Poslala im sliku s dečkom, a njenog oca šokirao jedan detalj

Naime, Kelsey je sa stola zaboravila maknuti narančastu bocu Durex lubrikanta, a to je bilo prvo što je na slici primijetio njen otac.

Bio je to pravi neugodnjak za Kelsey, a posebno za njenog dečka Elliota. Mama joj je odgovorila da je tata rekao da je slika super, a i boca Durex lubrikanta također.

Foto: Screenshot/Twitter

Kelsey se pokušala izvući, govoreći da je to zapravo Elliotova krema za koljeno, ali mama joj je odgovorila da je njen 'FBI' tata zumirao sliku i da znaju da to nije krema za koljeno. Kelsey je na to odgovorila da je Elliotu jako neugodno zbog toga.

Kelsey je ovaj razgovor između nje i mame podijelila na svom Twitter profilu, a objava je vrlo brzo postala popularna.