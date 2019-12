Posebna regulacija prometa 8. prosinca zbog utrke u Zagrebu

Četvrto izdanje Zagreb Advent Runa okupit će preko 3000 kostimiranih sudionika iz čak 34 zemlje, koji će provesti dan u čarobnoj atmosferi zagrebačkog Adventa.

Zbog održavanja utrke Zagreb Advent Run u nedjelju, 8. prosinca, doći će do izmjena regulacije prometa užeg gradskog središta. Ulica Isidora Kršnjavog, u kojoj su start i cilj utrke, bit će zatvorena za sav promet od 8 sati do 13 sati i 30 minuta po etapama i to:

8.00 – 13.30: zatvaranje ulice I. Kršnjavoga

10.50 – 12.15: trasa kretanja:

I. etapa (trasa 5 km): Isidora Kršnjavog – Baruna Trenka – P. Hatza – K. Mislava – Trg žrtava fašizma – Račkoga - Jurišićeva – Palmotićeva – Đorđićeva – Trg N. Š. Zrinskoga – Amruševa – Praška – Trg bana J. Jelačića – Ilica – Kačićeva – Kršnjavog.

II. etapa (trasa 10 km): Isidora Kršnjavog – Baruna Trenka – P. Hatza – K. Mislava – Trg žrtava fašizma – Račkoga - Jurišićeva – Palmotićeva – Đorđićeva – Trg N. Š. Zrinskoga – Amruševa – Praška – Trg bana J. Jelačića – Ilica – Republike Austrije – Klaićeva – Kačićeva – Kršnjavog – Strossmayerov trg – Trg bana J. Jelačića – Ilica – Krajiška – Klaićeva – Kačićeva – Kršnjavog.

Organizatori utrke mole građane za strpljenje i razumijevanje budući da je Zagreb Advent Run zabavnoga te, prije svega, humanitarnoga karaktera.

