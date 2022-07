Posadu je kaznio okovima, a neki su umirali od iscrpljenosti

Nađi kršćane i začine, rekao je 8. srpnja 1497. godine portugalski kralj Emanuel I. isprativši Vasca da Gamu na more. Nakon toga Gama se pomolio Bogu u kapelici uz obalu i isplovio na svoje prvo putovanje prema Indiji. Zadatak mu je bio pronaći istočni put iz Europe do Indije. Žurilo im se jer to Portugalci nisu htjeli prepustiti Španjolcima koji su slali Kolumba da otkrije zapadni put do Indije. Međutim, Kolumbova putovanja nisu polučila cilj pa legendarni "otok začina" Španjolci nisu otkrili.