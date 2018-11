Posjet seks-shopu, držanje za ruke i zagrljaji jačaju bliskost

Dnevna priprema za seks jedna je od najboljih navika koje možete steći i postići veće uzbuđenje, tvrde Ridwan Shabsigh i Bruce Scali, autori knjige “Sensational Sex in 7 Easy Steps: The Proven Plan for Enhancing Your Sexual Function and Achieving Optimum Health”.

- Kako biste imali zadovoljavajući seksualni odnos morate na njemu početi raditi već danas, neovisno o tome planirate li ga sutra ili idući tjedan - kažu autori i predlažu pisanje dnevnih lista zadataka kako biste ih razvrstali u doba dana koja su za te zadatke najprikladnija te si bolje organizirali vrijeme za ljubav i poradili na poboljšanju odnosa. S njim možete planirati vrijeme za spavanje, a autori savjetuju i da vježbate odbijanje aktivnosti te kažete “ne” pojedinim stvarima koje ne želite i ne stignete napraviti kako se ne biste preokupirali obavezama. Navode i sedam koraka za izdržljivost veze.

Foto: Promo

- Ostanite nešto dulje u krevetu i često iznenađujte partnera kako ne biste upali u rutinu. Dodirujte se, i u seksualnom i u neseksualnom kontekstu. Zagrljaj, poljubac i držanje za ruke učvrstit će vašu vezu. Kad niste zajedno, nazovite partnera umjesto da mu šaljete poruke. Često si međusobno postavljajte pitanja o važnim i nevažnim stvarima kako biste se još bolje upoznali. Prilagodite se seksualno jedno drugome i iskušajte nešto novo. Nikad nemojte otići na spavanje ako ste ljuti jedno na drugo, nego uvijek razgovarajte i riješite problem prije toga kako si ne biste zamjerali nešto u duljim vremenskim periodima. I uvijek se poljubite za laku noć - navode autori.

Naposljetku, pomažite jedno drugome u odgoju djece ako ih imate jer su ona zajednička odgovornost, ali i kod kućanskih poslova, poput čišćenja, kuhanja i sličnog. Trebat će vam manje vremena da sve obavite te ćete biti zadovoljniji. Kao prehranu za dobar seks predlažu školjke, suncokretovo ulje, šafran, rajčice, biljne čajeve, skušu, avokado, orašaste plodove, puno voća i organski uzgojene namirnice te aminokiseline iz proteina.

- Svakog dana možete poduzeti mnoge stvari kako biste poboljšali svoju seksualnu izdržljivost. Nemojte o tome misliti kao o poslu ili zadatku, samo budite svjesni da sve što činite ima izravan ili neizravan utjecaj na vaš seksualni život - ističu Shabsigh i Scali.

Kako biste “začinili” odnos, iznenadite partnera seksualnim pristupom izvan spavaće sobe. Povremeno se strastveno poljubite na neobičnim mjestima, pripremite zajedničku kupku ili zajedno uskočite pod tuš, ostavite si seksi poruke, poigrajte se različitim ulogama, posjetite seks-shop, nabavite igračke za seks ili si priuštite vikend putovanje na kojem ćete oživjeti strast, predlaže dvojac.

Ponekad promijenite i mjesto na kojem se seksate te tako začinite seksualni život.

- Osvijetlite sobu svijećama, upalite laganu glazbu, stavite mirisnu satensku posteljinu ili mirisne štapiće. Podijelite s partnerom što vam se sviđa tijekom odnosa ili pokušajte seks preko telefona - savjetuju autori.