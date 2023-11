Posjetili smo uljaru u Igranama, staru preko 100 godina i vidjeli kako nastaje 'tekuće zlato'

Ljudi se na ovom području dosta bave maslinama, neki iz tradicije, neki iz hobija, ali svatko nastoji održavati svoje masline. To se može čak i ako osobi živi u Zagrebu ili Splitu. Maslinama se bave stariji, ali i mlađi, svi se jednostavno zaljube u to. Tko se jedan put uhvati maslina, većinom ta ljubav potraje zauvijek - govori nam Ivo Parun iz Igrana, koji je već 15 godina predsjednik nadzornog odbora Uljarske zadruge Igrane.

S njim smo se našli u centru Igrana, na rivi ispred stare zgrade u kojoj se i danas nalazi uljara, jedna od dvije na Makarskoj rivijeri koje su u funkciji ove godine.

- Uljara je osnovana 1996. godine, s radom je počela godinu kasnije. Na istom je mjestu i prije postojala Uljarska zadruga Igrane koja je osnovana davne 1908. godine, kada je i napravljena ova divna zgrada. Ona je bila sa zastarjelim strojevima i radila je sve do 1982. godine - prisjeća se Ivo. Jedno vrijeme Igrane nisu imale uljaru, pa su mještani svoje masline na preradu vozili u druge uljare.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Onda smo se 1996. godine ujedini i ponovno pokrenuli zadrugu. Ljudi su uložili i novca i dobrovoljnog rada u obnovu zgrade kako bi zadruga ponovno oživjela. Zgrada je ista kao što je i bila te 1908. godine što se tiče gabarita, ali je potpuno obnovljena, učvršćena, armirana, s novim krovom… Zadrugari su na početku dali svoj udio, svatko po 1000 maraka, a onda se s tim krenulo u obnovu - pripovijeda Ivo. Skupe strojeve za preradu maslina kupili su uz pomoć kredita.

Skupi strojevi

- Od države smo kao zadruga tražili kredit i tim novcem smo kupili današnje moderne strojeve. Te 1996. godine u zadruzi nas je bilo 59, sada nas je 46 jer su neki članovi preminuli - govori Ivo. U međuvremenu su povećali kapacitet uljare i promijenili neke dijelove stroja.

- Obnovili smo sve što treba, stalno ulažemo, a to sve iziskuje mnogo novca i truda. Ali mi volimo naše masline, uljaru i zadrugu, pa nam ništa nije teško - naglašava Ivo. Objašnjava nam kako zadruga funkcionira na način da su svi zadrugari skupština, a skupština imenuje nadzorni odbor od pet članova, uključujući predsjednika. Nadzorni odbor donosi važnije odluke, a tu je i upravitelj kao odgovorna osoba.

Uvodi nas u uljaru u kojoj vlada buka velikih strojeva te nam objašnjava sami proces prerade maslina.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Kada osoba donese masline, naš djelatnik te masline koje su ili u vrećama ili u gajbama stavi na paleti koja se nalazi na vagi. Zabilježi se neto težina pa se masline stavljaju u proces prerade - odvodi nas do velike rupe s rešetkama gdje jedan od radnika upravo istresa masline.

- One iz elevatora idu u perilicu, postoji tuš koji ih pere, ako ima lišća onda se ono odvaja. Zatim masline idu u mlin koji ih melje, a ta mljevena smjesa, odnosno maslinovo tijesto odlazi u kadu gdje se miješa i zagrijava na oko 27 stupnjeva - pokazuje nam Ivo.

- Onda se u centrifugi odvaja kruta i tekuća komponenta, koja dalje ide u separator gdje se na visokim okretajima odvaja ulje od vode. Na kraju ulje odlazi u kante, odnosno inox posude te se ulijeva u bidone/kanistere koje su donijeli vlasnici maslina, koji onda zadovolji odlaze iz uljare - tumači nam Ivo. Cijeli proces, od vaganja do ulijevanja ulja, traje oko sat vremena. Vlasnici maslina većinom za to vrijeme budu u uljari, gledaju, pripreme bidone i s nestrpljenjem čekaju svoje ulje.

