'Posijedila sam s devet godina, zezaju me da sam baka, ali obožavam svoje srebrne uvojke'

Zoë Miolla (25) iz Connecticuta u SAD-u bila je nesigurna u svoju jedinstvenu boju kose, i htjela se samo uklopiti nakon što su je zadirkivali i nazivali 'bakom'. No sada je odlučila potpuno prihvatiti svoje sijede pramenove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dugo se osjećala loše zbog svoje kose te ju je bojala godinama uz pomoć mame. Do 21. godine njezina je sijeda kosa narasla do ramena pa je morala odrezati preostalu tamnu kosu ispod, tako da je bila 100% sijeda.

Sada voli svoj jedinstveni izgled i šali se s dečkom, Mattom Griffinom (32), da su oni 'vatra i led' jer on ima 'vatreno crvenu' kosu.

- Sada ne mogu biti ponosnija na svoju kosu. Nisam to uvijek prihvaćala i nisam imala samopouzdanja u vezi s tim. Sada je to moja osobina koja me definira. Sada to volim. Drugi misle da mi je frizura lažna i obojena - kaže Miolla.

Zoëin tata, Ralph Miolla (52), prvi je put na njoj primijetio sijedu vlas kada je imala devet godina.

- Sjećam se tog trenutka. Moj tata je pronašao sijedu vlas i izbezumio se. Pitao se što se to događa sa mnom - dodaje.

Zoëin otac Ralph prve sijede je dobio s 12 godina, a njezina baka Annie Hogan, svoju prvu je pronašla s 14 godina.

- Moj otac me uvijek podsjećao na to koliko je lijepa naša sijeda kosa. Prve sijede je dobio rano, a potpuno je osijedio u svojim ranim 20-ima - ističe djevojka.

No, u tinejdžerskim godinama Zoë se borila s tuđim komentarima, donosi Daily Star.

- To je bila moja velika nesigurnost u srednjoj školi. Kad sam bila mlađa samo sam se htjela uklopiti. Sijede su bile koncentrirane na vrhu moje glave. Svi su me nazivali bakom ili bi me pitali što mi se događa... Bilo je to prilično jedinstveno u to vrijeme. Nisam bila poput ostalih. Bila sam mala prištava sijeda djevojka, i to nije bilo baš najslađe - ispričala je.

Zoë je tada počela bojiti kosu. No nakon nekog vremena je odlučila prigrliti svoje prirodne vlasi, iz znatiželje, kako kaže.

- Krenula sam u umjetničku školu pa je svaka boja kose bila prihvaćena. Bila sam 50% sijeda dok sam bila na koledžu. Nakon šest mjeseci moje su šiške bile posve sijede. Malo sam se igrala sa sijedima. Također sam bojila korijen u zabavne boje. Do 21. sijeda mi je narasla do ramena tako da sam mogla obojeni dio ošišati. Nisam se odmah naviknula na potpuno sijedu kosu. I dalje je to bio šok - objašnjava i kaže da je sada 90% sijeda.

Svjesna je da mnogi nisu navikli na mladu osobu s toliko sijedih.

- Nekoliko mojih prijatelja sada ima nekoliko sijedih vlasi, ali ne boje ih se zbog mene - kaže.

Zoë je upoznala dečka Matta na zabavi za Noć vještica i kaže da je on isprva mislio da njezina boja kose nije prava.

- Jednostavno je mislio da je to tako iz zabave. Voli moju sijedu kosu i ponosan je na moje samopouzdanje. On cijeni nekoga tko se ističe - kaže ona.

Ona sada svoju kosu smatra svojom najboljom osobinom i brine se da bude zdrava, koristeći kreme za kosu, tretmane i ulja.

- Kosu ne perem više od jednom tjedno. Pazim što stavljam na nju. Ne štedim na proizvodima. To je moja najbolja karakteristika pa ću se pobrinuti da bude u top formi - istaknula je.

Zoë se nada da će dijeljenjem svog iskustva sa sijedom kosom nadahnuti druge da prihvate svoju prirodnu kosu i izgled.

- Nadam se da ću pokazati svijetu da možete prigrliti prirodnu ljepotu. Sijeda kosa nije nešto strašno. Sijeda kosa pokazuje mudrost - kaže djevojka.

Najčitaniji članci