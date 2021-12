'Vrijeme je sve što imate. Jednog dana može se pokazati da ga imate manje nego što ste mislili.'

Knjiga koju sam pročitala po treći put u životu. Prvi put kada sam upisala srednju školu; nisam shvatila težinu knjige niti sve poruke koje je Randy htio prenijeti čitateljima, ali osjetila sam nešto dok sam ju čitala – nešto što je nagnalo suze na oči.

Drugi put sam ju čitala s osamnaest godina, u nešto težem životnom periodu i napisano sam gledala iz nešto drugačije perspektive i opet sam zaplakala. Treći put sada – kada sam prošla kroz određene stvari, specifične boli koje su mi omogućile da na ovu knjigu gledam drugačijim očima, ali još uvijek suznim.

Nije riječ o novitetu i ne bi bilo ni malo čudno da ste ili čuli za ovu knjigu ili ste ju imali prilike pročitati jer riječ je o bestseleru, biografiji koja je mnogima pomogla da nauče neke životne lekcije od osobe kojoj je u ono vrijeme, ostalo svega nekoliko mjeseci života.

Brojni profesori tijekom svoje karijere održe Posljednje predavanje, to je uobičajena praksa. Poanta je u tome da publici predstave ono što se njima čini najvažnije, ono što bi htjeli ostaviti ovom svijetu kao naslijeđe. Ironija je u tome što je Randyju to doista bilo posljednje predavanje koje je održao za vrijeme svojeg života. Knjiga je zapravo opširnija verzija predavanja koje je održao na sveučilištu Carnegie Mellon.

Ovo je shvatio kao priliku da široj publici prenese mudrost i iskustvo koje je stekao, ali zapravo, predavanje kao i ova knjiga namijenjena su njegovoj djeci. Kao što je i sam na početku naveo: „pokušaj da poučim svoju djecu stvarima kojima bi ih trebao poučiti u narednih dvadesetak godina“.

Tijekom godina stekao je brojne uloge u kojima je uživa; on je bio predavač, znanstvenik, otac, muž, sin, prijatelj, mentor i brat. Možemo reći da je njegov život bio ispunjen te da je čak i tijekom najgore razdoblja ostao nevjerojatno optimističan i karizmatičan.

'Hoću reći da ja ne znam što znači ne zabavljati se. Umirem i zabavljam se. Namjeravam se zabavljati svakog dana koji mi je ostao. Zato što ne poznajem drugi način.'

Pravo ostvarenje dječačkih snova

Kao i svako dijete, Randy je imao snove koje je za vrijeme svojeg života želi realizirati. Želio je doći u bestežinsko stanje, zaigrati u Nacionalnoj igri, napisati tekst za Svjetsku enciklopediju, biti kapetan Kirk, osvojiti krpene životinje te postati Disneyjev imagineer. U ovom poglavlju nas je učio o važnosti maštanja i upornosti. Sve možemo postići ako to dovoljno jako želimo.

'Otac je vjerovao da fizički rad ne može biti ispod ničije razine. Rekao je da bi više volio da postanem najbolji kopač kanala na svijetu nego da se lijeno provlačim kao samozadovoljni elitist iza kakvog uredskog stola.'

Pustolovine i naučene lekcije

Unatoč lošim vijestima da je karcinom metastazirao, Randy je bio čovjek u kabrioletu s laganim smiješkom na licu, ona vrsta smiješka koja se pojavi kada je čovjek potpuno sam, zadovoljan svim svojim mislima. Nije dopustio da ga išta pokoleba i dane nije htio gubiti na lamentiranje i plakanje – umjesto toga, doista je iskoristio svaki trenutak živeći punim plućima.

Tijekom života, proživio je bezbroj pustolovina koje su mu donijele iskustvo i lekcije. Znao je da nikada neće biti otac starijeg djeteta od šest godina, da je ovo zadnji rođendan njegove supruge na kojem će moći prisustvovati, da više nikada neće predavati, da neće vidjeti kako njegova djeca odrastaju i pretvaraju se u odrasle, zrele ljude… i sve to nam visi nad glavom kao činjenica dok čitamo o njegovom optimizmu, pa samo zastaneš suznih očiju i diviš se toj hrabrosti i snazi.

'Dobro je znao – kad se povežemo s drugima, postajemo bolji ljudi.'

O tome kako valja živjeti svoj život

Iako se trudio ostvariti sve svoje snove, kada je postao stariji, shvatio je da je ljepše pomoći drugima u ostvarenju njihovih snova. Kroz cijelu knjigu i sva poglavlja, uči nas o životu, a ovo su neke konkretne lekcije:

Iskustvo je ono što dobiješ kad ne dobiješ ono što želiš

i još brojne druge lekcije, ali negdje se moram zaustaviti i pustiti vas da sami otkrivate čitajući ovu knjigu.

Kao što sam na početku spomenula, Randy je zapravo održao Posljednje predavanje i sažeto je pričao o stvarima koje se nalaze unutar ove knjige.

Predavanje je dostupno na YouTubeu i kako bi vam olakšala potragu (iako nije teško uopće jer čim upišete Last Lecture, odmah izbacuje), stavljam vam ovdje i link te vam toplo, toplo, toplo preporučujem da pogledate video. No, naravno, možda je bolje prvo knjigu pročitati – ali to je samo moj način, vi možete i drugačiji redoslijedom. Ali svakako pročitajte. Molim vas.

Kao što je Randy rekao, pokažite zahvalnost i ovu recenziju želi završiti na samo jedan način:

Hvala Randy.