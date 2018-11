Žene se seksaju iz osvete, ali i znatiželje, a ne samo ljubavi

Iz kojih se razloga žene upuštaju u seksualne odnose, veoma je važna, ali nedovoljno istražena tema, kažu Cindy M. Meston i David M. Buss, autori knjige “Why Women Have Sex: Understanding Sexual Motivations – from Adventure to Revenge (and Everything in Between)”.

Autori knjige intervjuirali su 1000 žena kako bi dobili odgovor na pitanje zašto žene vole seks. U njihovu istraživanju sudjelovale su žene svih dobnih skupina i različite seksualne orijentacije. Autori tvrde da su otkrili više od 237 različitih “motivatora” zbog kojih se žene rado upuštaju u seksualne odnose. Među njima su oni očekivani - zbog uzbuđenja, djece, da bi iskazale ljubav, privrženost, ali i dužnost. No tu su i neki neočekivani rezultati.

Foto: Promo

- Žene ne stupaju u seksualne odnose samo iz ljubavi nego i iz brojnih drugih razloga, kao što su osveta, znatiželja, potreba za bliskošću i slično - tvrde autori. Ipak, ako žele značajnu vezu s partnerom, važna im je i seksualna privlačnost.

- Seksualna privlačnost eliksir je života, a njezino pomanjkanje u vezi čest je razlog prekida. Često ne možemo odrediti što nas privlači kod neke osobe, a žene će obično prvo spomenuti miris, tijelo, lice, pokrete, osobnost i smisao za humor kao privlačne osobine muškarca – kažu autori. Mirisi su poznati po tome što nose snažnu psihološku asocijaciju te dugo ostaju u sjećanju. Ipak, ženama je on važniji nego muškarcima jer potiče seksualno uzbuđenje, tvrde autori.

- Miris može utjecati na izbor partnera, ali i na to koliko će se često upuštati u seksualne odnose. Osjetljivost na miris ne govori ženi samo o dobroj higijeni već joj daje informacije i o partnerovom imunološkom sustavu, simetriji tijela i feromonima te zato nesvjesno mogu oblikovati njezino mišljenje – ističu. Žene privlači simetrično tijelo muškarca, kao i muževno lice i glas.

- I pokreti muškarca mogu biti presudni da se žena upusti u seksualni odnos s njim. Primjerice, ples je jedan od načina da se privuče ženska pažnja, kao i hod - kažu autori knjige. Osim fizičkih čimbenika, velik utjecaj ima čovjekov karakter. Istraživanje koje su autori proveli pokazalo je kako su dvije ključne karakteristike osobnosti posebno privlačne ženama, a to su dobar smisao za humor te izraženo samopouzdanje.

- Jedna od ispitanica izjavila je kako, u slučaju da je muškarac ne nasmijava, zasigurno neće biti dobar ni u krevetu. Nevjerojatno je koliki utjecaj neka osobina može imati - ističu autori.

Meston i Buss tvrde da žene također “pumpaju” ego seksanjem, baš kao i muškarci. Mnoge žele biti dominantne i pokazati svoju moć kroz seks, bilo da je riječ o homoseksualnoj ili heteroseksualnoj vezi.

- Kroz seks mogu dominirati muškarcem ili partnericom, ali i dobiti svojevrsnu potvrdu da su privlačne, seksi i uzbudljive, pojašnjavaju autori knjige. Kada dobiju ‘potvrdu’ privlačnosti, često se osjećaju moćnije od partnera, pogotovo kad je riječ o heteroseksualnoj vezi - poručuju Meston i Buss.