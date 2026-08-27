Posljedice mogu biti ozbiljne! Ove stvari nikako ne smijete raditi ako živite sami

Mnoge svakodnevne navike na koje ne obraćamo pažnju mogu povećati rizike kada živimo sami. Od ostavljanja otključanih vrata do dijeljenja previše informacija, sitne pogreške mogu imati ozbiljne posljedice
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U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi sami kod kuće.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi sami kod kuće. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi sami kod kuće.
| Foto: 123RF
OSTAVLJANJE ZAVJESA ŠIROM OTVORENIH CIJELO VRIJEME Ugodno je pustiti dnevno svjetlo u dom, barem tijekom dana. No, ako su zavjese stalno otvorene, nepoznate osobe mogu lako pratiti vaše navike, primjerice kada ustajete ili odlazite od kuće. Privatnost doma počinje upravo onime što odlučite pokazati drugima.
| Foto: 123RF
OBAVLJANJE KUPOVINE I KUĆANSKIH POSLOVA UVIJEK U ISTO VRIJEME Rutina olakšava svakodnevni život, ali ponavljanje istih aktivnosti u isto vrijeme može vas učiniti predvidljivima. Netko tko promatra vaše kretanje može tako saznati kada odlazite i kada je vaš dom prazan. Povremena promjena termina i dana može otežati praćenje vaših navika.
| Foto: 123RF
ODGAĐANJE SITNIH POPRAVAKA U DOMU Labava kvaka ili škripava šarka možda se na prvi pogled ne čine kao ozbiljan problem. No, ako živite sami, mali kvarovi mogu brzo prerasti u sigurnosni rizik. Pokvarena brava može olakšati ulazak u dom, dok neispravna električna instalacija može predstavljati opasnost od požara.
| Foto: 123RF
PUŠTANJE NEPOZNATIH OSOBA U ZGRADU IZ PRISTOJNOSTI Može biti neugodno odbiti osobu koja vas prati kroz ulazna vrata zgrade. Iako djeluje ljubazno ili bezazleno, ne možete znati tko je i zašto želi ući. Oprez ne štiti samo vas, već i druge stanare zgrade.
| Foto: 123RF
OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA U STVARNOM VREMENU Objava da ste sami kod kuće ili upravo večerate možda djeluje potpuno bezazleno. Međutim, takvom objavom otkrivate da ste kod kuće i da nema nikoga drugog s vama. Sigurnije je takve informacije objaviti naknadno, kada više niste na toj lokaciji.
| Foto: 123RF
OSTAVLJANJE PAKETA ISPRED VRATA PREVIŠE DUGO Paket koji satima stoji ispred kuće može ostaviti dojam da nikoga nema kod kuće. Istovremeno može pokazati da se prostor ne nadzire redovito. Ako je moguće, pakete preuzmite što prije ili organizirajte dostavu susjedu ili na drugo sigurno mjesto.
| Foto: 123RF
IGNORIRANJE ČUDNIH ZVUKOVA I PROMJENA U OKOLINI Kada živite sami, lako je neobičan zvuk ili promjenu u okolini pripisati nečemu bezazlenom. Ipak, ako vam nešto djeluje sumnjivo, nemojte ignorirati vlastiti osjećaj. Prije otvaranja vrata provjerite situaciju kroz špijunku ili sigurnosnu kameru.
| Foto: 123RF
PREVELIKO OSLANJANJE NA MOBITEL U HITNIM SITUACIJAMA Ako vam je mobitel često gotovo prazan ili ostavljen na nedostupnom mjestu, u hitnom slučaju možda neće biti od velike koristi. Kada se dogodi problem, ne biste trebali gubiti vrijeme tražeći uređaj ili punjač. Držite mobitel napunjenim i nadohvat ruke te imajte alternativni način za brzo kontaktiranje pomoći.
| Foto: 123RF
KORIŠTENJE SVIJEĆA BEZ REZERVNOG RJEŠENJA Svijeće mogu biti praktično rješenje kada nestane struje, ali predstavljaju i rizik od požara. Dovoljno je da se jedna prevrne ili predugo gori da bi se vatra brzo proširila. Sigurnija alternativa su baterijske svjetiljke i električne svijeće koje pružaju slično svjetlo bez otvorenog plamena.
| Foto: 123RF
PRETPOSTAVLJANJE DA JE SVATKO TKO POKUCA NA VRATA VRIJEDAN POVJERENJA Osoba koja se predstavi kao djelatnik neke službe ne mora nužno biti ono za što se izdaje. Prije nego što otvorite vrata ili nekoga pustite u dom, zatražite identifikaciju i po potrebi provjerite njezine podatke. Ako živite sami, budite posebno oprezni i nemojte osjećati pritisak da morate odmah otvoriti vrata.
| Foto: 123RF
NE GOVORITI NIKOME DA ODLAZITE I DA ĆETE BITI NEDOSTUPNI Odlazak na odmor bez mobitela ili samostalno kampiranje može biti opuštajuće, ali netko od povjerenja ipak bi trebao znati gdje se nalazite. Ako se nešto dogodi, važno je da postoji osoba koja zna da vas nema i kada biste se trebali vratiti. Prije odlaska obavijestite člana obitelji ili prijatelja o planovima i okvirnom vremenu povratka.
| Foto: 123RF
OSTAVLJANJE PREPUNOG POŠTANSKOG SANDUČIĆA DANIMA Nagomilana pošta može ostaviti dojam da nitko ne živi u domu ili da ga nitko redovito ne nadzire. Čak i ako ste samo zauzeti, takav obrazac može biti primjetan ljudima koji promatraju okolinu. Redovito preuzimanje pošte jednostavan je način da dom djeluje nastanjeno, a tijekom dulje odsutnosti možete zamoliti susjeda ili prijatelja da je preuzima.
| Foto: 123RF
ČUVANJE REZERVNIH KLJUČEVA NA PREDVIDLJIVIM MJESTIMA Ključ skriven ispod otirača, tegle ili na sličnom mjestu više nije osobito sigurno rješenje. To su upravo mjesta koja bi potencijalni uljez najprije mogao provjeriti. Ako vam treba rezervni ključ, sigurnija je opcija dati ga osobi od povjerenja ili ga držati u kvalitetnom spremniku za ključeve.
| Foto: 123RF