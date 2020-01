Poslali su psa na magnetsku rezonanciju i uplašili se slike

Psi su predivni iznutra i izvana, piše Mirror, jer nije ih samo radost gledati nego i uživati u njihovoj nježnoj prirodi.

Glumac i komičar Andy Richter na društvenim je mrežama podijelio snimku magnetske rezonancije prijateljeva psa te se zajedno s pratiteljima nasmijao "zastrašujućoj prirodi" simpatičnog četveronošca.

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

Iako je snimka mnoge nasmijala, javio se i veterinar koji je upozorio kako selektivni uzgoj životinja može imati značajnog utjecaja na zdravlje vrste.

Andy je snimku objavio na Twitteru uz pojašnjenje: "Mops mog prijatelja išao je veterinaru". Više od 132.000 ljudi, koliko ih je pogledalo snimku, ostali su iznenađeni.

- Zbog ovog sam se nekontrolirano smijao barem dvije minute, napisao je jedan.

- Nevjerojatno. Mopsovi su jedina vrsta koja izgleda isto na rengenu i uživo - nasmijao se drugi.

- Ovo je istovremeno najslađa i najužasnija stvar koju sam vidio u životu. Hvala ti za sretne noćne more koje si mi donio večeras - dodao je još jedan čitatelj.

Nakon što je tweet postao viralan, Andy je dodao kako su liječnici zaključili da je psić posve zdrav.

- Vlasnici su mu rekli da sam mu objavio snimku, ali nije bio fasciniran time - zaključio je komičar.

I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp