Posljedice mogu biti ozbiljne! Ove stvari nikako ne smijete raditi ako živite sami

NE GOVORITI NIKOME DA ODLAZITE I DA ĆETE BITI NEDOSTUPNI Odlazak na odmor bez mobitela ili samostalno kampiranje može biti opuštajuće, ali netko od povjerenja ipak bi trebao znati gdje se nalazite. Ako se nešto dogodi, važno je da postoji osoba koja zna da vas nema i kada biste se trebali vratiti. Prije odlaska obavijestite člana obitelji ili prijatelja o planovima i okvirnom vremenu povratka. | Foto: 123RF