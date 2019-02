Posteljina se mijenja jednom na tjedan, a ručnici peru svaki dan

Koliko bi ručnika odrastao čovjek trebao imati? Trebamo li zaista mijenjati posteljinu svaki tjedan i moramo li baš čistiti WC-školjku rukom? To se pitaju svi koji ne znaju čiste li dovoljno dobro da bakterije i prljavština koji zaostanu neće izazvati alergiju ili infekciju. A odgovore znaju stručnjaci iz popularne emisije Obsessive Compulsive Cleaners.

1. Koliko ručnika trebamo u kupaonici?

Svaki član obitelji mora imati vješalicu za svoj ručnik, njih ne možemo dijeliti, kaže Lynsey Crombie iz popularne emisije koja se bavi ljudima s opsesivno-kompulzivnim poremećajem vezanim uz čišćenje. To znači da bi svaka član kućanstva trebao imati barem 5 ručnika. Mijenjati ih treba barem svaki drugi dan, a ponekad možda i nakon svakog korištenja.

- Najbolje je to provjeriti tako da 'ponjušite ručnik'. Neugodan miris znak je da obavezno mora na pranje - kaže ona te dodaje da osobno, čak i ako se miris ne osjeća, ne ostavlja ručnike na vješalici treći ili četvrti dan, rekla je za britanski Guardian.

Profesorica koja predaje osnove higijene u jednoj londonskoj školi Sally Bloomfield pak smatra da je ručnike dovoljno zamijeniti jednom tjedno, no također se slaže s tim da ih ukućani ne smiju dijeliti. Ističe da je vrlo važno da budu pravilno oprani, i to barem na temperaturi od 40 stupnjeva. Ako ih perete na slabijem programu, obavezno treba koristiti prašak koji ima dodatak za uklanjanje mrlja, jer će se ručnici bolje oprati, kaže stručnjakinja.

Anketa u kojoj je stiglo 3000 odgovora pokazala je, međutim, da ljudi ručnike stavljaju na pranje u prosjeku nakon - 11 dana!

Presuda stručnjaka za čišćenje: Mijenjajte ih svakih nekoliko dana

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Mijenjate ih svaki četvrti dan

Foto: Lull.hr

2. Koliko često treba mijenjati posteljinu?

Lynsey Crombie kaže da je dovoljno jednom tjedno, osim ako netko od ukućana nema neku kožnu infekciju. U tom slučaju mijenjajte posteljinu svakodnevno. Snimajući emisiju bila je u domovima u kojima se posteljina nije mijenjala i više od dva mjeseca i osjećao se neugodan zadah, kaže.

To je u nekim domovima osjetila i Aggie Mackenzie, autorica još jedne TV emisije o održavanju higijene u kućanstvu. No, ona smatra da bi se posteljina na dječjim krevetima trebala mijenjati i češće, otprilike nakon četiri noći. Aggie MacKanzie podsjeća i da je dobro koristiti zaštitnu navlaku za madrac, te da ne smijemo zaboraviti da i njih povremeno treba oprati. Ona to u svojoj kući radi jednom tjednom, iako neke preporuke kažu da je dovoljno i jednom godišnje.

Stručnjaci podsjećaju da i bismo i presvlake na krevetićima koje koriste naši kućni ljubimci trebali oprati jednom tjedno.

Anketa na Tweeteru pokazala je, pak, da ljudi u prosjeku posteljinu mijenjaju svakih 16 dana.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Mijenjajte svaki tjedan.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Jednom tjedno je razumno.

3. Smijemo li hodati u cipelama po kući?

- Ja to u svojoj kući nikad ne dozvoljavam - kaže Lynsey Crombie, a protivi se i tome da ljudi hodaju bosi po pločicama i parketu. Znojni tragovi na podu mogu pogodovati nakupljanju bakterija, pojašnjava., No, priznaje da kad ima neku zabavu, ili druženje s prijateljima, ne zahtijeva svaki puta da se izuvaju.

- Istina, odmah čim odu idem brisati pod, no ja nisam normalna, kaže u šali. I Aggie Mackenzie kaže kako ni ona ne voli hodanje u cipelama po kući, no ima i onih koji kažu kako podovi služe za hodanje i ne treba pretjerivati.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Ne dozvolite hodanje u cipelama.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Ne, ali ne morate uvijek biti previše strogi.

4. Koliko često treba prati odjeću od trapera?

Iz kompanije Levi's su jednom ustvrdili da traperice ne treba prati i do godinu dana, no stručnjakinje za čišćenje se ne slažu s tim. Tako Lynsey Crombie kaže kako će odjeću koju nosi samo u kući odjenuti ponovo, no ako je u njoj bila vani ne, jer može biti puna bakterija. Aggie MacKenzie, pak, kaže da traper možemo nositi osam do deset dana. Neki stručnjaci tvrde da ih možemo 'očistiti' i tako da ih 24 sata stavimo u zamrzivač, To neće otkloniti mrlje ili prljavštinu, ali će ubiti bakterije.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Operite ih svakako svakih nekoliko do najviše deset dana.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Perite odjeću kad je prljava.

