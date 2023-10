Imate osjećaj da cijelo vrijeme stojite na mjestu i kao da ste zapeli u životu? Postoji recept!

Svako od nas prije ili kasnije dođe u situaciju u kojoj se osjeća kao da stoji na mjestu, bez vidljivog napretka u životu. Bez obzira na to je li riječ o osobnom životu ili poslovnoj karijeri, taj osjećaj stagnacije, složit ćete se s tim, može biti frustrirajući. No nema razloga za očajavanje jer postoji recept za izlazak iz ove situacije, a u nastavku ćemo predstaviti nekoliko tehnika koje vam u tome mogu pomoći.

1. Vježbajte samorefleksiju

Prvi korak prema promjenama je duboka samorefleksija. Jednostavno rečeno, samorefleksija je odvajanje vremena za razmišljanje, meditiranje, procjenu i ozbiljno promišljanje o svojem ponašanju, mislima, stavovima, motivacijama i željama. To je proces dubokog ronjenja u svoje emocije kao i određivanja velikog "zašto?" iza njih.

Foto: Shutterstock

Vježbanje samorefleksije zahtijeva disciplinu. Za to je potrebno pritisnuti pauzu u životu i jednostavno odvojiti vrijeme za razmišljanje i promišljanje o svom životu, što mnogima nije lako učiniti. Ali to je nevjerojatno vrijedna praksa. Postavite sebi pitanja poput: "Što mi trenutno nedostaje u životu?", "Koje su moje strasti i ciljevi?", "Što me čini sretnim?" i "Kako mogu iskoristiti svoje talente i resurse?".

Pisanje dnevnika ili vođenje bilješki može vam pomoći da bolje razumijete svoje misli i osjećaje te da identificirate područja u kojima želite napredovati. Nemojte žuriti - zastanite i duboko razmislite o tome što vam je uistinu važno.

Dobro je znati i da svaka aktivnost koja vam pomaže da se osjećate opuštenije dokazano može pomoći u smanjenju simptoma stresa i tjeskobe te poboljšati vaše raspoloženje. Naime, osim što vam pomaže u smirivanju živaca, odvajanje vremena za opuštanje i brigu o sebi može pozitivno utjecati na način na koji sebe vidite. Ako jednostavno vodite brigu o sebi, na sebe ćete gledati s većim poštovanjem. Također, studije su otkrile da se ljudi s višim samopoštovanjem lakše nose s neuspjesima i vjerojatnije je da će postići svoje ciljeve.

2. Postavite jasne ciljeve

Vrhunski sportaši i uspješni poslovni ljudi na svim životnim poljima znaju kojim ciljevima teže. Dakle, postavljanje ciljeva u životu daje vam dugoročnu viziju i kratkoročnu motivaciju. Također, pomaže vam da organizirate svoje vrijeme i resurse tako da možete maksimalno iskoristiti svoj život. Postavljanjem oštrih, jasno definiranih ciljeva, možete mjeriti njihovo postizanje i biti ponosni na to, a ujedno ćete podignuti svoje samopouzdanje jer tako prepoznajete vlastitu sposobnost i kompetentnost.

Foto: Shutterstock

Ciljevi trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski određeni. Primjerice, umjesto da kažete "Želim napredovati u karijeri", postavite svoj cilj u obliku "Želim do kraja godine dobiti unapređenje na poslu".

I ne zaboravite, nema promjena bez akcije. Nakon što postavite ciljeve, važno je poduzeti konkretne korake prema njihovu ostvarivanju. Budite dosljedni u svojim naporima i nemojte odustajati kad naiđete na prepreke. Svaki korak prema naprijed korak je prema izlasku iz stagnacije!

3. Učite, razvijajte se i tražite podršku

Za osobni rast i razvoj važno je da nikad ne prestanete učiti. I nije važno koliko ste iskusni ili obrazovani, uvijek postoji prostor za napredak. Razmislite o stjecanju novih vještina, pohađanju tečajeva ili seminara te čitanju inspirirajućih knjiga. Kontinuirani osobni razvoj ključan je za izlazak iz stagnacije. Probajte se i povezati s ljudima koji dijele vaše interese i ciljeve. Takva mreža ljudi može vam pružiti podršku, inspiraciju i prilike za napredak, a pohađanje radionica, konferencija ili grupnih aktivnosti pomaže vam da upoznate nove ljude i proširite svoje horizonte.

4. Profesionalni razvoj i promjene na poslu

No, za mnoge ljude osjećaj stagnacije često je povezan s poslovnom karijerom. Nije tajna da danas veliki dio poslova često zauzima značajan dio našeg vremena i energije, a mnogi ljudi doživljavaju svoju karijeru kao važan dio identiteta. Ako osjećaju da njihova karijera nije ispunjavajuća ili ne napreduje, to može utjecati na njihov osjećaj samopouzdanja.

Isto tako, svatko od nas teži napretku, izazovima i osobnom rastu. Kada posao postane rutinski i nedostaje prilika za učenje i napredak, može se pojaviti osjećaj stagnacije. A upravo ta stagnacija u karijeri utječe i na balans između posla i privatnog života. Nezadovoljstvo na poslu može rezultirati prekomjernim stresom, manjkom slobodnog vremena i problemima u odnosima s obitelji i prijateljima.

Foto: Shutterstock

Ako želite svoju karijeru nastaviti u organizaciji koja će vam omogućiti osobni razvoj uz stabilne temelje i okolinu koja potiče najbolje u vama, Ina vam nudi da svoje profesionalno znanje primijenite na brojnim zanimljivim projektima i tako doprinesete stvaranju najboljih rješenja u energetskoj industriji.

Ina nije samo kompanija, već je snažna zajednica u kojoj možete računati na podršku kolega te nudi prilike za razvoj u brojnim područjima i funkcijama. Zahvaljujući svojoj veličini i brojnim poslovnim područjima na kojima djeluje, u Ini svatko može pronaći prostor za primjenu svojeg stručnog znanja i kreativnih rješenja.

Ina ima snažnu tradiciju i već je dugi niz godina pionir brojnih najboljih praksa na tržištu, posebice u području nagrađivanja, profesionalnog razvoja i dobrobiti radnika. U kompaniji ćete pronaći nagrađivane programe podrške zaposlenicima koji nude brigu o cjelovitoj dobrobiti Inine zajednice.

Sve otvorene pozicije unutar Ine možete pogledati ovdje.

Ne čekajte - krenite prema svojim ciljevima danas i preokrenite svoj život nabolje!

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku karijera

posao

samokontrola