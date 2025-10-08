Posao stručnjaka poput Blanke je da u kontroliranim uvjetima ocjenjuje mekoću, topivost, slanost, slatkoću, gorčinu, kiselost i specifične arome pršuta kako bi se utvrdila kvaliteta
HRVATSKA SENZORNA ANALITIČARKA PLUS+
Posao za poželjeti: 'Zarađujem za život jedući dobar pršut!'
Kako treba mirisati, izgledati i kakvog mora biti okusa vrhunski pršut zna Blanka Sinčić Pulić (47), licencirana kušačica pršuta. Ona svojim istančanim nepcem ocjenjuje kvalitetu pršuta, a kao senzorni analitičar zarađuje za život, što je zapravo san mnogih. Prvo i osnovno, kako je rekla, da bi pršut bio dobar mora biti star najmanje 12 mjeseci.