5. Trebamo li četku za čišćenje WC-školjke?

Foto: Thinkstock

To se možda nikad niste ni zapitali, no stručnjaci kažu kako bismo trebali razmisliti o tome. Lynsey Crombie kaže kako posjeduje jednu silikonsku, ali bez četke na kraju, jer se na mjestu gdje se četka spaja s držalom sakupljaju ostatci fekalija, dok Aggie MacKenzie kaže kako nikada ne bi dozvolila da joj četka za WC 'uđe' u kuću. Ne može ih podnijeti jer ih se nagledala doslovno odurnih, kaže. Obje ističu kako je puno bolji način za održavanje higijene u toaletu to da navučete gumenu rukavicu i u školjku zavučete - ruku.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Nemojte ih koristiti.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: To nije od važnosti za sigurnost okoliša.

6. Koji je najbolji način za čišćenje krpe?

Ponekad nam se čini da su krpe koje koristimo za čišćenje nakon ispiranja dovoljno čiste za drugu upotrebu, no to baš i nije tako. To se pogotovo odnosi na spužve koje koristimo za brisanje u kuhinji, koje mogu biti prepune bakterija, upozorava Lynsey Crombie. Ona dnevno iskoristi 16 krpa različitih boja, tako da zna koju za što koristi, i većinu ih na kraju dana odlaže za pranje. Stručnjaci preporučuju da ih peremo u mašini za pranje rublja, na temperaturi od 60 stupnjeva, uz dodatak odgovarajućeg praška.

Aggie MacKenzie kaže kako koristi krpe s mikrovlaknima, koje na kraju dana ubaci u lonac s kipućom vodom u koji je dodala malo bjelila. Nakon malo vremena dobro ih ispere i ocijedi te stavlja na sušenje.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Mijenjajte ih svaki dan.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Isperite ih dobro nakon svake upotrebe i mijenjajte svaki drugi dan.

7. Koliko često treba brisati prašinu?

U svim proizvodima postoje čestice materijala, pa tako i u namještaju ili tepisima. Te se čestice truse i stvaraju prašinu, pa sve takve površine treba prebrisati barem jednom tjedno, kažu stručnjaci. No, nemojte koristiti suhe krpe, jer ćete na taj način dobar dio prašine samo 'podići' u zrak i ona će ponovo pasti na police. Preporučuje se brisanje mekanim flanelnim krpicama koje ste namočili u čistu toplu vodu, nikako u sredstva za poliranje.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Brišite prašinu jednom tjedno.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Također, jednom tjedno.

8. Koliko često treba skupiti prašinu ispod kreveta?

Češće nego mislite, smatra Aggie MacKenzie. Kaže kako to treba učiniti dobro svakih nekoliko tjedana, a ako netko u kući ima astmu, ili alergiju, dva puta tjedno. S time se slaže i većina stručnjaka. Ako crijevo usisavača možete zavući ispod kauča i kreveta, učinite to svaki puta kad usisavate. Ako imate drvene podove, svaka dva do tri dana pređite po podu ispod kreveta vlažnom krpom na štapu.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Nekoliko puta tjedno, uz pomicanje kreveta svakih nekoliko tjedana.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Jednom tjedno ako vam je pod dostupan, inače tijekom većeg pospremanja.

Foto: Dreamstime

9. Koliko često trebamo oribati kupaonicu?

Najmanje jednom tjedno, no ako u kući ima ljudi koji imaju neku infekciju, male djece ili životinja, učinite to češće, po potrebi i svaki dan. Dio stručnjaka smatra da bi WC školjku trebalo dobro oprati svaka dva do tri dana, dok Lynsey Crombie kaže kako svaki dan izdvoji nekoliko minuta da bi dezinficirala školjku, obrisala umivaonik i kadu. Tako joj tjedno čišćenje- kad treba oprati pod i pločice - oduzme manje vremena.

- Naime, da biste dezinficirali školjku, ili umivaonik, dovoljno je staviti malo sredstva za čišćenje koja djeluju protiv bakterija na spužvicu i njome dobro proći sve površine i kuteve, pa isprati - pojašnjava.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Svaki dan dezinficirajte školjku, a barem jednom tjedno dobro oribajte cijelu kupaonicu.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Sami procijenite, jer to ovisi i o tome tko sve koristi kupaonicu.

10. Je li se bolje tuširati ujutro, ili na večer?

Ujutro, kaže Aggie MacKenzie. A, ne, na večer, tvrdi Lynsey Crombie, jer voli čista leći u krevet. Ima onih koji kažu kako je dobro otuširati se kratko i ujutro i na večer, s tim da samo jednom koristite sapun, ili neki gel za tuširanje. Pretjerivanje sa sapunom može dovesti do isušivanja kože, a i tako nam više vremena treba da za tuširanje, jer treba isprati pjenu.

Presuda stručnjaka za čišćenje: Odlučite sami.

Presuda stručnjaka za zaštitu okoliša: Kako vam odgovara.