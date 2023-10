Posao iz snova: 'Zarađujem oko 2800 eura mjesečno kao pratilac pasa na vjenčanjima'

Olivia Thompson imala je dodatni posao šetača pasa, no s vremenom je odlučila napraviti promjene u smjeru vjenčanja, koja obožava. Naime, svoju je ljubav prema psima i vjenčanjima pretvorila u jedinstveni posao radeći kao pratilac pasa na vjenčanjima.

Prije nego što je pokrenula svoj novi posao, Dog Lady - Olivia je bila pomoćnica administratora u jednoj kompaniji te je u pauzama za ručak krenula sa šetnjama pasa. No, nakon putovanja jugoistočnom Azijom i Australijom, vratila se kući u ožujku 2023. i odlučila spojiti svoju strast prema psima i vjenčanjima.

- Uvijek sam željela biti organizatorica vjenčanja. Ali bilo mi je jako teško dobiti posao u toj industriji bez iskustva - rekla je.

Olivia je dobila posao pomoćnice prodaje događanja u botaničkom vrtu Edinburgh, gdje je dobila mogućnost ući u taj čaroban svijet vjenčanja. Nakon što je tamo radila tri tjedna, odlučila je dati otkaz i pokrenuti vlastiti posao s pratiocima pasa, te je tako spojila svoju ljubav prema psima i vjenčanjima.

- U botaničkom vrtu možete imati pse. Pomislila sam 'tko čuva pse?'. Shvatila sam da me psi čine najsretnijom i volim vjenčanja - izjavila je Dog lady za Daily Star.

Otkako je pokrenula svoj posao u lipnju 2023., Olivia je bila na četiri vjenčanja i zaradila je oko 340 eura dnevno. I ostale dane šeće pse - kao regularna šetačica, to joj je stalni posao.

Prije velikog dana, Olivia se sastaje s mladenkom, mladoženjom i njihovim psom, kako bi se svi upoznali.

- Uvijek se sastajem s klijentom prije dana vjenčanja - kako bih saznala sve što trebam znati i vidjela ponašanje. To je na neki način običaj za mladenku ili mladoženju. Mnogi me ljudi rezerviraju i za fotografije - komentirala je.

- Neki ljudi ne žele pse na ceremoniji - ponekad ih žele poslije. Mnogi ljudi smatraju da je važno imati svog psa na fotografijama - objasnila je.

Na jednom je vjenčanju Olivia čak prošetala do oltara sa psom.

- Bila sam jako nervozna. To je bilo prvo vjenčanje na kojem su psa htjeli za ceremoniju. Svaki pas je do sada bio dobro odgojen, no strahujem od dana kada to neće biti tako - iskrena je.

Olivia već ima zakazane rezervacije do 2026.

- Volim vidjeti različita mjesta - oduševljena je Olivia.

Olivia i njezin partner Conor (29), električar, nedavno su primili novog člana u svoju obitelj - štene Ginny, staro 10 tjedana.

Sanja o tome da Ginny uključi u svoje vjenčanje kad ono dođe.

- Mislim da će ona nositi prsten. Imam viziju kako dolazi do oltara s djeverušom. Naravno, ako se Conor odluči postaviti to veliko pitanje - ispričala je.

Unatoč skepticizmu, Olivia je ponosna na svoja postignuća.

- Mnogi su ljudi sumnjali u mene. No, ponosna sam na sve to što sam uspjela napraviti - zaključila je.