Postoji 5 dinamitnih osobnosti u vezama, jeste li među njima?

Sukob je neizbježan dio bilo kojeg odnosa, posebno ljubavnog, a ponajviše onog okrunjenog brakom. Kukamo, prigovaramo, svađamo se, ega se sudaraju, razgovori su vatreni, šutimo, ignoriramo se, čekamo tko će se prvi ispričati, tko će se mijenjati...

U krajnjoj liniji, sve bi nam to trebalo pomoći da se približimo jedni drugima te je uloga konflikta u odnosu pozitivna - sređivanje nesuglasica i ujednačavanje želja kako bi stigli do rješenja, prenosi MSN.

Ipak, postoje oni koje i najmanja stvar uzruja i odvede u svađu. Takve vrste osobnosti, mogli bismo ih nazvati i dinamitne, imaju velikih problema u izgradnji stabilnih odnosa jer su u svađama vođeni sa samo dvije opcije - pobjeći ili pobijediti, kaže dr. Fran Walfish, ugledni američki psihoterapeut i autor brojnih knjiga.

Te ih osobine vode u nerazumno ponašanje - vrištanje, guranje, bacanje stvari, laganje, ogovaranje, odbijanje komunikacije, što svakako uništava veze.

- Parovi s visokom razinom sukoba najčešće se natječu oko osjećaja moći i kontrole. To vodi do one slavne 'ne možemo zajedno, a ne možemo ni odvojeno'. Dok na filmu to zvuči strastveno, u stvarnosti je pakao i treba pronaći rješenje da veza preživi. Odgovor nije okončanje odnosa, jer će se isti uzorak samo ponavljati - objašnjava Nicole Arzt, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja.

Ovo je pet takvih vrsta osobnosti:

1. Zid

Što ih definira: Ovakvi se tipovi karaktera zatvaraju u sebe prilikom rasprave, odbijaju sudjelovati ili uopće komunicirati. S psihološke strane gledano, ovakva reakcija je primarna obrana koja se koristi za očuvanje ega, emocija i sebe.

Kako im pomoći: Isprobajte malo nježnosti s njima, savjetuju stručnjaci, jer samo empatija i suosjećanje mogu pomoći razbiti njihov zid te odbijanje sudjelovanja. Umjesto da ih kažnjavate, dajte im do znanja da razumijete kako se oni osjećaju i da možete uzeti predah od razgovora te predložite da raspravu dovršite kasnije, kad se strasti smire.

Do tad konkretno imenujte što vam smeta te pokušajte razgovarati o rješenjima. Taktika zida često se koristi kad parovi počnu osjećati međusobnu gorčinu, a jedini pravi način da je izbjegnete je da ne dopustite gomilanje ljutnje već rješavate svaki problem kako on dolazi.

2. Verbalni napadač

Što ih definira: Kad se pokrene problem, a vi ili vaš partner prepustite se prosuđivanju, okrivljavanju i kritiziranju, inzistirajući na tome da je krivnja u potpunosti na onom drugom. To je način samozaštite uklanjanjem odgovornosti za ono loše u vezi sa sebe, kaže Walfish. Takvi ljudi ne mogu podnijeti odgovornost jer im je ego prekrhak, pa se lako vrijeđaju.

Kako im pomoći: Verbalni se napad može suzbiti ako se koristite samo argumentima. Objasnite im da želite čuti što ste napravili da ste ih razljutili, no da ne želite da vas se napada zbog toga. Ako ste vi taj koji je napadač, izbacite 'ti rečenice' iz razgovora i prijeđite na 'ja rečenice'.

3. 'Izbjegavač'

Što ih definira: Oni će učiniti sve kako se ne bi morali suočavati sa svađom, bilo da će raditi distrakcije do direktnog prelaska na drugu temu. Dodatno, čak će i tijekom svađe pokušati odvući pozornost sa samog problema. Tijekom intenzivnih nesuglasica, kaže Walfish, ako ga često prekidate ili razmišljate o svom odgovoru dok vaš partner govori, više se koncentrirate na to da pobijedite u raspravi nego da shvatite gdje je nastao problem.

Kako im pomoći: Ako je intenzitet svađe previše za vas, pokušajte ga smanjiti. Kod ovog tipa, nije loše koristiti malo humora, čak i na svoj račun. Ako znate da vaš partner voli izbjegavati svađe, izvijestite ga o tome i recite mu da razumijete što osjećaju. Možda će mu pomoći ako mu kažete da je i vama teško razgovarati, ali da je to nužno. No, predložite i pauze od razgovora u kojima ćete odvojiti nekoliko minuta za sebe i ohladiti se - no naglasite da se svakako glavnom problemu treba vratiti.

4. Pasivno-submisivni tipovi

Što ih definira: Ova dinamika slična je izbjegavačima po tome što će uvijek kapitulirati i priznati da nisu u pravu (čak i ako jesu). Oni se toliko boje da će se zamjeriti ili da se netko na njih ljuti da će se naprosto predati kako bi izbjegli svađu.

Kako im pomoći: Nemojte obezvrijediti njihove strahove ili negativne osjećaje govoreći im da je glupo bojati se. Ako to učinite, to će uzrokovati samo porast tih negativnih osjećaja.

Umjesto toga, Walfish predlaže da kažete nešto poput 'znam da brineš kako ću biti bijesan/na na tebe, ali dat ću sve od sebe da ostanem smiren/a'. Istovremeno, trebaš mi se pridružiti u otvorenom razgovoru o problemima koje imamo kako bismo komunikaciju održali zdravom i produktivnom'.

5. Popravljači

Što ih definira: Popravljači ili fikseri nude rješenja pod svaku cijenu. Ne vole da stvari budu nesigurne, i umjesto da se uključe u rješavanje sukoba, 'skoknut' će do rješenja samo da bi se argument zaključio.

Kako im pomoći: Obično vjeruju da je njihova ideja automatski ispravna, tako da je svaka svađa samo niz riječi koja ih vodi do njihove poante. Ako ste vi ili vaš partner takvi, morate pokušati ostati otvoreni za to da čujete drugu stranu i njene argumente dok komunicirate. Popravljaču je najbolje reći: Znam koliko je neugodno biti u neizvjesnosti dok su stvari nerazriješene među nama. Ne krećemo u rješenje samo zato što je najbrže. Važno mi je da promišljeno koračam kroz proces rješavanja. Daj malo vjere u naš odnos i da ćemo zajednički uspjeti.

Kad su u pitanju odnosi u kojima je sukob stalno prisutan, razumijevanje i smišljanje načina rješavanja onoga što pokreće ogorčenost i frustraciju ključno je za napredovanje. Hoće li trebati vremena? Apsolutno. Hoće li biti teško? Da. Ali ako oba partnera nešto ne poduzmu, odnos je osuđen na propast.

