Posao za poželjeti: 'Zarađujem za život jedući dobar pršut!'

Posao stručnjaka poput Blanke je da u kontroliranim uvjetima ocjenjuje mekoću, topivost, slanost, slatkoću, gorčinu, kiselost i specifične arome pršuta kako bi se utvrdila kvaliteta

Kako treba mirisati, izgledati i kakvog mora biti okusa vrhunski pršut zna Blanka Sinčić Pulić (47), licencirana kušačica pršuta. Ona svojim istančanim nepcem ocjenjuje kvalitetu pršuta, a kao senzorni analitičar zarađuje za život, što je zapravo san mnogih. Prvo i osnovno, kako je rekla, da bi pršut bio dobar mora biti star najmanje 12 mjeseci.

