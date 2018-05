'Poskliznuo sam se - pa mi je glava tuša završila u rektumu'

Liječnici bolnice Ram Manohar Lohia u New Delhiju dobrano su se preznojili dok su iz rektuma 26-godišnjeg Indijca vadili glavu tuša dugu 15 centimetara. Njegovo objašnjenje kako je tamo završila nije ih baš uvjerilo. Rekao im je da se poskliznuo tijekom tuširanja, pao, a glava tuša mu se nekim čudom našla duboko u stražnjici. Sumnjičavo su ga gledali, ali on ih je uporno uvjeravao da glavu tuša nije namjerno stavio tamo.

Poslali su ga na rendgen i shvatili da šteta nije velika, nije bilo krvarenja niti oštećene sluznice. Navukli su rukavice, uspavali ga i krenuli na posao. Rektum su mu raširili posebnom spravicom i predmet polako izvukli iz njega.

Pregledali su crijeva da nema nekakvih oštećenja i pustili ga kući nakon 48 sati. Ponudili su mu razgovor sa psihijatrom, ali ga je odbio, prenosi Daily Mail.

Man has shower head removed from anus after slipping in shower. via /r/worldnews https://t.co/BqGs8v1hB6 pic.twitter.com/QktUaE4Yrv