Posao mu je bio važniji: 'Nisam bio uz ženu dok je rađala naše blizance, ona sad želi razvod'

Adrian i Heather bračni su par koji je uskoro trebao dobiti blizance. Međutim, na porođaju Adrian nije bio uz svoju suprugu već je otišao na posao, što je izazvalo lavinu komentara

<p>Teško je zamisliti što je sve potrebno za rađanje, pogotovo ako to nikada niste doživjeli. Osjećajući se nespremnim, budući otac Adrian napustio je bolnicu dok mu je supruga rađala blizance. Naravno, suprugu je to jako razljutilo... </p><p>Napominjemo, Adrian i Heather nisu prava imena ovih roditelja. Na Redditu je čovjek podijelio svoju priču pod pseudonimima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nakon poroda joj otkrili teški sindrom i ostala je paralizirana</p><h2>Očekivali smo blizance</h2><p>- Moja supruga Heather i ja očekivali smo blizance - započinje Adrian svoju priču na forumu Reddit i nastavlja: 'U nedjelju navečer oko 18 sati počele su kontrakcije i otišli smo u bolnicu. Ubrzo je to za Heather postalo vrlo bolno: praktički je istisnula svu krv iz moje ruke i skoro povratila po meni'.</p><h2>Važna prezentacija</h2><p>Trudovi se nastavljaju satima i polako započinje ponedjeljak ujutro. Tog jutra Adrian je primio poziv od oca.</p><p>- Radim u očevoj tvrtki i tog smo ponedjeljka ujutro imali nekoliko prezentacija za nekoliko klijenata. Otac me nazvao da me podsjeti da se spremim za taj sastanak. Rekao sam mu da se Heather porađa, ali otac je mislio da bih zaista trebao biti prisutan na toj prezentaciji - ispričao je.</p><h2>'Nisam nikako mogao pomoći'</h2><p>Adrianov otac je tada pokušao urazumiti svog sina.</p><p>- Rekao je da nikako ne mogu pomoći svojoj supruzi da se porodi, da trenutak kada beba 'izađe' nije toliko poseban koliko ljudi govore i da nisam spreman za to koliko će tamo biti krvi. Trudovi dugo traju i beba će vjerojatno izaći pomoću kliješta. Ionako nisam mogao pomoći u tome, a moj je otac računao na mene. Rekao sam Heather da idem raditi - nastavlja priču Adrian.</p><h2>'Nisam mogao razočarati oca'</h2><p>Nije veliko iznenađenje što se Heather uzrujala kada je čula da neću biti na porodu. Ipak, Adrian je otišao na posao kako bi održao važnu prezentaciju.</p><p>- Da sam propustio ovaj sastanak, razočarao bih oca, a on mi je uvijek davao sve, želio sam biti tu za njega. Prezentacija je prošla vrlo dobro. Kad sam izašao iz ureda, vidio sam SMS poruku: Heather je rodila - govori Adrian.</p><h2>Odvajanje</h2><p>- Heather je još uvijek bijesna na mene što sam je ostavio samu. Ali ja jedini financijski doprinosim našoj obitelji i Heatherina majka također misli da je Heather samo vrlo osjećajna. Heather čak kaže da me više ne vidi kao svog supruga i da razmišlja o razvodu - priča Adrian. Heather očito nije jedina koja Adrijanovo ponašanje smatra neprihvatljivim.</p><p>- Žena kojoj ste jednom obećali da ćete joj uvijek biti tu doživjela je možda jedan od najtraumatičnijih događaja u životu. Umjesto da je podržavate, vi ste smatrali da je važnije pomoći svom ocu? Vaša supruga i djeca trebali bi moći računati na vas i vašu podršku. Oni bi vam trebali biti prioritet - komentirao je čitatelj na forumu.</p><h2>'Mogao si pomoći'</h2><p>Uz to, mnogi ljudi su izrazili svoje mišljenje i rekli da je Adrian trebao biti tu i podržati svoju suprugu.</p><p>- Iako se bojala i patila od bolova, mogli ste biti tu za nju - rekao je jedan čitatelj na forumu, a to stajalište imali su i mnogi drugi.</p><p>- Heather te jako stisnula za ruku. Mislite li da je to imalo usporedivo s porođajnom boli? - napominje drugi čitatelj. Adrianov otac također je na udaru kritika: 'Jabuka ne pada daleko od stabla. I vi i otac ste potpuno u krivu', glasi jedan od komentara, piše <a href="https://www.tips-and-tricks.co/various/father-to-be-walks-away-from-childbirth/2/" target="_blank">Tips and tricks</a>.</p>