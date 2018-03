Poslovna i životna avantura: Olival stvorila iz entuzijazma

Za Vlastu Pojatinu slobodno možemo reći da je doajenka prirodne kozmetike u Hrvatskoj. Ova magistra farmacije svoju danas iznimno poznatu tvrtku Olival, u kojoj zapošljava čak 26 ljudi, pokrenula je prije dvadesetak godina. I nije požalila ni sekunde.

- Od ideje do pokretanja vlastitog poduzeća proteklo je tek nekoliko mjeseci. To su bile devedesete, kad su svi nešto pokušavali i, moram priznati, entuzijazma nije nedostajalo. Uz siguran posao u Gradskim ljekarnama, u kojima sam radila, kao i početne odluke da će farmacija biti moj poziv do mirovine, trebalo je smoći snage i ući u avanturu koja nije nudila ništa sigurno. Osnovni poticaj da krenem bilo je nezadovoljstvo postojećim poslom, bez mogućnosti napretka ili stjecanja novih znanja. Krenula sam s onim što sam najbolje znala, a to su bili pripravci za njegu kože i kose, tehnološki izvedivi i bez velikih ulaganja. Prvi proizvod, koji se i danas, nakon gotovo 24 godine, radi po istoj recepturi i sličnim proizvodnim postupkom, bilo je čičkovo ulje za kosu - ponosno priča Vlasta.

Osim Čičkova i orahova ulja za kosu, među prvim proizvodima bila je i krema za stopala, pa krema za ruke s nevenom, a i čičkov šampon na tržištu je već više od dvadeset godina, i to još po istoj recepturi.

- Ni sama ne mogu vjerovati kako su ti proizvodi opstali i kako se gotovo ni jedan proizvod koji sam radila na početku još nije ugasio. Možda su dobili novo ruho ili su tehnološki usavršeni u proizvodnom postupku, ali se još proizvode i imaju kupce - kaže Vlasta.

U posao je ušla na mala vrata, a to se pokazalo odličnom strategijom.

- Prvo sam unajmila mali prostor, zaposlila jednu osobu, a uz to postupno uređivala prizemlje obiteljske kuće, koje mi je prvih nekoliko godina bilo dovoljno za opstanak, rad i razvoj proizvodnje. Uz suprugovu pomoć, koji je u poduzetništvo krenuo nekoliko godina prije mene, s vremenom sam uspjela kupiti i vlastiti poslovni prostor. Opremu i strojeve za proizvodnju kupovala sam pomoću kredita, a nabavljala sam i rabljenu opremu koja je ostala zatvaranjem pojedinih tvorničkih pogona - prisjeća se Vlasta svojega puta. U avanturu poduzetništva krenula je uz pomoć i potporu supruga, ali i kolega iz struke te roditelja koji su uzgajali biljke i obitelji koja je imala razumijevanja te bila tu da joj pomogne.

- Kao pojedinac možete opstati u nekim strukama koje ne ovise o toliko faktora kao što je to proizvodnja.

Foto: Tomislav Maric

Tu ipak morate proizvod osmisliti, razviti formulaciju, nabaviti sirovine, stvoriti proizvodni postupak, dizajnirati, staviti na tržište, ulagati u marketing – proizvodnja traži uigrani tim ljudi i ovisi o nizu faktora - objašnjava Vlasta te dodaje da danas, kad proizvode više od 100 različitih kozmetičkih proizvoda, pokrivaju hrvatsko tržište i nekoliko zemalja u okruženju, sirovine nastoje, ako je to moguće, osigurati na domaćem tržištu.

Naravno, dio je potrebno i uvoziti, no ono što nastoji je uvijek vezati se za iste, provjerene dobavljače, kako bi zadržali kontinuitet i kvalitetu sirovina.

- Još proizvode stavljamo na tržište tek kad sam osobno njima zadovoljna i kad nemam negativnih komentara ljudi koji su isprobali proizvod. To su uglavnom dobrovoljci među zaposlenicima i ljudi od posebnog povjerenja. Meni su za procjenu izuzetno važni tekstura, dobar osjećaj na koži, ugodan i blag miris te, naravno, učinkovitost i djelotvornost. Mislim da je to i najljepši dio mojega posla - biti inovativan i osmisliti nešto novo, kad je tržište prezasićeno kozmetičkim proizvodima i brendovima. Danas je to gotovo jedino što još radim u Olivalu – pomažem u razvoju novih formulacija i prenosim znanje na novu generaciju - govori Vlasta. Značajniji rast tvrtka Olival doživjela je kad se timu pridružio i njezin sin Marijan Pojatina, koji je nakon studija kemije u tvrtku unio novu energiju, znanje i tehnologiju koja im je bila potrebna - povećali su kapacitet proizvodnje, sagradili i novu tvorničku halu te povećali izvoz.



- Kad se prisjetim početaka i rada u ljekarni, moram priznati da su to bili lijepi dani, kad sam u radu s ljudima stekla sigurnost i dobar osjećaj za ljude. Inače je farmaceutska struka izuzetno multidisciplinarna i daje široko znanje iz različitih područja znanosti te može biti vrlo dobra podloga za osobni razvoj i samostalan posao. Da se mogu vratiti u prošlost, možda bih čak i prije krenula u poduzetništvo - zaključuje Vlasta.

Poslovni savjet za mlade poduzetnike

Kako uspjeti? Pravilo je da - nema pravila! Ne bi nas trebale obeshrabriti okolnosti, i ne bi trebali previše slušati tuđe savjete jer nitko ne može znati bolje koliki je vaš potencijal nego vi sami. Ako imate ideju ili plan, skupite hrabrosti i krenite. To je iskustvo koje se isplati. I ako ne uspijete biti ćete bogatiji za nove spoznaje, kaže Vlasta Pojatina.

Foto: Promo

Nikad nisam imala nedostižne ciljeve

Ne postoji neka posebna tajna, važno mi je uvijek bilo raditi posao koji volim i da se zaposlenici u Olivalu osjećaju ugodno i odgovorno te da zajednički stvaramo nove vrijednosti. Nisam nikad pred sobom imala neki nedostižan cilj nego razvoj i strategiju koja je pratila vrijeme u kojem živimo. Možda je uspjeh upravo to, kaže Vlasta.

Nekad i danas

Nekad je bio problem prihvaćanje poduzetnika i pokretanje posla, a sad su problem velika konkurencija i ulazak na tržište. Nekad smo stajali na šalterima za svaku informaciju, a danas su vam sve informacije lako dostupne i državni poticaji su u svim segmentima rada. Nedostaje samo odvažnosti i ambicije usmjerene na rad, kaže Vlasta.

Cijena i kvaliteta

Nudimo kvalitetne proizvode jer nam je važnije od svega da nam se kupac vrati. I to radi svojega zadovoljstva, a ne zato što je pročitao neku vrišteću reklamu. Recept uspjeha je iskrenost proizvođača prema kupcu. Na deklaraciji stoji ono što doista jest u proizvodu. Važan je i omjer kvalitete i cijene - kvaliteta mora biti visoka, a cijena povoljna. To je jedina definicija, ključ uspjeha. Vodimo brigu i o vremenu u kojem živimo. Što bismo imali od toga da ‘lupimo’ neku visoku cijenu? Samo bismo plaćali skupo mjesto na polici. Ovako, uz manju zaradu, nakon što netko kupi našu kremu kaže: ‘To je Olival, odlična im je krema, probat ću i drugu’, naglašava Vlasta.