Starinski način prerade

- Prije su stare uljare bile vrlo teške i zahtjevne za rad. Radio sam tako prije 40 godina. Ulje je bilo puno prljavije, tijesto se valjalo rukama, služilo se prešama, nije bilo separatora već se odvajalo prirodno s toplom vodom. Sada se mnogo napredovalo u malo godina - prisjeća se sa sjetom Ivo. Govori nam kako je mnogo vremena proveo u ovoj uljari, pa je sretan kada vidi da ona i dalje živi, čak i ljeti kada nije sezona maslina.

- Uljara se nalazi u centru mjesta, odmah na obali mora, gdje se vrlo dobro uklapa. Ona ponekad postaje poprište raznih izložbi poznatih slikara i umjetnika, što domaćih, što stranih. Tu se održavaju i razne manifestacije, poput ribarske večeri. Uvijek damo prostor kad netko traži, ljudi hodaju oko strojeva, svima je to zanimljivo. Mnogi turisti bi željeli vidjeti kako se proizvodi ulje, ali za to bi trebali doći u ovom periodu - smije se Ivo. Naglašava da je ipak na ovom području turizam glavna djelatnost, ali da se to vrlo dobro može uklopiti s maslinarstvom, pa se domaći ljudi mogu baviti i jednim i drugim.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Vraćamo ga na temu maslina pitanjem o ovogodišnjem urodi u kvaliteti maslina.

- Urod je ove godine lošiji od prosjeka, maslina je podbacila i zbog maslinove muhe. Ali mi smo u uljari zadovoljni kad uzmemo u obzir da na Makarskoj rivijeri ne radi mnogo uljara, već samo mi i uljara Radelić u Gradcu - govori nam Ivo. Inače, na ovom području postoji više uljara, ali one iz raznih razloga ove godine nisu otvorile. Jedan od razloga vjerojatno je i slab urod maslina, pa i uljare Tučepi i Radelić ne rade svaki dan, već prave dan-dva pauze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Proces proizvodnje maslinovog ulja | Video: Matko Begovic /PIXSELL

- Nama ljudi s cijelog područja Makarske rivijere donose masline, čak i iz Vrgorca i Imotskog. Nazovu nas telefonski, dogovore termin i dovedu masline. Ako je u pitanju veća količina maslina, imamo i kamion koja vrši usluge prijevoza - govori Ivo. Cijena prerade po kilogramu maslina je 0,26 eura, što je malo poskupljenje u odnosu na prošlu godinu.

Prerada isti dan

- Bilo bi idealno kada bi maslinar mogao donijeti minimalno 250 kg maslina na preradu. Ako nema toliko, treba se s nekim udružiti pa se njihove masline skupa prerade i dijele ulje - objašnjava nam da je to zbog strojeva i minimalne količine maslina koja u njih treba ići. Dok smo tako provodili vrijeme u uljari, primijetili smo kako su neke masline ljepše, zelenije, svježije, dok su druge pak smeđe, kao da su počele trunuti.

- Dosta starijih ljudi kada ubere masline potopi ih u more. To nije dobro za ulje, ali neki su tako navikli raditi cijeli život i tako rade i dalje, zato su neke masline smeđe. Maslina je voće. Stavite jabuku ili bananu u more nekoliko dana, nećete postići ništa, a izgubit će se vitamini - objašnjava nam Ivo. Kaže kako je kvaliteta ulja ove godine zadovoljavajuća, iako nije odlična kao prošle godine.

- S tim da moram napomenuti da će ulje biti najkvalitetnije ako se maslina ubere, donese i preradi isti dan - naglašava.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Uljara je svoja vrata maslinarima otvorila 17. listopada, a radit će do kraja studenog.

- Imamo sezonske radnike, strojara i dva-tri radnika u smjeni plus vozač koji vozi masline. Prošle sezone je bilo mnogo više posla pa je radilo više ljudi, radile su se i noćne smjene, nije bilo dana pauze, radilo se od 0 do 24. Ali takvog rada bude 15-20 dana, baš kada svi beru masline, a prije i nakon tog perioda je lakše - prisjeća se Ivo lanjske navale.

