokružen kotač života.

- Uvijek se činilo kao da prolazim kroz neku dionicu, a sad je tu cijeli kotač spreman za kotrljanje prema naprijed. Na mjestu ste gdje je sve moguće i više niste vezani biologijom, više niste ograničeni društvenim normama koje su vam možda bile važne u mlađim godinama. A ono što je uzbudljivo u vezi toga je da je ovo za nas novi početak - priča glumica. To je poruka za koju se nada da će njezine kćeri, koje sada imaju 21 i 18 godina, baštiniti od nje i njenih vršnjakinja - da je menopauza dio starenja o kojem treba razgovarati i razdoblje koje donosi nove stvari u životu.

- One gledaju žene u ovoj dobi kako slave jedna drugu i rade jedna s drugom, žive nesmanjenom vitalnošću i radošću, tražeći mjesto za sebe- Želim da znaju da u ovoj dobi nije sve samo u menopauzi, nego da je ona tek komadić jedne nove, uzbudljive slike, zaključuje poruku slavna glumica.