- Postotak ulja u odnosu na količinu prerađenih maslina varira s obzirom na vremenske uvjete, sortu masline…Ali prosjek je 15 posto i ljudi budu zadovoljni. Kad je suša i ako su masline u krševitom kraju, taj se postotak penje i do 20 posto - govori Ivo. Slabiji urod maslina odrazit će se i na cijenu maslinovog ulja.

Slab urod i loša kvaliteta

- Ne znam točno uzrok takvom stanju, možda je do klime, maslinove muhe, kiše koja je pala kada je bila cvatnja, a nije pala kad je maslini trebala. Sada je cijena oko 15 eura po litri, a bit će i više jer je na tržištu sve manje kvalitetnog maslinovog ulja. Stoga će cijena vjerojatno ići i do 20 eura po litri za djevičansko maslinovo ulje - govori nam Danijel Mihaljević, upravitelj uljare. Je li ulje djevičansko ili ekstra djevičansko određuje se analizom određenih parametara, a ta se analiza radi većinom na Institutu za jadranske kulture. Pitamo ga kako je on, kao upravitelj, zadovoljan sezonom.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Nimalo me ne veseli činjenica da smo ostali među rijetkim uljarama na Makarskoj rivijeri, naš kapacitet je nedovoljan za sve maslinare s ovog područja. Ako se nastavi ovako stanje s uljarama, a ponovi se dobra maslinarska godina, bit će teško podmiriti sve obveze prema maslinarima s ovog područja, jednostavno nećemo moći sve preraditi - iskreno nam govori Danijel. Ipak, izgleda da za sada to ne brine lokalne maslinare, koji već godinama svoje masline dovode u Igrane na preradu.

- Donijela sam 410 kg maslina, a dobila sam 68 litara ulja. Zadovoljna sam, mislim da je kvaliteta dobra. Ove godine smo imali mnogo manje maslina nego prošle godine, čak niti jednu trećinu prošlogodišnjeg uroda, ali ja sam zadovoljna i s maslinama i s uljarom - govori nam Katica Bočić iz Drvenika koja ima više od 60 stabala maslina.

Maslinari ipak zadovoljni

- Sve beremo ručno suprug i ja, po starinski. To nam je korisno i zabavno, u mirovini smo pa imamo vremena, u tome nalazimo zadovoljstvo, volimo raditi masline. Kada ih uberemo, držimo ih u običnoj vodi neko vrijeme prije prerade. Uvijek sam u ovoj uljari, već godinama. Dobri su, uredni, uslužni i pošteni - ističe Katica. Njene riječi čuje i potvrđuje i Žarko Jozipović iz Basta, čije su masline upravo u procesu prerade.

- Donio sam 400 kg maslina, to sam brao tri dana, bio je slab urod ove godine. U berbi su mi pomogli supruga i djeca. Vidjet ćemo koliko ću ulja dobiti, to se nikad ne zna, bit će koliko bude, ali budući da je bilo dosta kiša neće sigurno biti baš dobar postotak - realan je Žarko.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Ovdje već dugo godina dovodim svoje masline, super su ljudi. Ulje bude dobro, nije ekstra djevičansko, ali je naše po starinski. Kad uberem masline 10-ak dana ih držim u slanoj vodi, odnosno moru. Tako sam navikao i tako ću i dalje raditi, iako neki kažu da to nije dobro - govori Žarko.

Ante Munitić Moše iz Grabovca u Dalmatinskoj zagori, u općini Šestanovac, također u Igrane dovodi masline na preradu.

- Iako mi ovo nije najbliža uljara, volim ovdje doći. Nekad davno smo masline vozili u uljaru u Makarsku, ali ta uljara već dugo ne radi, možda 6-7 godina. Sada sam ubrao 350 kg maslina, a masline radim cijeli svoj život, naslijedio sam ih od djeda - ponosan je Ante.